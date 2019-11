Slávia držala s Interom krok len v prvom polčase

Najbližšie sa Žilina predstaví v Handlovej.

2. nov 2019 o 23:01 Tomáš Hládek

Na zápas siedmeho kola proti Interu Bratislava prišla Žilinčanov podporiť početná divácka kulisa, keď hala na Rosinskej ceste bola zaplnená už štvrťhodinu pred stretnutím. Úvod stretnutia vyšiel lepšie hosťujúcemu Interu. Prvé body Slávie prišli na konci druhej minúty, keď sa presadil Dickson. Do hry sa počas štvrtiny zapojil aj uzdravený Wiggins a svojim aktívnym pohybom si pýtal fauly. Úvod druhej štvrtiny nezastihol domácich v dobrom rozpoložení, keď strácali lacné lopty v rozohrávke. Inter to skúsene trestal a vypracoval si vedenie o dvanásť bodov. Žlto-zelených následne nakopli trojky Dicksona a Rožánka a do šatní sa šlo za stavu 38:43.

Po zmene strán už domáci nedokázali držať krok s úradujúcim slovenským šampiónom. Navyše, hostia podávali veľmi dobrý výkon v obrane a zverenci Ivana Kurillu sa veľmi ťažko presadzovali. Oproti zápasu s Prievidzou domácich nepodržala streľba za tri body, keď premenili len štyri pokusy spoza perimetra. Slávia zaznamenala prvú porážku na vlastnej palubovke, keď Interu podľahla 74:97.

BK Slávia Žilina – Inter Bratislava 74:97 (18:22, 20:21, 19:26, 17:28)

ŽILINA: Rožánek 18, Dickson 15, Jeftič 9, Špaleta 4, Tot 2 (Merešš 17, Wiggins 6, Sapp 3, Ďuriš a Hoferica 0)

INTER: Skinner 17, Ihring 16, Baťka 13, Alcegaire 9, Funderburk 8 (Bubalo 12, Körner 8, Kozlík 6, Abrhám 4, Browning 4, Hlivák a Butalovič 0)

TH: 22/26 – 13/17, Fauly: 18:27, Trojky: 4:10, 750 divákov, rozhodovali: Zubák, Turček a Bartoš.