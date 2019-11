Občas sa frajerky sťažujú. Koleno a Gábor mávajú šesť tréningov týždenne

Dvojica z Krásna nad Kysucou hrá súťažne tretiu futbalovú ligu aj futsalovú extraligu.

14. nov 2019 o 14:35 Dominika Mariňáková

Šesť tréningov týždenne, v sobotu extraligový, v nedeľu treťoligový zápas. Na nudu sa rozhodne nemôže sťažovať dvojica futbalovo-futsalových obojživelníkov z Krásna nad Kysucou. Kristián Gábor a Kamil Koleno hrajú futbalovú tretiu ligu mužov za domáci Tatran, no zároveň obliekajú dres MŠK Žilina vo futsalovej VARTA lige.

V drese MŠK zažívajú žilinské derby

„Sme susedia a už ako malí sme spolu hrávali pred bytovkou futbal. Keď sa dalo prihlásiť do klubu, hneď sme tú možnosť využili. Kristián je odo mňa o dva roky mladší, takže najskôr som išiel ja a on neskôr nastúpil tiež. Takto to ťaháme až dodnes,“ začína rozprávať športový príbeh dvoch mladých mužov dvadsaťpäťročný Kamil Koleno.

Rozdielne ročníky narodenia spôsobili, že v mládežníckych kategóriách sa v jednotlivých výberoch istý čas míňali. Po presune do mužského celku však už sedia v rovnakej šatni. Navyše, pred viac ako dvoma rokmi vznikol v Žiline ambiciózny futsalový projekt...

Prečítajte si tiež: Dôležité je predať skúsenosti, tvrdí Radoslav Zabavník. V Rosine a v MŠK Žilina trénuje deti Čítajte

„Futsal som začal hrať asi v pätnástich. V Žiline fungovala mestská liga, spolu s ďalšími chalanmi z Krásna sme tam hrávali. Potom sme začali hrať za Žirafa juniorskú extraligu. Následne sa spojili tri kluby a vznikol celok MŠK Žilina futsal,“ opisuje genézu futsalovej obdoby žltozelených Kristián Gábor.

V sezóne 2017/2018 pôsobil MŠK v Openlige a hneď na prvý pokus sa mu podarilo postúpiť do najvyššej súťaže. „Išli sme do toho s cieľom postúpiť. Ale nie hneď prvý rok, to nik nečakal. Darilo sa nám a nakoniec sme postúpili,“ spomína Koleno.

„Ale zas, v ďalšej sezóne to bolo cítiť. Síce sme hneď postúpili, ale ešte sme neboli zohratí a pripravení na extraligu. Tak to aj dopadlo. Ôsme miesto bolo neúspechom, teraz sú ambície vyššie,“ dopĺňa svojho spoluhráča Gábor.

Futsalisti MŠK Žilina v minulom súťažnom ročníku zaplatili nováčikovskú daň a v aktuálnej sezóne figurujú po siedmich kolách na druhej priečke tabuľky. Pred dvoma týždňami uspeli i v mestskom derby s Makroteamom Žilina.