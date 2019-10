Žilinská radnica predáva primátorsku limuzínu

Žilinská radnica vyhlásila verejnú súťaž na predaj primátorskej limuzíny.

ŽILINA. Žilinská radnica vyhlásila verejnú súťaž na predaj primátorskej limuzíny.

Štvorročné vozidlo Audi A8, slúžiace dnes už bývalému žilinskému primátorovi Igorovi Chomovi, stojí od volieb v garáži.

Keďže súčasný primátor Peter Fiabáne ho odmieta používať, navrhol jeho zaradenie medzi prebytočný majetok. Najnižšia vyhlásená ponuková kúpna cena je 30 670 eur.

Záujemcovia o kúpu môžu predkladať svoje ponuky do 14. novembra. Podľa zverejneného oznámenia bude rozhodujúcim kritériom pri vyhodnocovaní predložených ponúk navrhovaná výška kúpnej ceny automobilu.

V prípade, že by sa podarilo predať primátorskú limuzínu za cenu vyššiu ako 30 670 eur, cenový rozdiel by mal byť venovaný Nadácii Mesta Žilina.

Luxusná limuzína Audi A8 Long je vo vozovom parku žilinskej radnice od roku 2016, keď ju za 71 777 eur nechal zaobstarať vtedajší primátor Igor Choma.

Jeho nástupca vo funkcii Peter Fiabáne ešte v predvolebnej kampani avizoval, že v prípade volebného víťazstva bude predaj luxusného automobilu jednou z jeho priorít po nástupe do funkcie.

Na konci prvého roka štvorročného volebného obdobia prichádzajú zo strany primátora aj reálne kroky.



"Pre mňa je to auto jednoducho symbolom luxusu a ak som kedysi ako mestský poslanec nehlasoval za jeho kúpu, nemal by som si do neho sadnúť. Na služobné cesty chodím autom Škoda Superb a slúži mi úplne v pohode. Myslím si, že je to adekvátne auto pre primátora mesta," odôvodnil svoje rozhodnutie primátor Fiabáne.

Návrh na určenie auta za prebytočný majetok a následný predaj predložil ešte na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva a poslanci sa väčšinou hlasov zhodli na prebytočnosti automobilu.



Znalec ohodnotil nevyužívanú primátorskú limuzínu na 30 670 eur. Mesto Žilina na svojej internetovej stránke 22. októbra vydalo oznámenie o zámere predať majetok priamym predajom.

V zmysle zákona o majetku obcí je najnižšia vyhlásená ponuková kúpna cena vo výške všeobecnej hodnoty osobného automobilu stanovenej znaleckým posudkom.