Prehru musíme hodiť za hlavu, zhodujú sa Dickson a Merešš

Tréner Kurilla verí, že sa jeho zverenci z takýchto zápasov poučia.

3. nov 2019 o 20:26 Tomáš Hládek

Súboj druhého s prvým priniesol zaslúženú výhru úradujúceho slovenského šampióna z Bratislavy. Basketbalisti Interu potvrdili svoju kvalitu a Žiline zobrali domácu neporaziteľnosť. Žilinčania doplatili najmä na zlý vstup do druhého polčasu, keď strácali jednoduché lopty a Inter im bodovo odskočil.

„Treba povedať, že sme sa snažili v prvom polčase hru vybalansovať, aby nám Inter neušiel. To sa nám relatívne podarilo. Kvalita Interu je však veľmi veľká. Z toho plynulo aj množstvo chýb, ktoré vyplynuli z nekoncentrovanosti. Chalanom som hovoril, že to bude dnes iný zápas. Skinner dokázal vždy zapnúť v pravú chvíľu alebo Bubalo, ktorý pod košom dokázal byť efektívny. Stanovili sme si po polčase nejaké úlohy a tie musíme byť schopní realizovať. To sa nám dnes nedarilo. Inter zaslúžene vyhral. Už sa sústredíme na ďalšie zápasy, ktoré nás čakajú,“ hovoril bezprostredne po zápase domáci kormidelník Ivan Kurilla.

Žilinčanov podržal v prvej štvrtine DeAndre Dickson, ktorý zaznamenal prvých šesť bodov domácich v stretnutí.

„V tejto lige nemôžete brať nič na ľahkú váhu. Musíme hrať naplno bez ohľadu na to, či to je úradujúci šampión alebo niekto iný. Musíme predviesť lepšiu hru, aby sme mohli vyhrávať. Bol to ťažký zápas. Stretnutie treba hodiť za hlavu a sústrediť sa na nasledujúci duel,“ povedal po zápase 206-centimetrov vysoký rodák z Kalifornie.

Súvisiaci článok Slávia držala s Interom krok len v prvom polčase Čítajte

Jakub Merešš nakopol publikum viacerými peknými smečmi, po ktorých hala na Rosinskej ceste ožila. Mladý Žilinčan zaznamenal v stretnutí 17 bodov, ku ktorými pridal štyri doskoky a dve asistencie.

„Nezačali sme najlepšie, celý zápas sme sa trápili a nevedeli sme zahrať naše signály. Musíme to hodiť za hlavu a ísť ďalej. Čaká nás zápas z Handlovej a musíme sa z tejto porážky otriasť,“ hovorí Merešš.

Kurilla vyzdvihol kvality Interu

Domáci tréner verí, že sa jeho zverenci zo súboja proti ťažkému súperovi poučia.

„Keď takýchto ťažkých zápasov odohráme veľa, tak sa ponaučíme. Ak chceme proti Interu uspieť, tak musíme oveľa lepšie zahrať. Vyžaduje si to maximálnu koncentráciu, úspešnosť streľby. Pozície sme si síce vytvorili, no úspešnosť nebola dobrá. Jasné, nebude to vždy s pätnástimi trojkami, ale úspešnosť musí byť vyššia. Musíme byť sústredení, pretože od začiatku zápasu sme boli hlavami niekde inde,“ pomenoval hlavné príčiny neúspechu Kurilla.

Kvalita Interu je vysoká. Rozdiely medzi hráčmi základnej zostavy a hráčmi na lavičke prakticky neexistujú.

„Majú plejádu hráčov, ktorí sú tam dlhšie obdobie a vidno u nich zohratosť. Pod košom sa im točila trojica Baťka, Bubalo a Skinner, čo je veľmi slušná zostava. Do tejto rotácie im prichádzajú ďalší hráči na obvode alebo rozohrávke,“ dodáva na margo súpera Kurilla.

Cítia podporu fanúšikov

Zápas proti Interu bol pre Sláviu teda diametrálne odlišný ako zápas proti Prievidzi. Čo sa však nezmenilo, bola podpora žilinských divákov.

„Proti Prievidzi to bol iný zápas. Chalanom tam popadali nejaké strely, čo dnes tak nebolo. Myslím si, že ľudí prišlo podobne ako na zápas proti Prievidzi. Celkovo to bolo trocha rozdielne. Naši fanúšikovia však stáli za nami, podporovali nás a to si ceníme,“ dodáva Dickson.

Podporu fanúšikov si pochvaľuje aj miláčik domácich tribún Jakub Merešš. V hale na Rosinskej ceste by ste miesto na sedenie hľadali márne už pätnásť minút pred zápasom.

„Chceli sme zopakovať výkon zo zápasu s Prievidzou, čo sa nám nepodarilo. Je to šport. Nie je každý deň nedeľa. Musíme spraviť všetko preto, aby nám to nabudúce vyšlo. Naši priaznivci nám vytvárajú výbornú atmosféru. Mne osobne sa v takejto atmosfére hrá neskutočne dobre. Aj keď už nevládzeme, ľudia nás ženú dopredu. Verím, že na Komárno príde aspoň toľko ľudí ako dnes,“ dúfa Merešš.

Kurillovcov už v stredu čaká súboj na pôde Handlovej. V sobotu sa zase predstavia na domácej palubovke proti Komárnu. „Musíme teraz zregenerovať a zapracovať na nejakých veciach. Tréner nás dobre pripraví na ďalšie zápasy,“ verí DeAndre Dickson.

Musia sa ešte zohrať

Súvisiaci článok Žilinské derby pozná víťaza Čítajte

V úvode sezóny trápili zranenia Sappa aj Wigginsa. Obaja sa už dostali zo svojich zranení, no zápas proti Interu nedohral Lukáš Hoferica. Tot sa taktiež s herným systémom len zoznamuje.

„Potrebujeme sa ešte zohrať. Mali sme menšie zranenia a potrebujeme čas, dať hráčov dohromady. Sme radi, že sa späť do zápasu dostal Wiggins, ale potrebuje sa dostať do herného rytmu. Sme v úvode sezóny a výsledkovo je to dobré, ale musíme ísť krok po kroku dopredu,“ uzavrel domáci kormidelník.

Merešš verí už len v zlepšovanie. „Štart do sezóny nemáme vôbec zlý. Dnes sme síce prvýkrát prehrali na domácej palubovke. Sezóna je však iba na začiatku a môžeme sa iba zlepšovať,“ zakončil 23-ročný Žilinčan.