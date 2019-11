Vianočné trhy v Žiline oživí sedliacky dvor. Nebude klzisko, ani Big Jump

Z programu vypadla netradičná exhibícia Big Jump, ktorá osem rokov otvárala zimnú sezónu v Malej Fatre.

13. nov 2019 o 5:15 Branislav Koscelník

ŽILINA. Najväčšou novinkou tohtoročných žilinských Vianočných trhov bude živý stredoveký sedliacky dvor. Počas dvoch dni 21. a 22. decembra ukážu živí herci remeslá a život na gazdovstve plnom domácich zvierat.

„Veríme, že sa nám podarí spríjemniť vianočnú atmosféru aj spojením mesta s dedinou a spojenia s prírodou,“ povedala o novinke vedúca odboru kultúry na žilinskom mestskom úrade Ingrid Dolniková.

Klzisko možno inokedy

Živý dvor bude náhradou za plánované ľadové klzisko, ktoré malo byť zimnou atrakciou na Námestí Andreja Hlinku. Ingrid Dolniková potvrdila, že radnica bude musieť svoje zámery posunúť na ďalší rok.

Prečítajte si tiež: Bezplatná doprava pre študentov v Žiline zrejme skončí Čítajte

„Keď sme zistili, že by sme na to mali financie, už nebol priestor na verejné obstarávanie. Máme zámer ísť do toho. Ak je niečo šité horúcou ihlou, tak je to kontraproduktívne,“ povedala Dolniková s tým, že či sa budú Žilinčania napokon pod holým nebom korčuľovať v budúcnosti, bude záležať aj od finančnej kondície mesta.

Šesť sezón mohli Žilinčania využívať malé umelé klzisko s bezplatnou požičovnou korčúľ na Mariánskom námestí. Ani s tým sa v tomto roku nepočíta. Zakorčuľovať si v centre mesta sa tak nebude dať vôbec. Z programu podujatí vypadla aj netradičná exhibícia na Hlinkovom námestí Big Jump, ktorá osem rokov otvárala zimnú sezónu v Malej Fatre.