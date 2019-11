Víkendové uzávierky cesty pokračujú aj v novembri

Termín úplnej uzávierky sa predlžuje o tri víkendy.

6. nov 2019 o 9:57 SITA, Alexandra Janigová

STREČNO. Vodiči prechádzajúci cestou I/18 pod Strečnom sa musia pripraviť na výrazné dopravné obmedzenia aj počas novembrových víkendov. Lesy Slovenskej republiky, š. p. sa chystajú pokračovať v odvoze vyťaženej kalamitnej drevnej hmoty zo svahov nad cestou a Okresný úrad (OÚ) v Žiline už vydal povolenie na predĺženie termínu krátkodobých uzávierok cesty. Podľa zverejneného harmonogramu bude polícia premávku obojsmerne uzatvárať v polhodinových intervaloch.

Termín úplnej uzávierky sa predlžuje o tri víkendy, a to 9. - 10. november, 16. - 17. november a v prípade potreby aj 23. - 24. november, ktorý je nateraz rezervným termínom v prípade nevyužitia niektorého z predošlých dvoch. Podľa zverejneného harmonogramu začne sobotňajšia uzávierka o 7:00 a trvať bude do 15:30. Cesta bude prejazdná v intervaloch 7:30 - 8:00, 8:30 - 9:00 atď. V nedeľu polícia opäť cestu obojsmerne uzavrie ráno o 7:00, pričom práce by mali skončiť o 11:30.



Práce pri odvoze dreva a následne aj plán uzávierok môže ovplyvniť nepriazeň počasia alebo ranná hmla a preto by vodiči mali pred cestou aj počas nej sledovať aktuálne dopravné informácie. Polícia zároveň upozorňuje vodičov osobných motorových vozidiel na možnosť využitia obchádzkovej trasy cez Terchovú - Zázrivú - Kraľovany.



Na ťažbu a odvoz dreva zo svahov nad kilometrovým úsekom cesty I/18 mali Lesom SR pôvodne postačiť tri víkendy od konca septembra do polovice októbra. Pre daždivé počasie, ale hlavne silný vietor nakoniec museli využiť aj dva rezervné termíny v druhej polovici októbra, ale ani to na realizáciu všetkých plánovaných prác nestačilo. Žilinský OÚ vyhovel žiadosti správcu komunikácie, ktorým je Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina a povolil predĺženie termínu krátkodobej uzávierky cesty I/18 v km 467 - 468.



"Rozsah a podmienky uzávierky ostávajú rovnaké ako v pôvodnom povolení tunajšieho odboru z 24. septembra. Tieto krátkodobé uzávierky budú slúžiť už výlučne na odvoz vyťaženej hmoty vrtuľníkom. Predošlé dočasné dopravné značenie a zábrany boli odstránené, pričom polhodinové uzávierky budú zabezpečené za pomoci osôb Lesov SR, š. p. a za asistencie policajtov," uviedol v povolení vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ v Žiline Marián Vranka.