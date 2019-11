Projekt Žilinskej univerzity zaradený medzi úspešné príbehy európskeho výskumu

Na projekte spolupracovali členovia Žilinskej univerzity so zahraničnými kolegami.

15. nov 2019 o 10:11

Európska komisia nedávno zverejnila na svojich internetových stránkach medzi úspešnými príbehmi európskeho výskumu medzinárodný projekt ERAdiate „Enhancing Research and InnovAtion dimensions of the University of Zilina in intelligent transport systems - Posilnenie výskumu a inovácii na Žilinskej univerzite v oblasti inteligentných dopravných systémov”. Projekt ešte v roku 2013 pripravil kolektív zamestnancov pod vedením pracovníkov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií prof. Milana Dada a prof. Ladislava Janouška, ktorí ho po úspešnom hodnotení v Európskej komisii aj koordinovali v spolupráci s ďalšími kolegami z univerzity.

“V roku 2012, pri výzve ERAChair, sme sa rozhodli uchopiť šancu ešte viac posilniť dimenziu Žilinskej univerzity v oblasti inteligentnej dopravy a podať projekt ERAChair - ERAdiate. Úspešný projekt bolo možné podať len vďaka obrovskému entuziazmu prof. Ladislava Janouška a ďalších našich kolegov zo Žilinskej univerzity“, povedal prof. Milan Dado, významný dlhoročný zamestnanec a vedúci oddelenia komunikačných technológií z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.

Projekt ERAdiate získal financovanie zo siedmeho rámcového programu Európskej komisie (EK) v schéme ERA-Chair a bol orientovaný na spoluprácu medzi špičkovými výskumnými pracovníkmi. Vyústil do inovatívnych riešení v oblastiach inteligentnej mestskej dopravy, podpory vozidiel reagujúcich na núdzové situácie a aplikácií pre plynulejšiu osobnú dopravu v mestách, ale aj v ďalších oblastiach podpory dopravných riešení informačnými a komunikačnými technológiami a udržateľnej mobility.

Vďaka projektu dokázala Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) pritiahnuť na svoju akademickú pôdu špičkových výskumných pracovníkov v oblasti dopravy a informačno-komunikačných technológií nielen z Európy ako napríklad Talianska, Francúzska, ale aj z Iránu či Kanady, čím univerzita dokázala výrazne zlepšiť svoj výskumný potenciál.

ERA-Chair („kreslo“ európskeho výskumného priestoru) schéma je v rámcových programoch pre výskum a inovácie EK súčasťou opatrení určených na rozširovanie účasti krajín s nižšou úrovňou HDP na európskom výskume a šírenie excelentnosti v týchto krajinách. Schéma je navrhnutá tak, aby pritiahla špičkových akademických a výskumných pracovníkov na univerzity so silným potenciálom pre excelentnosť výskumu pod dohľadom vynikajúceho výskumného pracovníka a manažéra známeho ako „ERA-Chair holder“ (držiteľ ERA-Chair)“, ktorým bol v prvej časti projektu Dr. Karl Ernst Ambrosch z Rakúska a od roku 2017 prevzala vedenie projektu vo funkcii držiteľa ERA-Chair pani prof. Tatiana Kováčiková, predtým pôsobiaca na viacerých pozíciách v zahraničí ako napríklad v organizácii Eurescom v nemeckom Heidelbergu, ktorý sa sústreďuje na výskum

a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií. Okrem toho pôsobila aj ako výskumníčka v Európskom telekomunikačnom štandardizačnom inštitúe (ETSI), či v Bruseli v riadiacom úrade vedeckého programu COST pre spoluprácu výskumníkov nielen v Európe ako zástupkyňa riaditeľa pre vedu a vedúca vedeckej administrácie. Pod jej vedením v spolupráci s koordinátormi sa podarilo projekt ERAdiate ukončiť

s uznaním EK.

Počas projektu tím ERAdiate podnietil prípravu mnohých ďalších projektov, vrátane vybudovania strategického partnerstva medzi viacerými mestami, čo pripravilo pôdu pre ďalšiu spoluprácu na výskumných a inovačných projektoch. Tím získal ďalšie finančné prostriedky na cielené projekty inteligentnej dopravy v oblasti cezhraničnej spolupráce a rámcového programu EK H2020.

Projekt sa po piatich rokoch skončil v júli 2019 a následne sa tím projektu ERAdiate transformoval na nové oddelenie európskych výskumných a inovačných projektov na Žilinskej univerzite. Medzinárodný vedecký tím tak pokračuje na výskume autonómnych vozidiel, súčasných a budúcich trendoch a perspektívach trvalo udržateľnej, inteligentnej a inkluzívnej mobility a inteligentných riešeniach pre dediny a mestá práve na UNIZA.