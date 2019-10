Počet prenájmov zdieľaných bicyklov prekročil v Žiline 250-tisícovú hranicu

Prevádzkovatelia systému zo spoločnosti ARRIVA hodnotia jeho využívanosť v Žiline ako nadpriemernú.

25. okt 2019 o 12:57 SITA

ŽILINA. Už štvrť milióna prenájmov zdieľaných bicyklov zaznamenal počas viac ako sedemmesačnej prevádzky bikesharing v Žiline. Od marca sa do systému BikeKIA prihlásilo prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky takmer 22-tisíc užívateľov. Prevádzkovatelia systému zo spoločnosti ARRIVA hodnotia jeho využívanosť v Žiline ako nadpriemernú. Zdieľané bicykle sú všetkým záujemcom k dispozícii prvú hodinu zadarmo, a to až do konca novembra, v závislosti od počasia.



Za posledného poldruha mesiaca sa do systému BikeKIA registrovalo viac než 1 600 nových užívateľov. Sú to prevažne študenti, ktorým začal nový školský rok. „Tento ekologický spôsob prepravy v meste považujeme za atraktívnu voľbu mobility aj pre študentov stredných škôl a univerzít, ktorí pred niekoľkými týždňami začali svoje štúdium, respektíve v ňom pokračujú vo vzdelávacích inštitúciách v meste Žilina,“ uviedol Branislav Hadár, správca Nadácie Kia Motors Slovakia, ktorá je hlavným investorom projektu.

Ľudia v Žiline si v priemere vypožičajú zdieľaný bicykel na 16 minút, čo svedčí o používaní zdieľaných bicyklov na krátke vzdialenosti a cestovanie v rámci mesta. "Pri voľbe umiestnenia stanovíšť systému zdieľaných bicyklov sme prioritne využili pozemky vo vlastníctve mesta. Dbali sme na zabezpečenie dostupnosti z a do kľúčových lokalít, zohľadnili sme aj potreby študentov osadením stanovíšť pri univerzitách, internátoch, knižnici či poskytovateľoch voľnočasových a športových aktivít," povedal na margo úspešného projektu žilinský primátor Peter Fiabáne.



Viac ako stovku bicyklov môžu obyvatelia a návštevníci Žiliny využívať zdarma, ak bicykel vrátia do jednej hodiny od začiatku výpožičky na ktoromkoľvek z dvadsiatich oficiálnych stanovíšť v meste. "Nami ponúkaný systém je plne funkčný a dokážeme ho prispôsobiť potrebám jednotlivých miest na Slovensku. Vďaka podpore samosprávy a súkromného partnera je možné realizovať úspešný a u obyvateľov obľúbený projekt, čo dokazuje aj príklad zo Žiliny," zdôraznil generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku Ivan László.



Systém zdieľania bicyklov prevádzkuje mesto Žilina v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia a spoločnosťou ARRIVA. Hlavným investorom systému BikeKIA je Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá kúpila hardvér a softvér za 320-tisíc eur. Spoločnosť ARRIVA dodala plne funkčný a odskúšaný systém a zabezpečuje denne jeho plynulú prevádzku.