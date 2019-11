V sobotu je na programe derby o Žilinu

V Makroteame sa spoliehajú na skúsenosť. MŠK bude stavať na tímovosti.

1. nov 2019 o 17:12 Tomáš Hládek

Posledné ligové kolo futsalovej Varta ligy sa hralo v druhý októbrový víkend. Zverenci Dušana Dobšoviča v ňom zvíťazili na pôde Levíc. Futsalisti MŠK zase rozdrvili doma Prievidzu 16:0. Teraz čaká žilinské tímy vzájomný súboj.

„Príprava prebieha rovnako ako v prípade iných zápasov, nevidíme žiadny dôvod na nejaký osobitný režim. Ide o bežný ligový zápas, prakticky ešte v prvej štvrtine súťaže, avšak nádych derby samozrejme vnímame. Reprezentačné prestávky systematickej príprave neprajú, ale je to súčasť športového života. Každý klub musí byť hrdý na to, že dokázal vychovať takýchto hráčov. Navyše, títo hráči si počas reprezentačného zrazu svoje poctivo odtrénujú a nemôže byť pre nich problém naskočiť späť do klubového ligového kolotoča,“ hovorí tréner Makroteamu Dušan Dobšovič.

Žiadne špeciálne prvky do prípravy nezaradil ani tréner žilinského MŠK Branislav Škorec. „Na zápas sa pripravujeme rovnako ako na všetky ostatné, počas týždňa v tréningovom cykle, ktorý obsahuje všetky prvky futsalu,“ zhodnotil Škorec.

V minulej sezóne si celky zmerali sily dvakrát. Oba zápasy priniesli vynikajúci futsal, drámu a oba sa skončili nerozhodne.

„Pamätáme si vlaňajšie vzájomné ligové duely. Dve remízy boli výsledkom predovšetkým úžasnej bojovnosti na strane vtedajšieho nováčika súťaže. Táto vlastnosť bude určite zdobiť aj ich súčasný hráčsky káder, aj keď ten sa dosť výrazne obmenil. Majú podstatne väčšie futsalové skúsenosti, aj keď stále veľmi mladé mužstvo. MŠK angažovala veľkú posilu do brány. Bez preháňania, reprezentačný brankár Milan Herko je určite ich najsilnejšia stránka. Takáto osobnosť môže mladým chalanom len pomôcť,“ vyzdvihol Herka prvý muž Makroteamu.

V MŠK idú do zápasu s jasným cieľom, hrať svoju hru. „Po zápase uvidíme, ktoré sú najsilnejšie stránky súpera. Ako bolo povedané, pripravujeme sa na súpera rovnako ako na každého iného a pozeráme sa hlavne na náš výkon,“ hovorí pred zápasom Branislav Škorec.

Tréner druhého celku ligy vidí silu mužstva najmä v tímovosti. „Kolektívnosť, ale najmä pokora voči každému súperovi a je úplne jedno, s kým hráme. Nie je dôležité sa pozerať na súperov, ale na samých seba,“ zdôraznil Škorec.

V Makroteame sa budú opierať o skúsenosť, ktorou bezpochyby káder žlto-čiernych disponuje. „Trochu máme zatiaľ problémy s organizáciou hry. Rozťahaná liga neprospieva výraznejšiemu zlepšovaniu v tejto oblasti. Máme však už dosť skúsený káder na to, aby sme takéto zápasy zvládali,“ uzavrel Dobšovič.

Výkop zápasu je naplánovaný na 20:00 hod. v ŠH na Rosinskej ceste.