Paulína Fialková: Ja som ja, nemôžem si pripúšťať tlak

Naša aktuálna biatlonová jednotka, rodáčka z Čierneho Balogu, sa v nedeľu v Banskej Bystrici stretla s fanúšikmi. V nákupnom centre sa s nimi fotila, rozprávala, rozdávala autogramy a predviedla aj streľbu na simulátore biatlonu, ktorý si mohli vyskúšať aj veľkí a malí návštevníci.

5. nov 2019 o 14:43 Stanislav Černák

B. BYSTRICA. Paulína Fialková sa spolu so svojim realizačným tímom už naplno pripravuje na začiatok novej sezóny. Počas krátkej pauzy doma sa rodáčka z Čierneho Balogu stretla v Banskej Bystrici 3. novembra aj s fanúšikmi. Stretnutie zorganizovala športová značka 4F, ktorá sa rozhodla spojiť sily s Paulínou Fialkovou ako svojou novou ambasádorkou a podporiť ju počas jej cesty na vrchol svetového biatlonu. Pre našu reprezentantku to bolo zároveň príjemné spestrenie tréningového obdobia. Podujatie v metropole stredného Slovenska absolvovala medzi sústredeniami v Ramsau a švajčiarskom Lenzerheide.

Po ukončení kariéry Anastazie Kuzminovej ste sa stali novou slovenskou ženskou biatlonovou jednotkou. Istotne to prináša aj väčší tlak a väčšie očakávania. Ako ste pripravená na túto úlohu?

– Vôbec to tak nevnímam. Stále hovorím, ja som ja. Riešila som seba aj keď Nasťa pretekala a bude to tak aj teraz. Nemôžem si pripúšťať nejaké nezmyselnosti ohľadom tlaku. Sezóna je iba pred nami a všetko môže byť inak a potom sa nechcem zbytočne trápiť nad tým, že som si dala nejaké predsavzatie, že chcem naplniť očakávania ľudí. Bolo by to pre mňa nevýhodné a zbytočne by ma to zväzovalo a stresovalo.

Predošlá sezóna bola vaša najúspešnejšia. Ako ju hodnotíte s odstupom času. Olympiáda vám nevyšla podľa predstáv, avšak v SP ste bola 6-krát na pódiu, vo vytrvalostných pretekoch ste boli druhá v celkovom hodnotení SP a v pretekoch s hromadných štartom tretia, v celkovom hodnotení Sp ste skončila na 6. priečke. Vraciate sa občas v mysli ešte ku nej?

– Jasné, že sa k nej vraciam. Častokrát je tréning náročný, nejde tak ako má, necítim sa dobre a vtedy sa potrebujem v hlave vrátiť k momentom z minulej sezóne, ktoré boli radostné a kvôli ktorým to celé vlastne robím. A pripomínam si to, aby som sa motivovala na tréning. Napríklad, keď prší a nechce sa mi a najradšej by som ostala ležať v posteli. Tak vtedy sa mi v hlave automaticky premietne, prečo to celé vlastne robím.

Ako vnímate sociálne siete a tlak „tiežfanúšikov“, ktorí na vás vytvárajú? Nejdem sa vracať k nemilej skúsenosti Terézie Poliačikovej, dokážete sa od negatívnych reakcií odosobniť. Čítate si vôbec všetky komentáre?

– Samozrejme to vnímam. Sociálne siete sú pre niekoho zdrojom obživy. Ja ich beriem skôr ako veľmi dobrý prostriedok na komunikáciu so svojimi fanúšikmi, nemusím to robiť cez médiá a môžem im priamo napísať. Oni vedia, že som to ja osobne a môžem im ponúkať informácie z tréningov, pretekov, ale aj z osobného života, ktoré chcem, aby vedeli. A viem si regulovať, čo sa tam dostane a čo sa tam nedostane. Pre mňa sú sociálne siete nápomocné. Avšak, veľakrát som už povedala, keby sociálne siete neexistovali, pre mňa by to žiadna katastrofa nebola. Je to virtuálna realita, ktorá by nemala tak silno ovplyvňovať životy ľudí, ako sa to deje. A do toho treba zaradiť aj komentáre, ktoré so skutočnosťou nemajú nič spoločné. Ak je nejaký človek, ktorý dokáže v komentároch kritizovať, keby prišiel za mnou a kritiku by mi povedal do očí, tak to beriem. Ale keď to niekto napíše na sociálne siete, tak moja myseľ nemá žiadny dôvod sa tým zapodievať.

Na čo zvyknete myslieť keď ste na trati a bežíte, prípadne na strelnici? Vnímate atmosféru alebo sa sústredíte len na svoj výkon?

– Vnímam atmosféru. Niekedy sa to nedá prepočuť, niekedy sú tribúny poriadne plné, hlučné a tak to celé vibruje, že sa to nedá nevnímať. Avšak, dá sa to vytesniť, lebo v tom momente, kedy sa mám sústrediť na streľbu, nemôžem byť ovplyvňovaná nejakým kričaním ľudí z pozadia. Aj keď to vie človeka dobre vykoľajiť. Ale záleží to aj od okolností a psychického rozpoloženia. Či strieľam o prvé alebo o šieste miesto. Je v tom rozdiel.

Ktorá disciplína vám svedčí najviac, resp., ju máte najradšej?

– Ťažko povedať. Ozaj. Pre mňa naj sú zrejme masy, lebo je tam iba 30 najlepších, je tam kontakt. Ale nedá sa povedať, že šprint alebo vytrvalostné preteky by boli moje neobľúbené. Neviem si vybrať (smiech).

Ako ste na tom so streľbou. Ležka či stojka?

– Fuh, to je tiež, ako kedy. Vo všeobecnosti je asi ľahšia ležka, aj keď sa strieľa do oveľa menších terčov ako na stojke, ale predsa len si môžem ľahnúť. Na stojke dokáže streľbu ovplyvniť vietor oveľa viac ako na ležke. Aj vysoký laktát a pulzy sa vedia viacej preniesť do zbrane ako na ležke. Ale je to ako u koho a ako kedy.

Aké panujú vzťahy medzi biatlonistkami z iných výprav počas pretekov SP? Máte s nejakou aj nadštandardné vzťahy, že sa hecujete, zavoláte/napíšete si?

– Dnes si už nevoláme, skôr si napíšeme na sociálnych sieťach. Kamarátim sa napríklad s Kaisou Mäkäräinenovou alebo Lisou Vitozziovou či Monikou Hojniszovou. S Češkami, to je klasika, sme kamarátky. V kontakte som aj s Francúzkami.

Sezóna je dlhá a náročná. A navyše patríte medzi širšiu svetovú špičku. Pri čom rada relaxujete a nemyslíte na biatlon a mediálny záujem?

– Doma v posteli (smiech). Na ostatné ani neostáva čas, lebo domov chodíme na pár dní. Pri rodičoch v Čiernom Balogu máme psa, to je náš nový psychoterapeut, mentálny tréner a všetko v jednom (smiech). Je to mix vlčiaka a veľkého bradáča. Je veľmi roztomilý. Nikdy som si neuvedomovala koľko lásky dokáže to zviera dávať ľuďom. Keď prídem a hrám sa s ním povedzme polhodinu, nedokážem myslieť na problémy, ktoré mám a pri psovi dokážem na to zabudnúť. Je to náš psychoterapeut a nový člen tímu.(smiech).

Stali ste sa ambasádorkou športovej značky 4F, čo to všetko obnáša a čo to pre vás znamená?

– Pre mňa to znamená veľmi výhodnú spoluprácu, keďže počas mojej kariéry som už mala ponuky od rôznych športových značiek. Žiadnu z nich som nevidela tak výhodne ako túto, nakoľko Slovenský zväz biatlonu oblieka športovcov do značky 4F. Aj naša súťažná kombinéza je tejto značky, 4F oblieka aj olympionikov, čiže najbližšia olympiáda bude celá vo 4F. Prišlo mi to prirodzené stať sa ambasádorkou tejto značky. Teším sa z toho. Môžeme ísť až do olympiády jednou spoločnou cestou, čo sa mne páči a navyše s touto značkou mám dobré skúsenosti.