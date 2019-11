Podhorský o konkrétnych cieľoch zatiaľ nehovorí. Jeftič: Na Komárno sme boli pripravení

Po štvrtine základnej časti sú Žilinčania na druhom mieste.

10. nov 2019 o 18:23 Tomáš Hládek

Hráči žilinskej Slávie dobre vstúpili do zápasu s Komárnom, keď po dvoch minútach viedli dvojciferným rozdielom.

„Začali sme veľmi dobre, keď sme sa ujali vedenia 10:0. Vedeli sme, že Komárno prišlo len so siedmimi hráčmi a nemohli sme ich podceniť. Trocha sa do zápasu potom vrátili. My sme sa však točili desiati a museli sme stále hrať rýchlo dopredu. Myslím, že to aj rozhodlo, naše ľahké strely a protiútoky. To bol kľúč k úspechu,“ opísal hlavné príčiny výhry kapitán Michal Podhorský.

Žilinčania sa pripravovali na to, že súper príde s veľmi úzkym kádrom. Kurillovcov preto táto situácia nezaskočila.

„Vedeli sme, že súper prichádza s úzkou rotáciou, ale sú na to zvyknutí. Čiže, vedia v tej zostave hrať a dá sa povedať, že takto odohrali prvú štvrtinu ligy. Úvod sme mali veľmi dobrý, hrali sme s energiou a navýšili sme do polčasu náš náskok. Potom sme sa aj prestriedali a hrali všetci. Je super, že okupujeme horné priečky tabuľky, čo málokto čakal. Do každého zápasu ideme za víťazstvom. Som rád, že sa zápasy budú teraz hrať raz za týždeň, pretože dva zápasy za týždeň boli pre nás dosť náročné. Teší ma, že prišlo veľa divákov a že sme ich dokázali pobaviť,“ zhodnotil stretnutie domáci lodivod.

Jeftič nasmeroval tím k výhre

Sláviu potiahol Dejan Jeftič. Bosniak pridal k 22 bodom päť doskokov a štyri úspešné strely spoza perimentra. Veľkou mierou sa teda podpísal k pokoreniu stobodovej hranice.

„Môžem povedať, že sme hrali dobre. Komárno nás v podstate ničím neprekvapilo. Čakali sme, že k nám prídu so zónovou obranou a boli sme na to pripravení. Posledný zápas proti Interu, ktorý sme prehrali, bol ťažký. Proti ostatným tímom máme väčšie šance ich doma porážať. Sto bodov je špeciálnych a je to pekné, keď ich nastrieľate,“ rozhovoril sa hráč s číslom šesť na drese.

Hráči boli na hru Komárna a ich úzku rotáciu výborne pripravení. „Vďaka tomu sme vytvárali na nich väčší tlak v obrane, pokým oni hrali zónovú obranu. Niekedy sa do toho ťažko hrá, pokiaľ tam nepopadajú voľné strely. Našťastie, padli a zvládli sme to, pretože je to vždy nevyspytateľné, keď sú v takomto počte. Musíme sa pozerať hlavne na seba, hrať svoju hru. Presne ako v zápase s Prievidzou, tak aj teraz. Každý, kto prišiel na ihrisko dal do hry energiu a to bolo podstatné,“ pochválil celý tím Podhorský.

Liga ma za sebou prvú štvrtinu základnej časti. Žilinčania po nej figurujú na výbornom druhom mieste.

„Súťaž je dlhá. Čaká nás viac zápasov vonku. Treba byť realista a uvidíme, koľko bodov dokážeme z vonku priniesť. Chýba nám Doug Wiggins a netreba zabúdať, že je náš prvý rozohrávač. Našu hru sme teda prispôsobili tomu, že ho tu zatiaľ nemáme. Dúfam, že ho zdravotne dáme dokopy. Aj keď to asi nebude na ďalší zápas, tak verím, že ho na následné zápasy dostaneme späť do hry,“ nádeja sa Kurilla.

O konkrétnych cieľoch kapitán tímu zatiaľ nehovorí. „Nechcel by som povedať konečný cieľ. To, že sme po prvej časti na druhom mieste je super. Lenže, teraz príde otočka. My sme hrali veľa zápasov doma a len dva vonku. Teraz sa nám to obráti a podstatné je niečo vonku vyhrať. Ideme do Spišskej a do Svitu a ak vyhráme tam aspoň jeden zápas, tak sa stále môžeme držať hore a ísť do play-off z čo najlepšieho miesta,“ dodáva Podhorský.

Doma až na konci novembra

Jefitč očakáva vonku náročné zápasy. Teší ho však nálada v kabíne a taktiež výborní žilinskí fanúšikovia.

„Máme za sebou prvú časť súťaže. Myslím si, že môžeme byť spokojní. Máme dobré šance byť v najlepšej štvorke. Inter je najlepším tímom v súťaži, avšak s ostatnými tímami vieme zahrať. Už ďalšie kolo bude ťažké. Čaká nás teraz veľa zápasov vonku a uvidíme ako to pôjde. Dúfam, že na naše konto nejaké výhry popridávame. Nálada v tíme je naozaj dobrá a chalani sú výborní. Nemôžem na tím povedať zlého slova. Taktiež sa mi dnes veľmi páčila atmosféra, keď nás prišlo podporiť veľa ľudí,“ zakončil Dejan Jeftič.

Žlto-zelených basketbalistov najbližšie čaká domáci zápas až na konci novembra, keď privítajú Levice.

„Teším sa na nich. Vždy, keď sme s nimi hrali v minulej sezóny, tak to boli zápasy do poslednej sekundy. Myslím, že to je dobrá pozvánka pre našich skvelých fanúšikov, ktorí nás dnes hnali dopredu. Za to im ďakujem,“ pochválil fanúšikov Michal Podhorský.