Višňovský ako prvý Slovák vyhral MTB sériu v Čechách

Žilinčan skončil ako siedmy najlepší cyklomaratónec sveta.

6. nov 2019 o 18:57 Tomáš Hládek

Žilinský cyklista odštartoval sezónu na etapovom podujatí v Juhoafrickej republike, ktoré však nedokončil. Forma zo zimnej prípravy však nenechala na seba dlho čakať a po zotavení sa začal zbierať cenné umiestnenia. Ovládol populárny seriál pretekov Kolo pro život, obhájil majstrovský dres a vo svetovom rebríčku obsadil siedme miesto. Talentovaný pretekár mal na spadnutie prestup do poľského tímu, ktorý však nakoniec padol a budúcu sezónu strávi v tíme Česká spořitelna-Accolade. V roku 2020 sa zameria na etapové preteky po Európe, Majstrovstvá Slovenska v horskej a cestnej cyklistike a obhajobu triumfu na náročných pretekoch v Rumunsku. Po ukončenej sezóne sa predbieha v najlepších časoch na lokálnych kopcoch s Jurajom Saganom a slovenský majster si taktiež vyskúšal, aké je to vystúpiť na najvyšší vrchol Slovenskej republiky.

- Ako prebiehala vaša príprava na sezónu?

Prvé sústredenie prebehlo na Malorke v decembri, kde sme sa zamerali na všeobecnú prípravu. Cieľom bolo tréningovo naštartovať organizmus. Vyslovene to bolo o nižších intenzitách a vytrvalosti. Tréningy trvali päť až sedem hodín a boli na cestnom bicykli. Deň pred Štedrým dňom som prišiel domov a cez Vianoce som oddychoval. Potom som cestoval na Kanárske ostrovy, kde som bol aj s chalanmi z Bory-hansgrohe, s Jurajom Saganom a Erikom Baškom. Oni jazdili na cestných bicykloch, ja som mal horský a bolo super, že som sa s nimi vedel zviezť aj do rýchlosti. Mal som tam aj svoje tréningy, zamerané na vyššiu intenzitu.

Trénovali sme teda už aj na funkčnom prahu a maximálnej intenzite. Držali sme to však ešte aj objemovo, pretože tam bolo super počasie a využili sme to na maximum. U nás bola vtedy poriadna zima a mal som čo robiť, aby som to teplo prvé tri dni tam udýchal. Na horskom bicykli si človek dobre najazdí, pretože tam nájdeme stúpania, ktoré majú aj hodinu. Taktiež som si nastavil posed. Následne som bol týždeň doma, ktorý bol oddychový po trojtýždennom bloku. Potom som už šiel s celým tímom na ďalšie dva týždne na Kanárske ostrovy. Zamerali sme sa na intenzitu. Potom opäť týždeň doma a cesta do Juhoafrickej republiky na Cape epic.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/XlmEONnVFGo

Zdroj videa: mtbiker.sk

- Cape epic boli jedným z vašich vrcholov sezóny. Čo sa v Afrike udialo?

Súvisiaci článok Dôležité je predať skúsenosti, tvrdí Radoslav Zabavník. V Rosine a v MŠK Žilina trénuje deti Čítajte

Áno, bol to prvý vrchol sezóny. Celá tá príprava bola na to stavaná. S odstupom času som sa na to pozrel, kde boli nejaké chyby. Hneď na letisku mi presmerovali let kvôli zlému počasiu. Musel som cestovať z Viedne do Londýna, kde som mal vyše 12 hodinovú pauzu medzi letmi. Šiel som si teda do mesta, popozerať Londýn a tam som to trocha podcenil, nebolo tam ideálne počasie. Nasledoval 14 hodinový let do Juhoafrickej republiky a po dolete som cítil, že už to zdravotne nie je stopercentné. Nedával som tomu veľkú váhu, no v konečnom zúčtovaní sa to ukázalo ako kľúčové.

Pokračoval som v trénovaní a v Afrike sa pokazilo počasie. Pršalo tam štyri dni v kuse a jazdil som s nádchou. Padlo mi to na priedušky a na štart som namiesto super kondície postavil chorý. Bolo to z mojej strany zlyhanie, pretože som si mal radšej oddýchnuť a dať sa dokopy. Preteky teda nevyšli podľa predstáv a musel som ich predčasne ukončiť. Poučil som sa z toho a keď som počas sezóny cítil nejaký náznak choroby, postavil k tomu tak, ako nemalo v tej Afrike vyzerať.

- Bolo toto predčasné ukončenie pretekov pre vás veľkým sklamaním?

To bolo obrovské sklamanie. Nešlo len o mňa, ale so mnou tam cestoval celý tím a tímový kolega, ktorý sa na to pripravoval. Kvôli mne tak zlyhal celý tím. Prvé dni som sa z toho psychicky dával dokopy a snažil sa s tým vysporiadať. Nebolo to jednoduché. Šéf ma potom upokojoval, aby som sa z toho poučil. To sa myslím podarilo. Vždy, keď sa potom vyskytli takéto zdravotné komplikácie počas sezóny, tak som sa najskôr dal dokopy a až potom som opäť trénoval. Našťastie, celá sezóna bola pred nami, pretože tlak na tím bol veľký. Očakávali od nás, že v Afrike zajazdíme dobrý výsledok. Čiže tá sezóna musela vyzerať inak a muselo sa nám podariť veľa dobrých výsledkov.

- Dostali vás späť na pozitívnu vlnu dobré umiestnenia v sérii pretekov Kolo pro život?

Absolvoval som zdravotné vyšetrenia a dal som sa dohromady. Od polovice marca to trvalo zhruba mesiac, kým som sa dal fyzicky dokopy. Prvé preteky som šiel tu na Slovensku v rámci tréningu, aby som zistil ako na tom som, keďže som mal po zápale priedušiek problém s jazdením v intenzite. Následne už som štartoval na Českom pohári a už to bolo každým týždňom lepšie.

- Zavítali ste aj na preteky do Rajeckých Teplíc. S akým zámerom ste absolvovali toto podujatie?

Cyklomaratón v Rajeckých Tepliciach šiel v rámci popretekového voľna. Predtým som skončil druhý na UCI maratóne Malevil, čo bol jeden z vrcholov sezóny. Po ňom som si štvordňovú pauzu od bicykla. Zavolal ma tam Ľuboš Dupkala a bral som to ako super tréning. Navyše, bolo to v dobrom prostredí a kúsok od domova.

- Následne ste zvíťazili na Drásal maratóne, kde ste predviedli vyše stokilometrové sólo. Je toto pre vás taký pamätný okamih sezóny?

V podstate áno, no neplánoval som to tak. Určite si to budem pamätať a bolo to veľmi dobré poučenie. Nikdy som takto preteky neabsolvoval a ešte v takej konkurencii. Musel som kalkulovať, aby som to vydržal energeticky a aby som s výkonom nešiel zbytočne cez hranu, pretože som nemal nikoho, kto by mi pomohol a potiahol na rovine. Šiel som vyslovene na seba. Boli to jedny z najťažších pretekov v tejto sezóne, najmä kvôli počasiu a prevýšeniu. Bol to pekný moment, vyhral som UCI maratón a tieto body mi pomohli posunúť sa vo svetovom rankingu.

- Na čo bolo zamerané ďalšie sústredenie v Taliansku?

Bol to ďalší tréningový blok vo vysokých nadmorských výškach pred dvoma etapovými pretekmi. Jedny boli v Rumunsku vo vysokej nadmorskej výške, kde sa šlo do výšok až 2100 metrov nad morom. Čiže v Taliansku to bolo vyslovene zamerané na toto. Bola to však aj súčasť upokojenia tela po pretekoch, ktoré si potrebuje odpočinúť a zapracovať sa opäť do tréningu. V takejto výške sme už kalkulovali s wattmi aj výkonom, pretože kyslíkový dlh je tam trocha väčší. Cítil som, že som z toho dokázal vyše mesiac ťažiť. Výsledkom bolo víťazstvo na etapových pretekoch v Rumunsku a víťazstvo na pretekoch Kola pro život, čo bola UCI séria v cross-country. Potom sme šli na etapové podujatie do Nemecka, kde som skončil štvrtý. Bol som však s tým spokojný, pretože som za štyri dni stratil minútu v celkovom poradí.

- V Nemecku ste pozbierali dosť “zemiakových“ medailí...

Áno (úsmev). Zo štyroch dní som bol trikrát štvrtý a ešte aj v celkovom poradí. Vždy to bolo o chlp. My štyria, čo sme pretekali spolu, tak sme v každej etape prichádzali do cieľa spolu a rozdiely v etapách boli v rozmedzí pár sekúnd. Musím povedať, že Nemci mali trocha výhodu domácej trate. Utvrdil som sa v tom, že som podal naozaj veľmi dobrý výkon, pretože dva týždne na to skončili traja Nemci, ktorí skončili predo mnou, prví traja na nemeckom šampionáte.

- Ľudia poznajú z televízie skôr cestné etapové preteky. V čom spočívajú rozdiely medzi cestnými etapovými pretekmi a medzi tými na horských bicykloch? Zohráva aj tu veľkú úlohu podpora tímu?

Mnohokrát tie preteky rozhodujú drobnosti. Tímová podpora je naozaj dôležitá pri nejakom technickom probléme. Tým, že sme v tíme veľmi dobrá partia a vieme, kto ide na celkové umiestnenie, tak sa vždy dohodneme. Osobne si myslím, že ak je časová dĺžka etapových pretekov v horských bicyklov podobná tým cestným, tak sú tieto horské oveľa ťažie. Pri horských bicykloch nie je čas na odpočinok, ísť za niekým v háku. Tu sa ide od štartu do cieľa naplno. V teréne je to trocha náročnejšie a to hlavne fyzicky. Nejde sa tam v balíku, kde má človek priestor najesť sa, oddýchnuť si, zbehnúť si do mechaničáku alebo na toaletu. Toto v horskej cyklistike jednoducho neexistuje.

- Obhájili ste slovenský titul v XCM a v XCO ste skončili tretí. Je veľký rozdiel medzi týmito disciplínami?

Sú to úplne odlišné disciplíny. XCO je výbušné a trvá do hodiny a pol. V podstate sme pretekali 35 minút kvôli búrke a po druhom kole nás odvolali z trate. Na tieto preteky som sa v podstate ani nezameriaval, pretože v mojich tréningoch som sa zameriaval na trénovanie úplne iných vecí, aké sú dôležité pri XCO. Ja som sa špecializoval na etapové preteky, kde človek potrebuje najmä vytrvalosť. Trénoval som teda dĺžku, intenzitu v anaérobnom prahu, čo znamená, že musím vedieť ekonomicky pracovať počas dní, aby som si šetril výkon aj do ďalších etáp, kde kopce trvajú aj vyše 25 minút.

Kdežto, v XCO pracujem na maximálnom zaťažení a ide o to, energeticky sa otvoriť, ísť ten najvyšší výkon a opakovať ho v cca 30 sekundových intervaloch. Ja v tomto nemám dobré parametre. Tretie miesto ma teda nemrzelo a bral som to vyslovene ako tréning. Majstrovstvá Slovenska v maratóne boli, nechcem povedať, ale povinná jazda pri súčasnej konkurencii na Slovensku. Bola to taktiež pre mňa dobrá tréningová jednotka a sústredil som sa už na svetové majstrovstvá vo Švajčiarsku. Ostal som potom ešte trénovať v Tatrách, kde som sa tiež sústredil na trénovanie vo vyššej nadmorskej výške.

- Ako prebiehali Majstrovstvá sveta z vášho pohľadu?

Príprava prebehla super a cítil som sa dobre. Posledný deň prípravy som šiel z Tatier do Žiliny, nejakých sedem hodín. O dva dni som cestoval do Švajčiarska a podriadil som tomu všetko, keď som si počas celého roka budoval pozíciu na štarte. Štartoval som z prvej rady, čo je neuveriteľné. Nejakých tridsať minút som šiel na špici, avšak dostal som defekt. Musel som teda zastať a opraviť to. Bol som okolo dvadsiateho miesta. Bol som trocha premotivovaný, aby som sa rýchlo dostal do čela. V takejto nadmorskej výške sa energia míňa oveľa rýchlejšie. Približoval k špici, nedobehol som ich a mal som krízu, z ktorej som sa potreboval spamätať.

Následne prišiel ďalší defekt, tak mi stočilo riadidlá a preletel som cez riadidlá v pomerne veľkej rýchlosti. Dával som sa následne dohromady. Navyše, neostala mi ďalšia bombička na výmenu ďalšieho defektu a musel som ísť popri bicykli dole do depa. Tam som to vymenil a potom som už bol trocha dobitý. Skončil som 49., čo si môžeme povedať, je dobrý výsledok. Počítal som však s prvou dvadsiatkou, možno aj vyššie, čo sa nepodarilo. Bolo to také druhé sklamanie v sezóne, ale inak si myslím, že moje výkony boli dobré. Potvrdilo sa to aj na ďalších pretekoch v sérii Kola pro život, kde som po piatich dňoch liečenia narazeného kolena vyhral.

- Vo finále Kola pro život v Ralsku prišla do hry aj taktika...

Presne tak. Vedeli sme, že musím vyhrať alebo skončiť druhý a nesmie predo mnou skončil Pavel Boudný. Vyhrať mohol ešte aj tímový kolega Matouš Ulman, ale ten musel zvíťaziť. Potrebovali sme, aby sa niekto z nás dostal dopredu do úniku a bol tam s niekým, kto bude spolupracovať a nebude nám ničiť tímovú taktiku. Hneď o štartu nám to rozbehol Jaroslav Kulhavý, ktorý šiel len úvodnú hodinu. Rozbehol nám teda vysoké tempo, z ktorého nikto nemal nárok odísť. Kulhavý šiel následne nazad na štart a postavil sa na štart kratšej trate, kde bol ako výpomoc pretekárovi, ktorý s ním vyhral jazdu počas týchto pretekov. Potom prišli ťažšie pasáže v blate a kopcoch, kde som sa to pokúsil roztrhať, čo sa mi podarilo.

Udržal sa ma len Ján Škarnitzl, ktorý spolupracoval. Hneď sme sa vzdialili druhej skupine na dve-tri minúty. Zozadu to kontroloval Matouš Ulman, ktorý dával pozor, aby sa za nami nikto nedotiahol. Taktický zámer nám teda vyšiel. Vyhrali sme seriál Kola pro život, čo sa veľmi cení, pretože je to celosezónna záležitosť. Je to 15 pretekov počas celého roka a musíš si udržať vysoký štandard. Minimum, ktoré musíš absolvovať je osem a ja som šiel len na osem podujatí. Čiže toto sa mi naozaj počíta. Som prvý Slovák a zahraničný pretekár, ktorý vyhral v tomto seriály za jeho dvadsaťročnú históriu. Bola to pre mňa veľká satisfakcia za celú sezónu.

- Vo svetom rebríčku MTB Marathon series figurujete na siedmom mieste. Ako sa pozeráte na toto umiestnenie?

Určite si to cením. Hlavne je to dobrá pozícia do ďalších rokov. Nie je to však až tak dôležité ako v cross-country, kde je veľmi dôležitá pozícia kvôli olympiáde. Pre mňa je to veľmi dobrý ukazovateľ, že som sa posunul rebríčkovo aj výkonnostne. Budúcu sezónu sa to pred svetovým šampionátom pokúsim vylepšiť a ambície budú opäť vysoké.

- Aké budú vrcholy v roku 2020?

Sezónu začíname etapovými pretekmi vo februári v Španielsku, čo bude prvý vrchol. O mesiac absolvujeme etapové preteky v Chorvátsku, ktoré nebudú extrémne dôležité, ale pokúsime sa i tam o dobrý výsledok. Následne pôjdem Majstrovstvá Česka a Slovenska na ceste, potom maratónske svetové majstrovstvá a samozrejme sa chcem pokúsiť obhájiť tohtoročné víťazstvá. Pôjdem aj do Rumunska na etapové preteky, ktoré som z jeho troch ročníkov dvakrát vyhral.

- Ako bude vyzerať príprava?

Tá bude totožná s minulým rokom. Nechcem to meniť z toho dôvodu, že mi to sadlo. Destinácia alebo koncepcia tréningov bola vynikajúca, tak to nie je dôvod meniť.

- Hovorilo sa o zmene tímu...

Prišla mi ponuka od poľského tímu Kross, ktorý sa špecializuje na cross-country. Dlho sa to však naťahovalo a ja som od nich už očakával nejakú definitívu. Od môjho súčasného šéfa som mal jasne stanovené podmienky a mám s Českou spořitelnou podpísanú zmluvu ešte na rok. S Poliakmi som bol už na niečom dohodnutý a akosi sa to naťahovalo. Po sezóne som už nechcel na nič čakať a chcel som si oddýchnuť aj psychicky. Uvidíme ako to pôjde.

- Čo robí Tomáš Višňovský po sezóne?

(Úsmev) V podstate naháňa KOM-ká na Strave (najlepšie časy na jednotlivých segmentoch na športovej sociálnej sieti Strava – pozn. autora), čiže prichádza určitá nedisciplinovanosť. Počas sezóny sú to striktné tréningy, kde počas sezóny trénujem na štyroch-piatich kopcoch. Je to o tom trocha si užiť tú voľnosť na bicykli. Popri tomto robím turistiku. Bol som sa Gerchalovskom štíte. Z toho sa budem dávať asi týždeň dohromady, pretože som tie nohy také rozbité za celé sezónu nemal (smiech). Teraz ma čakajú dva týždne bez bicykla. Idem si pre nový materiál, ktorý odložím do pivnice a budem sa naň dva týždne pozerať. Musím si dať teraz do poriadku celé telo, najmä krk a chrbát, pretože po tej sezóne to dosť cítiť.

Súvisiaci článok Višňovský je ako Sagan. Jedny z prvých pretekov išiel na sestrinom bicykli Čítajte

- Akú techniku budete mať k dispozícii pre rok 2020?

Zostáva všetko ako minulý rok. Horské bicykle máme dva S-Works od Specialized. Jeden pevný a jeden celoodpružený. Osadené budú na sade Eagle od Sramu. Tentokrát už to bude kompletne na elektrike, ktorú sme testovali počas sezóny. Osvedčilo sa nám, že to funguje perfektne. Na cestnom bicykli to je taktiež elektrická sada. Budem mať k dispozícii jeden enduro bicykel na testovanie, takže sa na to teším.