Strečno budú opäť uzatvárať. Zrejme naposledy

Obmedzenia na najvyťaženejšej ceste prvej triedy sa skončia v nedeľu na poludnie.

26. okt 2019 o 4:51 SITA

ŽILINA. Séria víkendových uzávierok cesty I/18 pod hradom Strečno by sa mala počas najbližšieho víkendu skončiť. V sobotu a v nedeľui bude polícia v oboch smeroch cestu priebežne uzatvárať v polhodinových intervaloch. Dôvodom dopravných obmedzení je odvoz vyťaženého kalamitného dreva zo svahov nad cestou.

Ťažobné práce sa začali ešte koncom septembra a Lesy Slovenskej republiky na ne vyhradili tri víkendy. Nakoniec museli využiť aj dva rezervné termíny, pretože nepriaznivé počasie počas dvoch októbrových víkendov zabránilo vrtuľníkom odvážajúcim drevo vzlietnuť.

Krajské policajné riaditeľstvo v Žiline už zverejnilo aj časový harmonogram priebežných uzávierok v polhodinových intervaloch. Sobotňajšia uzávierka sa začne o 7:00 a trvať bude do 15:30. Cesta bude prejazdná v intervaloch 7:30 - 8:00, 8:30 - 9:00 atď. V nedeľu polícia opäť cestu obojsmerne uzavrie ráno o 7:00, pričom práce by mali ukončiť o 11:30.



Práce pri odvoze dreva a následne aj plán uzávierok môže ovplyvniť nepriazeň počasia alebo ranná hmla, preto by vodiči mali pred cestou aj počas nej sledovať aktuálne dopravné informácie.