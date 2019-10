Dopravný podnik v Žiline chce pokračovať v zhusťovaní spojov MHD

Vynovený grafikon MHD platí v Žiline od 1. októbra.

27. okt 2019 o 9:39 SITA

ŽILINA. Zhustenie intervalov spojov na významných trolejbusových a autobusových linkách prispieva podľa riaditeľa Dopravného podniku mesta Žiliny, s. r. o., (DPMŽ) Jána Barienčíka k väčšiemu komfortu cestovania. Mesiac po zavedení zmien v cestovnom poriadku mestskej hromadnej dopravy riaditeľ dopravného podniku hodnotí úpravu grafikonu ako pozitívny krok, ktorý priniesol skrátenie času prepravy aj čakania na zastávkach.

Vynovený grafikon MHD platí v Žiline od 1. októbra, najpodstatnejšou zmenou bolo skrátenie jazdného intervalu spojov na linkách č. 6 a 16 zo sídliska Hájik z 20-minútového na 15-minútový. „Zhustenie intervalov spojov jednoznačne prispieva k väčšiemu komfortu cestovania. Zásadný benefit prináša v podobe skrátenia časov čakania či prepravy s prestupom. Zhustenie spojov nám zároveň umožňuje vyriešiť požiadavky občanov o jednotlivé posuny odchodov tak, aby stihli hromadnou dopravou prísť načas do práce alebo stihli odchod pri skončení pracovnej doby,“ uviedol riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.



Zhustenie intervalu spojov na významných trolejbusových a autobusových linkách je podľa Barienčíka jednou z možností ako obmedziť požiadavky na nové priame spojenia bez prestupu. „Zároveň to môže znížiť celkovú intenzitu premávky zabezpečením plynulej nadväznosti prestupov z liniek MHD na vlak či autobus. Nezanedbateľnou je motivácia vodičov, aby namiesto auta využili hromadnú dopravu,“ podotkol Barienčík.



V najbližších dvoch rokoch uvažuje žilinský dopravný podnik o posilnení ďalších trolejbusových spojov, rozšírení ponuky autobusovej dopravy do prímestských častí, ale aj o otvorení linky spájajúcej sídliská Vlčince, Solinky, Kamennú ulicu a Bánovú. „Ak by sa v budúcnosti našli zdroje na realizáciu všetkých uvedených projektov, som presvedčený, že to cestujúca verejnosť privíta. Chceme totiž poskytnúť cestujúcim a občanom mesta benefit, spojený s adekvátnou ponukou kvality a komfortu. Aktuálne mesto Žilina finančne kompenzuje všetky zľavy v hromadnej doprave, pričom jeden z najväčších výpadkov tržieb dopravného podniku, ktorý musí financovať a nahrádzať, je bezplatná doprava žiakov, študentov alebo dôchodcov,“ dodal Barienčík.