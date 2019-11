V Žiline sa zrazil autobus s dodávkou, zranilo sa deväť ľudí

V čase nehody sa v autobuse viezlo 28 cestujúcich.

11. nov 2019 o 8:05 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. Deväť ľudí sa zranilo dnes ráno pri dopravnej nehode autobusu a dodávky na ulici Pri Celulózke v Žiline. Hasiči o tom informujú na sociálnej sieti.

"V čase nehody sa v autobuse viezlo 28 cestujúcich, z ktorých deväť utrpelo zranenia rôzneho charakteru. Záchranná zdravotná služba ich preváža do nemocnice. Na mieste je sedem príslušníkov s tromi kusmi techniky, ktorí vykonávajú na havarovaných vozidlách protipožiarne opatrenia," uviedli hasiči.

Vodič autobusu (63), ktorý prevážal zamestnancov do automobilky, z doposiaľ nezistených príčin narazil do odstavenej dodávky, odkiaľ ho odrazilo do oplotenia rodinného domu. Odtiaľ narazil do altánku a rodinného domu. Alkohol u vodiča nezistili.

Cesta je už momentálne prejazdná.