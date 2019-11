K posunu vpred môže prispieť zdieľanie dát či spolupráca samospráv

13. nov 2019 o 9:11 Dominika Mariňáková

V Žiline sme diskutovali o moderných mestách, o odpadovom hospodárstve či o tom, ako môžeme skúsenosti zo zahraničia aplikovať na Slovensku.

10:53 "Tému regiónov sme spomínali už na konferencii v Sliači. Tam to bola dosť veľká téma, keďže región tvorí Zvolen, Bystrica a okolité obce. Samozrejme, narážame na viacero problémov. Jeden z nich je, že niektorí primátori či starostovia sú konzervatívni. Z historického hľadiska nemôžu či nechcú spolupracovať. Väčšina obcí si tak rieši vývoz odpadu individuálne, hoci spoločne by im to šlo lepšie," priblížil spoluprácu v rámci regiónu v oblasti odpadov Ján Hricko.

10:45 "Z môjho pohľadu dáva veľký zmysel baviť sa o regiónoch. Veď mesto funguje v súžití s okolitými obcami. Prirodzené regióny sú tvorené trasami, odkiaľ - kam sa ľudia pohybujú. Navyše, doprava či životné prostredie nepoznajú hranice, prepájajú obce a mestá," povedal Martin Noskovič na margo smart regiónov a vzájomných prepojení miest a obcí.

10:35 "Chceme ísť do nového webu a do novej aplikácie. Jej užívatelia budú mať informácie o počasí, o stave ovzdušia, ale aj o rôznych kultúrnych či športových podujatiach. Ak si niekto spraví vlastnú aplikáciu a bude populárnejšia ako tá naša, som s tým úplne v pohode," povedal žilinský primátor.

10:27 "Z nášho pohľadu je dôležité, aby mesto malo dáta z oboch systémov. A následne ich mohlo posúvať občanom. Lebo je možné, že vy ako užívateľ by ste potrebovali dve aplikácie. My vytvárame integračnú platformu, v ktorom zhromaždíme všetky informácie na jednom mieste," reagoval Martin Noskovič, zástupca spoločnosti Smart City na otázku z publika, či môžu byť v meste dve spoločnosti so zdieľanými bicyklami.

10:23 V Žiline cítiť už i negatívne dopady bikesharingu. Ľudia ho radi využívajú, v Žiline je však mizerný systém cyklotrás. Navyše, od peších prichádza negatívna odozva, obávajú sa na uliciach. Pre mesto je dôležité snažiť sa budovať cyklistické trasy v meste.

10:21 Spoločnosť Antik Telecom ide so systémom zdieľaných bicyklov do Bratislavy. Do projektu sa však zapoja len štyri mestské časti, nie celé mesto.

10:17 Spoločnosť Antik Telecom odovzdáva dáta zo zdieľaných bicyklov jednotlivým samosprávam. Podľa Romana Onderku dáta musia byť zdieľané, ak sa chceme pohnúť ďalej. Veď to má byť služba pre ľudí.

Spoločnosť spracováva aj dáta zo rôznych snímačov, napríklad parkovacích miest.

10:16 Otvorenie dát by podľa Petra Fiabáne prinieslo viacero výhod, vznik nových aplikácií, startupov, vývoja a podobne.

10:10 Ján Hricko prezradil viac o potrubnom zbere odpadu. Momentálne sa objavuje vo Švédsku a Fínsku. Nie je to však žiadna novinka. Toto testovali v Rusku už pred 40 rokmi, na niečom to však skrachovalo. Nie každá novinka je novinka, veci sa vo vlnách vracajú. Uvidíme, či to bude v budúcnosti aplikovateľné na Slovensku.

10:07 "Sme členmi Smart City klubu. Vďaka nim sme boli v Štokholme, tam už ide odpad potrubím. Takto to už rieši moderná Európa. Samozrejme, my sa nemáme za čo hanbiť. Riešime veci tak, ako vieme," načrtol primátor Žiliny jednotlivé kroky, ktoré vedenie mesta podniká v oblasti smart riešení.

10:04 Žilina sa podľa slov Petra Fiabáne neuzatvára. Naopak, chce spolupracovať s okolitými obcami, napríklad v oblasti cyklodopravy či životného prostredia.

9:59 "S mestami sa nám výborne spolupracuje. Najmä, ak do vedenia prichádzajú pokrokoví ľudia, ktorí chcú riešiť problémy v meste. Ako som už spomenul, cítime, že dopyt je veľký. V súčasnosti prebieha výrazná výmena primátorov a noví ľudia chcú zlepšovať mestá," reaguje Martin Varga na otázku, ako sa spoločnosti Slovanet spolupracuje so samosprávami.

9:54 Aj polopodzemné kontajnery podliehajú vývoju. Prvé sú na Slovensku od roku 2009, podstatnejší rozmach zaznamenali v roku 2013. Vtedy sa firma Redox - Enex začala tejto téme venovať naplno, spustila pilotné projekty vo Zvolene a v Nitre. Sú hygienickejšie, nehrozí vyčínanie tínedžerov či vyberačov kontajnerov. Podľa Jána Hricka v najbližších dvadsiatich rokoch nič rozumnejšie v oblasti zberu odpadu nepríde.

9:49 "Je obrovské množstvo dodávateľov a riešení v oblasti smart cities. Máme množstvo rádiových uzlov na Slovensku a rozmýšľali sme, čo by sme na tieto uzly ešte mohli umiestniť. Rozhodli sme sa pre zber dát a v rámci neho štyri línie - smart odpady, kvalita ovzdušia, diaľkové odpočty vodomerov a elektromerov a samostatná elektrotechnika," vysvetľuje Martin Varga zo Slovanetu.

9:42 "Tento rok, 1. mája sme spustili bikesharing v Košiciach, kde nie sú pevné stanoviská. V aplikácii vidíte voľné bicykle. Umiestnili sme tam vyše 600 bicyklov, dostávame kladné reakcie. Samosprávy od nás chcú informácie, kade ľudia najčastejšie na bicykloch chodia a na frekventovaných trasách plánujú vybudovať cyklochodníky. V ponuke už je aj 30 skútrov. Nevýhodou bolo, že na začiatku bolo iba jedenásť nabíjacích staníc, teraz ich je 22. Plánujeme ich ešte navýšiť," hovorí o zdieľaných dopravných prostriedkoch Roman Onderko zo spoločnosti Antik Telecom.

9:37 Žilina získala ocenenie v súťaži Rádia Slovensko vďaka projektu inteligentnej verejnej dopravy v Žiline. V tejto súťaži hlasovali poslucháči. Pointa systému je, že na svetelných križovatkách v Žiline majú podmienenú prednosť vozidlá MHD. Prioritou je, aby sa eliminovali meškania jednotlivých vozidiel MHD. Zároveň to má pomôcť odľahčiť dopravu v Žiline, aby sa využívalo menej áut a viac MHD.

9:34 Veľmi kvitujem, ako pán primátor pristupuje k svojej funkcii. Ukazuje, akú má víziu a kam chce Žilinu dostať. Podstupuje kroky, ktoré môžu byť neraz bolestivé, ale treba ich urobiť. Tak dochádza k reštrukturalizácii, k zmenám, napríklad, na mestskom úrade. Pri takýchto zmenách vždy treba človeka s víziou, ktorý ju presadzuje. Následne stratégiu a potom jej presadzovanie," hovorí Martin Noskovič.

9:31 "Prebehlo sčítanie parkovacích miest, teraz robíme prieskum ich využiteľnosti. Pôjdeme do tretieho projektu - dopravné správanie sa ľudí pomocou SIM kariet. V nasledujúcom období by sme chceli pripraviť nový projekt parkovacej politiky v meste," povedal primátor Žiliny.

9:27 "Toto mesto nebolo naučené pracovať s dátami, zhromažďovať ich a vyhodnocovať. Dnes je doba, keď sa bez toho nevieme posunúť ďalej, s inteligentnými riešeniami," načrtol Peter Fiabáne jeden z problémov, ktoré treba riešiť pri smart ponímaní v mestách.

9:23 Ján Hricko, výkonný riaditeľ spoločnosti Redox - Enex, prispel k debate poznámkou o inteligentných kontajneroch. Inteligencia pri téme kontajnerov podľa neho spočíva v tom, kde sú umiestnené. Aby boli funkčné, aby sa k nim ľudia bez problémov dostali. Následne sa kontajner monitoruje a kompetentní dokážu sledovať jeho preplnenosť a následne prispôsobiť vývoz odpadu.

9:20 "Jednoznačne cítime zvyšujúci dopyt po tzv. smart službách. Na Slovensku máme rôzne mestá, viac či menej industriálne. Dôležité je pomenovať problémy konkrétneho mesta, počúvať občanov. V mnohých mestách sa chcú zlepšovať a posúvať sa na základe spracovania dát," uviedol Martin Varga zo spoločnosti Slovanet.

9:15 Martin Noskovič, zástupca pre Smart City, ALAM s.r.o.: "Smart city je téma, ktorá sa vyvíja nesmierne rýchlo. Veď pred pár rokmi prakticky neexistovala. Postupne sa však upúšťa od vyjadrenia smart, používa sa skôr inteligentné či rozumné. V konečnom dôsledku ide o to, aby sa obyvateľom lepšie žilo. Postupne pribúdajú pilotné projekty v rôznych mestách. Zatiaľ o žiadnom nemôžeme povedať, že je inteligentné mesto. V poslednom období však vnímame trend, že predstavitelia mesta rozmýšľajú vo väčšom, dlhodobejšom horizonte. To sú pozitívne posuny, ktoré registrujem."

9:12 Ako prvý sa ujal slova žilinský primátor Peter Fiabáne. Povedal, že vedenie mesta sa snaží pri každom rozhodnutí uvažovať "smart" - takže rozumne a inteligentne, na prospech obyvateľov mesta: "Pre mňa je prednejšie pripraviť smart stratégiu rozvoja a potom siahnuť po riešení, ktoré ten problém vyrieši."

9:09 Moderátor Jaroslav Kizek privítal diskutujúcich i hostí a otvoril diskusné podujatie MY s vami - Smart Cities, Žilina

Hostia:

Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina

Roman Onderko, Businnes Developer, Antik Telecom

Ján Hricko, výkonný riaditeľ, Redox - Enex

Martin Noskovič, zástupca pre Smart City, ALAM s.r.o.

Martin Varga, Sales Manager, Slovanet

Jaroslav Kizek, moderátor

Témy: