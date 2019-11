Žilinské derby pozná víťaza

Rozhodol úvod zápasu, zhodujú sa aktéri.

3. nov 2019 o 15:40 Tomáš Hládek

Posledné dva vzájomné zápasy medzi Makroteamom Žilina a MŠK Žilina sa skončili remízou. Prvé derby v novej sezóne však už bez víťaza neostalo. Futsalisti MŠK zvíťazili presvedčivo 8:2.

„V prvom rade chcem chalanom pogratulovať, dali zo seba všetko. Na tento zápas sme sa pripravovali celý týždeň a teší to o to viac, že je to žilinské derby,“ povedal bezprostredne po stretnutí tréner MŠK Branislav Škorec.

Spokojný s výsledkom nemohol byť šéf lavičky Makroteamu Dušan Dobšovič.

„Od začiatku sme boli nekoncentrovaní. Hostia na nás vyleteli a od začiatku boli lepší. Nevedeli sme sa s tým vysporiadať a neviem, čomu to pripísať. Zápas sme jednoducho nezvládli. Hovorili sme si cez polčas, že treba zlepšiť pohyb. My sme v podstate v prvom polčase na palubovke neexistovali. Zlyhávali sme vo všetkých činnostiach, od kvality nahrávky až po pohyb. Dali sme si nahrávku a ostali sme stáť. Bez ponukovej činnosti sa nedá hrať. Prvý polčas bol jedna veľká katastrofa a MŠK hralo vynikajúco,“ pochválil šošonov Dobšovič.

MŠK udrelo v prvom polčase dvakrát zo štandardných situácii a pri každej takejto príležitosti to smrdelo gólom. V druhom polčase museli hostia odolávať power-play Makroteamu.

„Chalani vedia, kde sa majú postaviť a kto má strieľať. Akonáhle je na rozohrávke hráč, ktorý troška rozmýšľa, tak vie, ako to má hrať. O tlaku Makroteamu by som nehovoril, hovoril by som o power-play. Držali loptu, mali zopár šancí, ktoré náš brankár vychytal. Nedostali sme z toho gól a to je hlavné,“ dodáva Škorec.

Paradoxne, ako jediný dodržiaval pokyny Dobšoviča pri power-play brankár Filip Kováč. „V šatni sme si povedali, čo ideme robiť, že ich musíme rozpohybovať, ale ani to sme nespravili. Druhá vec je tá, že sme dnes nedali gól ani z bránkovej čiary. Filip Kováč asi ako jediný počas power-play splnil to, čo sme si hovorili. Chodil do tých miest, kde som chcel, aby chodil a vpredu to rozpohyboval. Na druhej strane, pozrime sa, aký gól dostal. Brankár, ktorý je v širšom kádri reprezentácie, nemôže taký gól dostať,“ pokarhal Kováča lodivod žlto-čiernych.

Hudek Makroteamu chýbal

Na svetelnej tabuli svietilo hrozivých 1:5, no iskierku nádeje vykresal pre Makroteam gólom do šatne Martin Baláž.

„Od prvej minúty boli hráči MŠK lepší a my sme zaostávali rýchlosťou a pohybom. Rozhodol úvod, ktorí sme zmeškali. Pri mojom góle som len doklepol do brány nastrelenú loptu na zadnú žrď. Treba chodiť na zadnú tyč, pretože sú to jednoduché góly. My tam však nechodíme, čo možno pripísať aj zlému pohybu, ktorí sme predviedli. Nejdeme do týchto priestorov, nedorážame do brankára a takto sme im to uľahčili,“ zhodnotil duel Baláž.

Spokojný bol po zápase skúsený brankár šošonov Milan Herko, ktorý svoj tím viackrát podržal.

„Bolo to derby a tie sú vždy otvorené. Dôležitý bol prvý gól, ktorý sme dali po rýchlej akcii. To nás nakoplo. Následne sme dali druhý a tretí gól a prvý polčase sme zvládli dobre. Ja som tam mal jednu chybičku pri tom góle Luciana, ale chalani mi pomohli,“ pochválil spoluhráčov Herko.

V úvode sezóny si museli hráči Makroteamu poradiť bez Martina Baláža. Tentokrát im chýbal Marián Hudek, ktorý vypadol z hry kvôli zraneniu tesne pred zápasom.

„Určite sa prejavila absencia Hudeka. Je lídrom tímu, diriguje obranu a pomôže aj do útoku. Jeho strata bola citeľná. Ja som po troch mesiacoch začal trénovať, tak sa stále ešte len dostávam do tempa. Myslím si, že každý jeden hráč v tíme sa musí nad sebou zamyslieť a musíme začať makať,“ hovorí Baláž.

Bratislavské derby boli emotívnejšie, hovorí Herko

Premiéru si v žilinskom derby odbil Milan Herko. Opora reprezentácie doteraz zažívala len derby bratislavské v drese Pineroly.

„Slovmatic dlho ovládal Bratislavu a my sme sa im snažili postupne približovať. Derby tam mali vždy náboj a boli o niečo ostrejšie a emotívnejšie. Toto derby sa však k tomu približovalo a musel to byť pekný zápas aj pre divákov,“ povedal strážca žlto-zelenej svätyne.

O ponuke z MŠK dlho nerozmýšľal. „V prospech MŠK zavážilo to, že veľa ľudí tu poznám. Či to je Branislav Škorec, Marián Ondrúšek alebo Dušan Štaffen. Pracoval som s nimi aj pri reprezentácii do 19 rokov, ako tréner brankárov. Tým, že sa Pinerola rozpadla, tak ma oslovili a behom jedného týždňa sme to dali dokopy. MŠK je na začiatku cesty. Snažia sa nám hráčom vyhovieť vo všetkom. Podmienky nie sú zlé, ale s Pinerolou sa zatiaľ nedajú porovnať. Klub však na tom pracuje a verím, že čoskoro to bude ako v Pinerole,“ rozhovoril sa skúsený gólman.

Odchovanec bratislavského futsalu musel pred sezónou riešiť aj dochádzanie do Žiliny. „Som tu od stredy do soboty. Mám flexibilnú prácu, tak to dokážem zvládnuť. Niektorí chalani chodia na otočku. Trénujeme dva-tri krát do týždňa, takže sa to snažíme skĺbiť,“ dodáva 36-ročný brankár.

V MŠK sú spokojní, v Makroteame nie

Nespokojnosť s úvodom sezóny netajil po derby Dušan Dobšovič. „So začiatkom sezóny nie sme absolútne spokojní. V súťaži sú strašné medzery a my sa akosi nevieme dostať do tempa. Podmienky majú však všetci rovnaké. Sme až štvrtí, nemáme body a nehráme dobre,“ dodal Dobšovič.

MŠK zatiaľ stratilo body len v Banskej Bystrici. Teraz ich čaká topfavorit súťaže z Lučenca. „V podstate sme stratili body len v prvom zápase v Banskej Bystrici z objektívnych príčin. Ideme od zápasu k zápasu a teraz nás čaká Lučenec, ktorý je favoritom ligy. Musíme sa na nich pripraviť a skúsiť ich potrápiť,“ zakončil Škorec.

Viac od úvodu sezóny čakal aj Martin Baláž. „Čakali sme viac. Či už zápas v Banskej Bystrici alebo dnes proti MŠK. Nespravíme s tým však už nič. Musíme ísť od zápasu k zápasu, získavať body a ísť hore v tabuľke. Dva týždne bola reprezentačná prestávka a je to výpadok z tempa. Jeden víkend hráte a potom máte dva týždne voľno. Ťažko sa potom dostáva do zápasového rytmu. Teraz ku koncu roka je to viac nabité, čo nám pomôže,“ nádeja sa odchovanec terchovského futbalu.

Herko je s úvodom sezóny spokojný. O finále sa však šatni nehovorí. „Úvod sezóny je nad očakávania. Mužstvo sa dáva dokopy, je tu kvalita a taktiež mladí reprezentanti. Myslím, že sa to tu celkom dobre skĺbilo a uvidíme, kam to dotiahneme. Sezóna je však dlhá. Povedal by som, že je tu prvá štvorka a potom sú tu tri tímy, ktoré sa snažia pracovať s mladými hráčmi a postupne napredovať. O finále je predčasné hovoriť. Môžu prísť zranenia, karty. Máme stanovené nejaké ciele v základnej časti, ktoré verím, že naplníme. Play-off je už potom iná súťaž,“ zakončil Milan Herko.

ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina futsal 2:8 (2:5)

Góly: 15. Lucian Ferreira, 19. Baláž – 3., 16. a 35. Zaťovič, 7. a 25. Vaktor, 8. a 8. Ševčík, 30. Marušinec. Rozhodovali Podmanický a Budáč, 200 divákov. ŽK: Davidson do Nascimento.

ŠK MAKROTEAM ŽILINA: Kováč (Košút) – Krištofík, Papajčík, Lucian Ferreira, Wellington Torres, André Luiz, Davidson do Nascimento, Baláž, Holbička, Trnka.

MŠK ŽILINA FUTSAL: Herko (Kavčák) – Koricina, Ševčík, Vaktor, Zaťovič, Marušinec, Koleno, Belaník, Gábor, Moravec, Ostrák, Matejov, Štrbák.

Ostatný výsledok: Mimel Lučenec – FT Levice 8:3.

1. Mimel Lučenec 5 5 0 0 55:9 15

2. MŠK Žilina FUTSAL 5 4 1 0 40:10 13

3. Banská Bystrica 5 3 1 1 28:23 10

4. ŠK Makroteam Žilina 5 2 0 3 31:24 6

5. Futsal Team Levice 5 2 0 3 15:24 6

6. TNF Prievidza 4 0 0 4 9:48 0

7. MŠK Nové Zámky 5 0 0 5 5:45 0