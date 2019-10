Nové zastávky MHD v Žiline nie sú vo farbách mesta, niektorým to vadí

Radnica tvrdí, že modrá farba bola lacnejšou alternatívou.

30. okt 2019 o 15:04 Alexandra Janigová

ŽILINA. Zastávky MHD prešli rekonštrukciou a aktuálne ide už len o detaily, ktoré treba doladiť. Niektorých Žilinčanov zaskočila farba, ktorú mesto zvolilo, a teda to, že radnica nešla pri výbere do farieb mesta, ktorými sú žltá a zelená, ale zvolili modrú alternatívu. Hlasy sa ozvali najmä na sociálnej sieti na oficiálnej stránke mesta.

„Kto rozhodol o modrej farbe zastávok, asi v Žiline v živote nebol. Ak by na foto nebola aj stará zastávka, vyzeralo by to ako foto niekde z Bardejova,“ myslí si Ján. Mesto na stránke na tento stav reagovalo. „Vzhľadom na technické a technologické kritériá, ktoré malo mesto k výstavbe nových zastávok, bola modrá farba najvhodnejším farebným prevedením z ponúkaných možností v požadovanej cene a kvalite,“ znie argument. Tak sme požiadali o stanovisko priamo radnicu. „Pri výbere vhodného variantu zastávky MHD nebola výsledná cena jediným kritériom.