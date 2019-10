Minúta po minúte: V Žiline diskutujeme o rozvoji zamestnanosti a miest

Ako podporiť zamestnanosť na Slovensku a ako pomáhajú eurofondy mestám?

30. okt 2019 o 10:06 Magdaléna Paluchová, Dominika Mariňáková, Alexandra Janigová, Radoslav Blažek

V Žiline dnes diskutujeme o rozvoji zamestnanosti v regiónoch Slovenska, o eurofondoch a o trhu práce.

11:40 "Neviem, v čom to je, ale na Slovensku sa celkovo čaká na to, kým cesty, mosty, námestia nie sú v dezolátnom stave a až potom sa do nich investuje. Toto je problém, potrebujeme rozpočet nastaviť tak, aby sme mohli investovať d nášho majetku a jeho údržby priebežne. Keď napríklad most pravidelne udržujete, za pár rokov nebudete potrebovať milióny na jeho kompletnú rekonštrukciu. Jednoducho, čo sa týka základnej infraštruktúry, potrebujeme riešiť dlhodobú udržateľnosť," dodáva Kapitulík.

11:33 "Veľa ľudí odchádza po doštudovaní Žilinskej univerzity do zahraničia, Európska únia im dáva výnimočné možnosti. Ale ja sa im nedivím a aj im to prajem, aby získali skúsenosti. Ale raz ich potrebujeme dostať späť, do Žilinského kraja a na to potrebujeme ľuďom vytvoriť podmienky, ktoré sme spomínali," pokračuje Kapitulík.

11:26 Podstatné je vytvoriť pre ľudí priaznivé prostredie pre život. Zabezpečiť dopravu, škôlky, školy, športoviská, kultúrne vyžitie. Je veľa aspektov, ktoré majú vplyv na to, ako bude pracovný trh na konkrétnom mieste vyzerať.

11:23 "Ak chceme byť konkurencieschopní na pracovnom trhu, musíme nielen prilákať zamestnávateľov, ale aj udržať zamestnancov. V Žiline v súčasnosti vytvára pobočky množstvo IT firiem, lebo v Bratislave ich nezoženú. A tu ich môžu podchytiť hneď po odchode zo Žilinskej univerzity," hovorí Martin Kapitulík.

11:20 Na nastolené témy reaguje aj Martin Kapitulík, poslanec VÚC a mesta Žilina: "Aj vďaka podpore Európskej únie je, napríklad cestovanie, dnes v takom stave, v akom je. Dnes sme sa dostali do doby, ktorá je úplne iná ako pred desiatimi rokmi. Úloha úradu práce a personálnych agentúr je dnes previazaná. Spustil sa boj o ľudí, o zamestnancov, o obyvateľov. Mestá a obce sú financované z podielových daní. Takže bojujú o každého obyvateľa, aby sa mohli rozvíjať. Je to začarovaný kruh - aby ste tých ľudí pritiahli, musíte mať istý stupeň rozvíjať. No vy sa snažíte rozvíjať, ale keď máte menej ľudí, máte menej peňazí."

11:15 Jozef Grapa reaguje na otázku, či si vie predstaviť, že by tieto projekty fungovali aj bez podpory z eurofondov: "V počiatkoch si to určite neviem predstaviť. V tom čase boli tak úsporné opatrenia, že sa vypínali verejné osvetlenia a nekosilo sa. Len aby bolo, napríklad, na prevádzku škôl a mzdy učiteľov. Dnes už máme aj vlastné investície, ale ja som prívržencom toho, že eurofondy by v niektorých oblastiach nemali mať 5% spoluúčasť. A niektoré projekty sú potom nezmyselné. Keby sa to zdvihlo, napríklad, na 20%, mali by sme len projekty, ktoré by mali hlavu a pätu."

11:05 "Ak chceme udržať ľudí v mestách a tým pádom pracovnú silu v regióne, musíme vytvárať služby. Chceme zmeniť napríklad prístup k doprave, motivovať ľudí na presun do hromadnej dopravy. Prijali sme pilotný projekt, v rámci ktorého z celej bystrickej doliny prevážame autobusmi ľudí do Krásna nad Kysucou a odtiaľ pohodlne a rýchlo pokračujú do Žiliny vlakom," hovorí o ďalšom aspekte krásňanský primátor.

11:03 V Krásne nad Kysucou vybudovali či vynovili viacero vecí - cyklistickú infraštruktúru spájajúcu Slovensko a Poľsko, futbalový štadión, školy, bowlingovú dráhu či lezeckú stenu.

11:01 "Začali sme stavať nájomné byty. Na zelenej lúke sme vytvorili sídlisko s 15 budovami. ľudia, Aj keď nemajú prácu, ale majú kde bývať, tak ostanú a postupne si tu nájdu prácu. Bol to výborný ťah, lebo mladí ľudia nám na trh práce priniesli príchod investorov," hovorí Jozef Grapa.

10:55 "Mestá sú nepriamym prijímateľom eurofondov, ale sú aj priame projekty, pri ktorých sme žiadateľom. Keď som sa po trinástich rokov vrátil z Bratislavy a nastúpil do funkcie, bola obrovská nezamestnanosť. Cez úrad práce sme si však vedeli vybrať neskutočných odborníkov, remeselníkov, ktorí odrobili kus roboty. Teraz nezamestnanosť klesla, ale veľmi nie je z čoho vybrať. Keď totiž nájdete šikovného človeka, nemôžete ho zamestnať na dvakrát," dáva nahliadnuť do problematiky zamestnanosti z pohľadu samosprávy Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou.

10:51 "Do roku 2013 sme mali problém, že sem-tam niekto niečo ukradol. Potom sme však začali zamestnávať ľudí z obce a ten hrad vzali za svoje. Ak tam, napríklad, večer videli svetlo, hneď mi volali, či sa niečo deje. Takže ľudia si postupne obnovujú svoje kultúrne pamiatky," prezrádza Peter Martinisko zmenu v myslení miestnych ľudí.

10:46 Plácu ľudí, ktorí momentálne pracujú na obnove tohto hradu, v súčasnosti vypláca úrad práce. Asi traja či štyria ľudia takto fungujú už od roku 2013.

10:42 Peter Martinisko sa stará o záchranu hradu Lednica na česko-slovenskom pohraničí. O hrad sa v minulosti nik nestaral, jeho časť dokonca padla na miestu komunikáciu. So skupinou ľudí začali v roku 2004 obnovu tohto hradu. V roku 2007 podali žiadosti o prvé projekty a urobili prvé výskumy. Všetko v spolupráci s obcou, ktorá dovtedy bola majiteľom hradu. Následne založili občianske združenie a stali sa väčšinovým vlastníkom.

10:39 Ak sa osamelý rodič stará o dieťa do šesť rokov, má možnosť zažiadať o podporu z projektu. V rámci neho sa môže zamestnať napríklad na čiastočný úväzok a od úradu práce dostáva finančnú podporu v dobe trvania maximálne 12 mesiacov.

10:35 Úrad práce poskytuje viacero príspevkov v záujme podporiť zamestnanosť. Jedným z nich je príspevok na bývanie - ak si človek nájde prácu minimálne 70 kilometrov od domu a zmení miesto trvalého bydliska, úrad mu môže poskytnúť príspevok maximálne vo výške 4-tisíc eur počas dvoch rokov.

10:30 "Asi málokto vie, že úrady práce ako štátne inštitúcie disponujú eurofondmi. Často s nimi nezamestnaní prídu do kontaktu a ani o tom nevedia. Na každom úrade práce funguje EURES poradca - ak sa chce človek zamestnať v rámci Európskej únie, práve tento poradca mu vie poradiť," hovorí Adriana Jurišová o prepojení eurofondov a trhu práce.

10:23 "V poslednom období sa viac venujem spoločnostiam, ktoré sú v žilinskom regióne. Moje poznanie je, že v úžasnej firme, ktorá má úžasné výsledky, má neraz vo vnútri procesy z 19. storočia. Keď prídeme do takejto firmy, zisťujeme, ako to tam funguje a potom navrhneme konkrétne kroky vedúce k efektivite a digitalizácii," uviedla Zuzana Szaraz.

10:20 Zuzana Szaraz z personálnej agentúry YNAK: "Kvalitu uprednostňujeme pred kvantitou. Sú zamestnávatelia, ktorí si dnes už uvedomujú, že ľudské zdroje sú dôležité. Ak túto oblasť nemajú dostatočne pokrytú, obracajú sa na agentúry, ako sme my. U nás sme všetci ľudia z praxe, psychológovia či ľudia, ktorí pracovali vo firmách vo vysokom manažmente."

10:16 Najväčšia nezamestnanosť je v Prešovskom, najmenšia v Trnavskom kraji. Žilinský kraj je na šiestom mieste. Momentálne úrad práce eviduje vyše 16-tisíc uchádzačov o zamestnanie, čo sú v rámci Slovenska dobré čísla.

10:12 "Za posledných 15 až 20 rokov sa na trhu práce udiali enormné zmeny. Vďaka tomu, že sa otvorili nielen trh Európskej únie, ale celého sveta. 300-tisíc Slovákov je v zahraničí. Títo ľudia chýbajú na pracovnom trhu. Ľudskú prácu nahradili stroje. Na Slovensko prichádzajú cudzinci, pôrodnosť klesá. Na Slovensku momentálne legálne pracuje 72-tisíc cudzincov (údaj z mája 209)," hovorí Adriana Jurišová, riaditeľka úradu práce a sociálnych vecí.

10:09 Moderátor diskusie Branislav Koscelník privítal hostí a príchozích a započal diskusiu.

10:05 Hostia sa postupne usádzajú, diskusia čoskoro začne.

