MY Žilinské noviny opäť s bohatým obsahom

28. okt 2019 o 10:21 Dominika Mariňáková

Téma z titulky: KIA prepustila odborárov. O novej kolektívnej zmluve s nimi bude naďalej rokovať

KIA prepustila odborárov. O novej kolektívnej zmluve s nimi bude naďalej rokovať Tvrdé kroky proti jazdcom v národnom parku, zhabali im motorky

V žilinskej nemocnici vymieňajú lôžka za 1,6 milióna eur. Do polovice novembra vymenia v nemocnici ďalších 500 lôžok

Podujatia v Budatínskom parku upchávajú autami celú oblasť

Reinštalovaná Hložníkova expozícia ponúka výber z tvorby. Vznik stálej expozície iniciovalo získanie veľkého množstva prác

Rekordné zdieľané bicykle. Prevádzkovatelia systému zo spoločnosti ARRIVA hodnotia jeho využívanie v Žiline ako nadpriemerné

Živena má svoju lipu už aj v Žiline, miesto jej našli v Bôrickom parku

V týchto dňoch oslavuje ZŠ v Štiavniku pekné jubileum – 60 rokov

Žilinské cintoríny sa pripravujú na sviatky, špeciálne opatrenia prijala Mestská polícia aj Dopravný podnik mesta Žilina

Niekdajší futbalový reprezentant odovzdáva svoje skúsenosti deťom. Rozprávali sme sa s Radoslavom Zabavníkom

Teplička v závere jesene podľahla doma Makovu, kapitán Lukáš Blačšik hodnotil prvú polovicu sezóny

Regionálne derby v IV. lige dopadlo zmierlivo, Varínčania dokonale zaskočili favorita z Kysúc

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina, fotografie prváčikov či MY Magazín s televíznym programom.