V Žiline bol protidrogový vlak, ukázal drogový brloh i celu

Vyskúšali si ho žiaci základných aj stredných škôl zo Žiliny a okolia.

6. nov 2019 o 10:15 Alexandra Janigová

ŽILINA. Po tretí raz zavítal na Slovensko 165 metrov dlhý Protidrogový vlak – Revolution Train. V šiestich špeciálne upravených vagónoch so štyrmi kinosálami a ôsmimi interaktívnymi miestnosťami ponúkol tento český projekt program zameraný na protidrogovú prevenciu pre deti a mládež. Po úvodnej jednodňovej zastávke v Čadci zastavil vlak na dva dni v žilinskej železničnej stanici.

Žiaci reagovali pozitívne

Práve tu si boli prehliadku pozrieť aj žiaci Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline. „Videli sme príbehy mladých ľudí, ktorí majú skúsenosti s drogami. Myslím si, že sa treba pozrieť tomu do očí a vedieť, čo je správne a čo nie,“ myslí si Juraj Puchoň, prvák na strednej škole. To isté si myslí aj jeho spolužiak Milan Dorman. „Určite táto prehliadka má svoj význam. Aspoň sa nad tým mladí ľudia zamyslia. To, čo som očakával od prednášky, sa aj splnilo, dozvedel som sa veľa vecí, ktoré ma aj predtým zaujímali.“ Na prehliadku prišla aj Sarah Kyselová.

„Bola som rada, že je tu taká možnosť dozvedieť sa interaktívnou formou niečo viac o drogách ako takých a najmä o ich negatívnych účinkoch. V mojom okolí bol drogovo závislý človek. Rodičia boli tiež radi, že niečo takéto absolvujem. Mňa osobne zaujíma aj účinok alkoholu a cigariet na ľudský organizmus.“ Pozitívne to berie aj pani učiteľka Anna Zikešová. „Každý rok chodíme na túto akciu. Sme radi, že niečo takéto je. Žiaci majú prístup k drogám a je dôležité im ukázať, že sa treba tomu vyhnúť. Práve takáto forma je podľa mňa veľmi vhodná pre mladých ľudí,“ myslí si.

Počas slovenského turné sa vlak objaví v 16 mestách a navštívi všetkých osem samosprávnych krajov. Projekt Nadačného fondu Nové Česko jazdí po Česku, Nemecku a Slovensku tri roky a za ten čas protidrogový vlak podľa organizátorov navštívilo viac ako 150-tisíc ľudí, predovšetkým deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Práve na túto vekovú skupinu je prevenčný program zameraný. Vo vozňoch návštevníci postupne sledujú príbeh drogovo závislého človeka, v interaktívnych miestnostiach potom lektori pracujú s deťmi na základe toho, čo vo filme videli. Na vlastné oči tak spoznajú väzenskú celu, drogový brloh, ale ocitnú sa aj na mieste tragickej autohavárie.

Funguje to už v Nemecku

„Počas jesenného turné sa chystáme navštíviť všetky samosprávne kraje, ale v Žilinskom kraji máme najviac zastávok. Chceme, aby aj Slovensko vstúpilo do medzinárodného preventívneho systému, v ktorom poskytneme vlak a slovenskí preventisti z miest a krajov budú sprevádzať vo vlaku slovenské deti. Tento systém už funguje v Nemecku, kde bolo preškolených viac ako 200 preventistov,“ uviedol počas žilinskej zastávky autor projektu Pavel Tůma. „Budúci rok chceme stavať nový moderný vlak s vynoveným programom a boli by sme radi, ak by sa Slovensko pripojilo k Česku a Nemecku a vaše mestá a kraje si ho mohli požičiavať,“ dodal autor projektu.

Súčasťou projektu je zber dát. Prostredníctvom anonymných dotazníkov sa mladí ľudia zdôverujú o svojich skúsenostiach s alkoholom, cigaretami či drogami. Jednotlivé mestá môžu zozbierané dáta využívať pri tvorbe koncepcie protidrogovej prevencie. Do Žilinského samosprávneho kraja zavítal Revolution Train po druhý raz. „Vzhľadom na to, že sme mali vlani veľmi dobrú skúsenosť s týmto projektom, rozhodli sme sa ho aj tento rok podporiť sumou 10-tisíc eur. V našom kraji vlak zastavuje v Čadci, Žiline, Martine a Tvrdošíne. Minulý rok sa projektu organizovane zúčastnilo okolo 500 študentov z pätnástich škôl, v tomto roku ohlásilo svoju účasť už 25 škôl a nás teší, že záujem o projekt rastie,“ uviedol podpredseda krajskej samosprávy Peter Weber. Druhý rok sa na financovaní projektu podieľa aj žilinská radnica, ktorá tentoraz prispela sumou vyše deväťtisíc eur. Autor projektu Tůma poznamenal, že práve v Žilinskom kraji evidujú najväčší záujem o pristavenie vlaku. „Denná kapacita vlaku je 500 návštevníkov, vlaňajší rekord z Liptovského Mikuláša je 540 ľudí. Bol som nadšený z toho, že napríklad v Martine dokázali prísť učitelia s deťmi aj o pol šiestej večer v deň štátneho sviatku,“ uzavrel Tůma.