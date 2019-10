Živena má svoju lipu už aj v Žiline, miesto jej našli v parku na Bôriku

Lipu zasadili pri príležitosti 150. výročia Živeny na Slovensku.

28. okt 2019 o 22:05 Alexandra Janigová

ŽILINA. Vo štvrtok spolok Živena zo Žiliny pokračoval v šľapajách iných miestnych odborov Živeny. Tak ako aj iní, tak aj oni si zasadili lipu pri príležitosti 150. výročia ŽIVENY. Umiestnili ju po dohode s mestom do Bôrického parku. Na výsadbe sa zúčastnilo 29 členiek, pričom každá jedna z nich chcela čo i len troškou pomôcť pri uvedenej výsadbe.

„Tento rok je 150. výročie Živeny, ktoré sme si pripomenuli už viacerými akciami. Jednou z nich je práve aj sadenie lipy. Magda Vášáryová, ako predsedníčka Živeny, chcela urobiť niečo, čo zomkne všetky odbory. Celkovo sa vysadilo 13 stromov. Ústredie sa postaralo o dovoz týchto stromov. My sme si to za súčinnosti a pomoci záhradníctva Green zasadili. Lipa je to preto, že Živena založila spolok Lipa, ktorý podporoval ľudovú umeleckú výrobu,“ povedala Martina Pazderníková, predsedníčka Miestneho odboru Živena v Žiline.

Miestom pre strom sa stal park na Bôriku. „Od začiatku sme chceli park, kde chodia ľudia. Ďakujeme mestu Žilina za tento priestor. Môj manžel vykopal dieru, v novembri pribudne ešte tabuľka,“ doplnila. Lipka má viaceré symbolické významy. „Lipa sa povie po latinsky Tilia cordata, teda Lipa srdcovitá, a je nám tak srdcu milá. Je to strom, ktorý je znakom slovanstva a vysádza sa pri dôležitých udalostiach. Rastie úhľadne a rodí aj 500 rokov. Pod lipou sa dobre sedí a aj preto sa vysádzali pred dedinami pri krížoch, aby si pocestní mohli sadnúť a odpočinúť. U nás v Strečne máme aj dolinu Lipová. O takomto čase tam chodili rodiny na list. Je to čistý list, dobre sa po ňom spalo. Je to teda všestranný strom. Je výborná aj na výrobu z lipového dreva. Kto má doma lipu, má doma šťastie a pohodu,“ priblížila Otília Kadašiová zo Strečna, ktorá je tiež živeniarkou. Po zasadení lipy sa všetci odobrali na spoločné posedenie do reštaurácie Grácia, kde si pripomenuli Mesiac úcty k starším.

