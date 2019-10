Hralo sa mi tu dobre, tak prečo nie, hovorí navrátilec Tot

Staronová posila si pochvaľuje aj zmenené farby dresov.

27. okt 2019 o 18:58 Tomáš Hládek

Minulý rok patril k oporám žilinského PP&TV Raj, keď v 37 zápasoch nazbieral priemerne 8,7 bodu, 4,8 doskoku a 4,5 asistencie na zápas. Tieto štatistiky ho vyniesli až do All Stars tímu slovenských hráčov základnej časti SBL. Oliver Tot si dal po sezóne pauzu, ale už opäť zarezáva v žilinskom drese.

„So Žilinou som bol v kontakte od minulej sezóny. Po sezóne sme sa hneď nedohodli a chcel som si dať chvíľu pauzu, neriešiť angažmán hneď od začiatku. Pred pár dňami mi zazvonil telefón zo Spišskej Novej Vsi, tak som si povedal, že minulý rok bola v Žiline super atmosféra, nebol tu žiaden problém a hralo sa mi tu dobre. Povedal som si, prečo nie. Pre basketbalistu je dôležité hrať basketbal. Chýbal mi tento kolotoč a som veľmi rád, že som sa vrátil,“ rozhovoril sa 24-ročný rozohrávač.

Žlto-zelení basketbalisti nemohli na zápas proti Lučencu počítať so službami zraneného T.J. Sappa a počas zápasu sa zranil aj Doug Wiggins. Tot tak musel absolvovať na palubovke 33 minút.

„Prišiel som v pondelok ráno a takúto porciu minút som nečakal, pretože takýto plán nebol. Mal som vybehnúť z lavičky a pomôcť tímu. Wiggins sa však zranil v prvom polčase, tak to vyšlo takto. Musel som hrať veľa minút a myslím si, že to bolo aj vidno. Ešte nie som v zápasovom rytme, no napriek tomu som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť,“ vyjadril sa k svojmu výkonu Tot.

Teší sa na všetkých

Duel s Lučencom priniesol obrovskú drámu, ktorá vyvrcholila až v predĺžení so šťastným koncom pre domácich.

„Bol to veľmi náročný zápas, hralo sa hore-dole. Raz sme mali náskok my, potom oni. Záver bol úplne šialený, popadali trojky na oboch stranách. Bol to napínavý zápas a musel sa páčiť aj divákom. Neviem, či sme mali na konci viac šťastia. Držali sme sa nášho plánu, nespanikárili sme a dotiahli sme to do víťazného konca,“ zhodnotil stretnutie strelec 4 bodov a autor piatich asistencií.

V Žiline bol 200 centimetrov vysoký rozohrávač v minulej sezóne spokojný a rovnako sa tešil aj na spoluhráčov.

„Tak určite som sa tešil na… (úsmev) Poviem to tak demokraticky, na všetkých som sa tešil rovnako. Jednoducho, som rád, že som tu a že je tu so mnou viacero chalanov, ktorí v tíme hrali aj minulý rok. Vždy je náročnejšie aklimatizovať sa do nového kolektívu. Prišiel som len pred dvomi dňami, možno by to bolo oveľa ťažšie naskočiť do zápasu. Verím, že to bude v budúcom zápase ešte lepšie,“ hovorí Tot.

Žilinskí basketbalisti zmenili pred sezónu aj farby dresov. Tie nové sa staronovej posile páčia. „Dresy vyzerajú oveľa lepšie ako tie minuloročné. Mne na tom až tak nezáleží, ale keďže sú to farby mesta, je super, že sa tomu prispôsobili aj dresy,“ dodáva hráč s reprezentačnými skúsenosťami.

Oproti minulej sezóne zmenil imidž aj mladý rozohrávač. Jeho tvár už nie je do hladka oholená. „Bol som trochu lenivejší v posledných týždňoch. Možno pri najbližšom zápase už bude dole alebo porozmýšľam, či si ju nenechám až do najbližšej prehry,“ zakončil Oliver Tot.