S Martinom sme dokázali hrať otvorenú partiu, tešilo po derby trénera Škorvánka

Žilinčania doplatili na pomalší úvod.

31. okt 2019 o 13:21 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Vlci v stredu odohrali ďalšie derby stretnutie v Slovenskej hokejovej lige. Od druhej polovice úvodnej tretiny začali favorita z Martina hrýzť. Jediná škoda, že v tom čase už na tabuli svietilo skóre 0:2 v ich neprospech.

Martinčania sa gólovo presadili v druhej a v šiestej minúte a náskok z prvej dvadsaťminútovky im napokon stačil na celkový triumf. „Dnešný zápas sme prehrali v prvých šiestich minútach. Nezachytili sme tempo súpera. My sme sa iba dostávali do duelu, išli sme na 0:2 a tam sa asi rozhodlo. Veď ďalších 54 minút sme boli minimálne vyrovnaným súperom. Ale proti takému súperovi, ako je Martin, sa z 0:2 ťažko otáča. Chýbalo nám trošku šťastia,“ povzdychol si po stretnutí tréner domácich Stanislav Škorvánek.

Prečítajte si tiež: Po úvodných výhrach sme si mysleli, že to pôjde ľahko, hovorí Blaščik Čítajte

Žilinčanom sa síce v druhej tretine podarilo počas presilovej hry znížiť, na vyrovnanie však už nedosiahli. „So zakončením máme problém, aj keď v poslednej dobe sa to zlepšilo. Dnes sme mali dobrý tlak, ale niečo tomu chýbalo. Aspoň ten vyrovnávajúci gól by sme si určite zaslúžili,“ povedal po stretnutí Filip Ondruš.

Práve on počas päťminútovej presilovky dorazil puk za chrbát martinského brankára Lukáša Gavaliera. „Počas presilovky sa väčšinou ja s Peťom Húževkom motáme medzi kruhmi, popred bránu. Martin Turian to tam dobre hodil a mne neostalo už nič iné, iba to tam doraziť,“ opísal svoj presný zásah.

Hecovačky od rána

Celý článok nájdete už v pondelok (4.11.) v týždenníku MY Žilinské noviny.