Peter Fiabáne: Žilinčania musia zaplatiť za to, čo mali dostať od vlády zadarmo

Mesto potrebuje vykryť neočakávané výdavky vo výške takmer 5 miliónov eur.

6. nov 2019 o 11:07 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinčania pravdepodobne zaplatia v budúcom roku viac za miestne dane a poplatky. Ak návrhy mesta príjmu mestskí poslanci, vzrastú dane z nehnuteľnosti u domov a bytov z dvadsiatich centov na päťdesiat centov za meter štvorcový.

Za chaty a garáže zaplatia Žilinčania dve eurá na meter štvorcový, kým doteraz mesto vyrubovalo daň vo výške jedného eura. Radnica vyčíslila, že rodina bývajúca vo veľkom dvojpodlažnom dome s rozlohou 150 metrov štvorcových zaplatí mesačne viac o 3,81 eura.

Asi o 6,50 na osobu narastie poplatok za odvoz komunálneho odpadu, zvýši sa aj poplatok za materské školy zo 17 na 20 eur. Viac v Žiline minú aj turisti, ktorí sa ubytujú v niektorom z hotelov a ubytovacích zariadení. Mesto si za osobu a noc vypýta dve eurá namiesto doteraz vyberaného jedného eura.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne tvrdí, že všetky mestá museli reagovať na opatrenia, ktorými zaťažila vláda mestské rozpočty. Zvýšenie minimálnej mzdy, rast miezd v školstve, bezplatné obedy a rekreačné poukazy, chodníková novela. Len na tieto opatrenia potrebuje mesto Žilina takmer 5 miliónov eur.

„Všetky tieto rozhodnutia, ktoré sú deklarované ako pomoc občanom tejto krajiny, majú zásadný dopad na fungovanie samosprávy. Všetky opatrenia musí niekto zaplatiť. Keďže neprišli s finančným vyrovnaním, je to teraz na nás. Všetci si musíme uvedomiť, že občanom na jednej strane pomáhame, a na druhej tí istí občania, o ktorých deklarujeme, že im pomáhame, to zo svojich peňazí musia zaplatiť,“ odôvodňoval chystaný balíček daní a poplatkov Peter Fiabáne.

Je si vedomý, že to nebude populárne rozhodnutie. Opatrenia napriek tomu prinesú do mestskej kasy len 3,5 milióna eur, teda ani nie chýbajúcich päť miliónov, ktoré potrebuje vykryť radnica pre novinky z Bratislavy.

Požiadavky občanov Žiliny sú však obrovské a rozpočet má najmä na investície obmedzené zdroje.

„Ľudia chcú mať chodníky, cesty, chcú mať vodovod a kanalizáciu, chcú mať kvalitný verejný priestor, fungujúcu úrad, pekné ihriská. Investičný dlh mesta je asi 800 miliónov eur. Toľko peňazí potrebujeme na to, aby sme dali do poriadku veci, o ktoré nás žiadajú obyvatelia a poslanci. Rozpočet mesta Žilina je zhruba 80 miliónov, to je desaťnásobok mestského rozpočtu,“ konkretizuje primátor na číslach nepomer medzi možnosťami rozpočtu a očakávaniami Žilinčanov. Len v chystanom rozpočte na budúci mesto nedokázalo uspokojiť požiadavky na asi 18 miliónov eur.

PODROBNOSTI O NAVRHU NA ZVYŠOVANIE MIESTNÝCH DANÍ A POPLATKOV PRINESIEME V PONDELKOVOM VYDANÍ TÝŽDENNÍKA MY ŽILINSKÉ NOVINY.