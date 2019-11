Hráči Slávie pokorili stobodovú hranicu

Rožánek zaznamenal v zápase double-double.

9. nov 2019 o 22:29 Tomáš Hládek

Komárno pricestovalo do Žiliny len s trojicou náhradníkov, z ktorých do hry zasiahli len dvaja. Slávia od úvodu prebrala opraty zápasu do svojich rúk a v tretej minúte viedla 10:0, keď sa dvoma trojkami prezentoval Jeftič. Po dvoch bodoch Špaletu vyše minúty pred koncom úvodnej štvrtiny viedli žlto-zelení už o 16 bodov. Kurillovci však v druhej časti hry poľavili a hostia sa po zvýšenej aktivite dotiahli na rozdiel dvoch bodov, na čo domáci kormidelník reagoval oddychovým časom. Žilinčania následne pridali a súperovi sa opäť vzdialili, keď sa strelecky darilo najmä Jeftičovi. Do šatní sa tak šlo za stavu 56:42, keď ešte v záverečných sekundách navýšil vedenie domácich trojkou z veľkej diaľky Rožánek.

Druhý polčas začali dva premenené pokusy Dicksona, po ktorých sa Slávia vzdialila súperovi na rozdiel osemnástich bodov. Strelecky sa darilo aj Sappovi s Mereššom a rozdiel v skóre dve a pol minúty pred koncom tretej štvrtiny bol 30 bodov. V štvrtej časti hry sa podarilo Rožánkovi dovŕšiť double-double, keď ku jedenástim bodom pridal dvanásť asistencii. Potom domáci dlho bojovali s prekonaním stobodovej hranice, ktorú sa podarilo prekonať v poslednej minúte Sappovi. Ďalšiu trojku ešte v závere pridal Merešš a Žilina zvíťazila nad Komárnom v pomere 105:93.

BK Slávia Žilina – MBK Komárno 105:93 (29:19, 27:23, 29:21, 20:30)

ŽILINA: Jeftič 22, Sapp 22, Merešš 17, Rožánek 11, Dickson 8 (Tot 12, Špaleta 8, Podhorský 3, Hoferica 2, Ďuriš a Pažický 0).

KOMÁRNO: Miloševič 21, Pipíška 19, Bowman Jr. 15, Djordjevič 11, Williams 10 (Stojanov 11, Halmeš 6).

TH: 10/15 – 17/21, Fauly 13:17, Trojky: 17:12. 750 divákov, rozhodovali Obertová, Šarišský a Kúkelčík.