Mikoláš vygumoval Levice. Čisté konto nebude zadarmo

Hlavný tréner sa už teší na súboj s Martinom.

26. okt 2019 o 18:32 Tomáš Hládek

Žilinčania vstúpili do zápasu proti Leviciam ideálne. V piatej minúte sa cez dvoch obrancov predral Dominik Rehák, puk sa odrazil k Ondrušovi a ten už nemal problém poslať domácich do vedenia.

„Víťazstvo je zaslúžené. Mali sme dobrý štart do zápasu a taktiež nám pomohli návraty zranených hráčov do zostavy. Nemáme taký široký káder. V útoku sa nám zvýšila početnosť hráčov a výsledkom je šesťbodový týždeň, z ktorého sa veľmi tešíme,“ hovoril po zápas Stanislav Škorvánek.

Vlkom nevychádzajú v sezóne presilovky a rovnako tomu bolo aj v zápase proti Leviciam.

„Pracujeme na tom. V prvom rade, je to otázka dobrej práce na modrej čiare. Situácia v našich zadných radoch je taká, že naši mladí chlapci musia ešte odohrať veľa presiloviek, aby získali skúsenosti. Venujeme sa tomu na tréningoch a musíme byť trpezliví,“ hodnotí hru v početnej výhode domáci lodivod.

Už v stredu pricestujú do Žiliny hokejisti Martina. Derby o Strečno napíše v tejto sezóne druhé pokračovanie.

„Martin sa dostal na víťaznú vlnu a evidentne sa im darí. Ja dúfam, že sa nám vráti Turian do obrany a taktiež Martin Leško. Bude dôležité, aby sme postavili štyri kompletné formácie, pretože to bude aj fyzický zápas. Verím tomu, že návraty nám pomôžu a taktiež forma Maroša Mikoláša nám pomôže k dobrému zápasu,“ nádeja sa Škorvánek.

Mikoláš bol spokojný

Hrdinom zápasu bol žilinský brankár Maroš Mikoláš, ktorý si premiérovo v tejto sezóne uhájil čisté konto. „So zápasom som spokojný. Od začiatku sme to mali vo vlastných rukách a poradilo sa nám streliť góly. Mohli sme to rozhodnúť aj skôr, ale tam nám to nepadlo,“ rozhovoril sa po zápase strážca domácej svätyne.

Hostia viackrát ohrozili domáceho brankára. Nebezpečne vyzeral najmä pokus Tábiho. „Strieľal to z rýchlosti a vyzeralo to, že strela ide na stranu vyrážačky, no od hokejky nášho beka sa odrazila. Stihol som si ľahnúť a strela ma trafila,“ hovorí o nebezpečnej situácii Mikoláš.

Mladého brankára bude prvé čisté konto niečo stáť. „Určite pôjde do kabíny nejaký finančný príspevok. Toto sú však veľmi príjemné povinnosti,“ uzavrel s úsmevom Mikoláš.

MsHK Žilina – HK Levice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 5. Ondruš (Rehák D., Pišoja), 34. Chlepčok (Markovič, Minárik), 58. Zahradník (Dubeň). Rozhodoval Lesay, 380 divákov. Vylúčení: 1:5.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Coma, Housa, Pišoja, Patlevič – Chlepčok, Minárik, Markovič – Rehák D., Húževka, Ondruš – Macek, Prášil, Zahradník – Rehák S., Kováčik, Valášek.