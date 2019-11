MY Žilinské noviny tentoraz s pripomienkou Novembra 1989

10. nov 2019 o 20:38 Dominika Mariňáková

Na ktoré témy sme sa zamerali tentoraz?

Téma z titulky: Študenti za MHD zaplatia. Mesto chce kvalitnejšiu MHD, ktorá niečo stojí

November 1989. 30 rokov od Nežnej revolúcie si pripomíname na siedmych stranách aktuálneho vydania týždenníka MY Žilinské noviny

Marek Holinec patrí medzi najlepších v Európy. Jedenásťročný chlapec z Petrovíc získal v Prahe zlaté pásmo za hru na heligónke

Marek Holinec patrí medzi najlepších v Európy. Jedenásťročný chlapec z Petrovíc získal v Prahe zlaté pásmo za hru na heligónke

Kotlebovcom v Žiline čítali zoznam zabitých Židov. Primátor Peter Fiabáne vyjadril postoj vedenia mesta k mítingu Ľudovej strany Naše Slovensko

Novinkou na Vianočných trhoch bude sedliacky dvor. Po rokoch prejde zmenami areál trhov

Mesto pýta od Žilinčanov viac. V rozpočte potrebuje vykryť neočakávané výdavky za milióny eur

Považské múzeum získalo dotáciu na projekty

Mestské divadlo Žilina hrá novú hru od Rolanda Schimmelpfenniga

V Budatíne vysvätili kostol, súčasťou je aj unikátna vitráž

Mesto Žilina plánuje komplexnú rekonštrukciu radnice

Futbalisti MŠK Žilina prehrali druhý zápas za sebou. Verím, že po prestávke sa znovu zlepšíme, hovorí tréner Jaroslav Kentoš

Šesť tréningov týždenne, v sobotu futsalový, v nedeľu futbalový zápas. Kamil Koleno a Kristián Gábor sa s nami podelili o ich športový príbeh, v ktorom sa prelína treťoligový futbal s extraligovým futsalom

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina, fotografie prváčikov či MY Magazín s televíznym programom.