Unikátnu operáciu chrbtice v žilinskej nemocnici absolvovala len 12-ročná Lenka

V Žiline absolvovala ako prvá na Slovensku unikátnu operáciu chrbtice novým typom detského fixátora 12-ročná Lenka.

31. okt 2019 o 15:31 Alexandra Janigová

ŽILINA. Oddelenie pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline dnes zrealizovalo po prvýkrát na Slovensku jedinečnú operáciu skoliózy novým systémom - detský Polaris 4,75. Ide o niekoľkohodinový zákrok, počas ktorého vložili lekári do chrbtice dieťaťa nový typ dynamického fixátora, ktorý pacientovi umožní ďalší rast chrbtice, zlepší deformitu a zabráni jej ďalšiemu zhoršovaniu.

V Žiline operujú deformity chrbtice detí aj dospelých v najväčšom rozsahu na Slovensku. Oddelenie roky využíva pre malé deti so zhoršujúcimi sa deformitami chrbtice dynamické fixátory chrbtice. Systém detský Polaris 4,75, ktorý bol dnes použitý prvý raz na Slovensku, výrazne predstihuje vlastnosti predchádzajúcich dynamických fixátorov princípom jeho rastu a odstraňuje mnohé nedostatky doteraz používaných dynamických fixátorov. „Výhodou tohto fixátora je predovšetkým nízky profil zabraňujúci tlaku na svaly a kožu po jeho aplikácii aj pri veľmi štíhlych deťoch. Systém je na koncoch pevne fixovaný, teda pri „raste“ nemôže zarastať na koncoch, čo by zastavovalo jeho funkčnosť. Systém ako prvý na trhu disponuje tzv. axiálnymi vnútornými konektormi. Tieto umožňujú bezpečné ukrytie spojovacích distrakčných tyčí s veľkou rezervou na dlhodobé aktívne distrakcie umožňujúce rast chrbtice,“ priblížil primár oddelenia pediatrickej ortopédie žilinskej nemocnice Juraj Popluhár. Medzi významný benefit patrí podľa neho i to, že fixátor umožňuje prvotnú korekciu deformity pri primoimplantácii, vrátane 3D korekcie deformity. Systém Polaris 4,75 tak spĺňa všetky kritériá, ktoré by mal mať fixátor pre malé deti, ktoré ešte rastú.

Pod vedením primára Juraja Popluhára dnes absolvovala v žilinskej nemocnici prvú operáciu na Slovensku s použitím systému Polaris 4,75 12-ročná Lenka z Chorvátskeho Grobu. Jej deformita chrbtice sa prudko zhoršovala, konzervatívna liečba zlyhávala, rodičia tak vyhľadali pomoc odborného pracoviska v Žiline. „Idiopatická skolióza ovplyvňuje vitálnu kapacitu pľúc, obehový systém a dôjsť môže aj ku kardiologickým problémom,“ uviedol primár pediatrickej ortopédie. Školáčka Lenka tak pociťovala nielen zvýšenú záťaž pri túrach, ale obmedzenia sa objavili aj v škole, kde už nezvládala sedieť počas vyučovania v klasickej lavici ako ostatní spolužiaci.

„Operácia dopadla úspešne, nasledovať bude rekonvalescencia, ktorú postupne absolvuje v domácom a kúpeľnom prostredí. Vďaka zákroku týmto dynamickým systémom vieme preniesť dieťa cez obdobie, kedy by sa jeho deformita bez nášho zásahu výrazne zhoršila a konečné riešenie by bolo výrazne komplikovanejšie,“ zdôraznil J. Popluhár.

U detí mladších ako 14 rokov nie je však takáto operácia chrbtice definitívna. Po ukončení rastu sa vykonáva konverzia na definitívnu montáž, ktorou sa stav ešte viac zlepší a stabilizuje. „U malých pacientov sa objavia idiopatické skoliózy na základe neznámych príčin, čiže nevieme, prečo vzniknú a najmä nevieme, u ktorého dieťaťa sa budú zhoršovať a akým tempom. Pokiaľ nepomôže konzervatívna liečba - korzet, kúpele a rehabilitácie - a deformita sa stále zhoršuje, musíme pristúpiť k operácii aplikovaním dynamického fixátora, ktorý, ako bolo tomu aj v tomto prípade, dočasne preklenie obdobie rastu do 14 rokov. Až následne bude môcť pacientka absolvovať definitívnu operáciu,“ vysvetlil primár pediatrickej ortopédie. Podľa jeho slov zhoršujúce sa skoliózy neriešené v detstve spôsobia mnoho problémov a negatívne ovplyvnia kvalitu života. Závažné deformity chrbtice by mali byť preto operačne ošetrené včas, teda v detstve.

V žilinskej nemocnici ročne zrealizujú 100-115 výkonov deformít chrbtice celého vekového spektra od malých detí až po dospelých. Najmladším pacientom bolo 17-mesačné dieťa s tuberkulózou chrbtice, najstaršia pacientka mala 60 rokov. Celé vekové spektrum pacientov s týmto ochorením sa v FNsP Žilina ošetruje v rámci Spondylochirurgického oddelenia a interdisciplinárnej spolupráce s neurochirurgickým oddelením.