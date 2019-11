Exkluzívny penthouse v centre mesta ponúka mimoriadny priestor pre bývanie a môže byť váš +FOTO

PIANO RESIDENCE prináša neobyčajný priestor pre bývanie v podobe 18 exkluzívnych bytov, pričom jeden z nich bude skutočnou dominantou tohto projektu. Nájdite svoj domov na nároží ulíc Jána Milca a Vojtech Tvrdého.

6. nov 2019 o 10:16

PIANO RESIDENCE je ďalší polyfunkčný objekt po WELLPARKU, ktorý predstavuje rukopis žilinského developera LICITOR development.

Penthouse v PIANO RESIDENCE Vám poskytne najvyššiu mieru súkromia, najmä pre svoje umiestnenie na najvyššom 5. podlaží a zároveň ponúkne neobyčajné výhľady na architektúru mesta a pohorie Malej Fatry. Situovaním bytu vo výbornej lokalite v úplnom srdci Žiliny len pár minút chôdze od Mariánskeho námestia a Národnej ulice sa zabezpečila úplná občianska vybavenosť, čo dokazuje aj blízkosť nákupných centier, úradov, škôl a parkov plných zelene.

Prepychová výmera bytu s celkovou plochou 263,56 m2 dodáva priestoru vzdušnosť, dokonalú svetelnosť zaručujú veľkoformátové presklenia a stropy vysoké až 3 metre. Penthouse dispozične pozostáva zo vstupnej chodby s logicky navrhnutým odkladacím priestorom, kde je strategicky umiestnená samostatná toaleta pre hostí a vlastná multifunkčná technická miestnosť. Na konci chodby sa dostanete do prvej z troch komfortných spální. Jej rozmerný priestor navrhnutý so vstupom cez šatníkovú časť, kde je umiestnený tiež vstup do priestrannej kúpeľne s výhľadom na terasu. Tento výhľad zaručuje aj spálňová časť.

Chodba Vás privedie do ohromujúcej dennej časti disponujúcej útulnou jedálňou s monumentálnym výhľadom a logicky umiestnenou kuchyňou, ktorá tvorí centrum celej časti. Za ňou sa nachádza priestor kde sa plánuje príprava na krb, ktorý prehreje a zaručí pohodlie v obývačke. Spolu s kuchyňou disponujú vlastnými vstupmi na terasu orientovanú na severovýchod. Vnútorná terasa smerovaná do pokojného átria prepája vstup z dennej časti, vstup zo spálne, ktorú je možné využiť aj ako hosťovskú izbu, alebo ako pracovňu. Na terasu je tiež začlenený vstup z luxusnej kúpeľne tretej spálne s vlastným šatníkovým priestorom.

Penthouse bude odovzdávaný budúcemu majiteľovi v štádiu holobytu. Developer nezabúda na vykurovanie, ktoré bude riešené teplovodným podlahovým kúrením, rozdeleným na okruhy so samostatným riadením s nástenným izbovým termostatom. Súčasťou penthousu je taktiež predpríprava na inteligentnú domácnosť, čím je možné zabezpečiť ovládanie domácnosti hravo pomocou smartfónu. Nadčasovosti projektu prispieva vybudovanie elektrických nabíjačiek pre elektromobily pri vnútorných parkovacích státiach.

Ak máte záujem o jedinečnú možnosť bývania v centre, poponáhľajte sa a dohodnite si obhliadku na www.reality.licitor.sk.

Teraz sa už stačí zabývať do tónov mesta s PIANO RESIDENCE…