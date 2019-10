Zápas ako na hojdačke dopadol lepšie pre Žilinu

Domácim sa počas duelu zranili dvaja hráči.

24. okt 2019 o 9:37 Dominika Mariňáková

Žilinčania museli o výhru bojovať až do úplného záveru.(Zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

ŽILINA. Dráma až do posledného hvizdu. Hráči BK Slávia Žilina hostili v piatom kole SBL basketbalistov Lučenca. Po prvý raz v aktuálnej sezóne došlo na predĺženie, Žilinčania v ňom napokon priklonili misky váh na svoju stranu a zvíťazili o jediný bod.

Prečítajte si tiež: Kam za športom: Čaká nás posledné jesenné kolo futbalových súťaží Čítajte

Ivan Kurilla, tréner BK Slávia Žilina (zdroj basketliga.sk): „Chcel by som podotknúť, že to bolo veľké tímové víťazstvo. Do zápasu kvôli zraneniu nenastúpil Sapp a počas stretnutia sa zranili Wiggins aj Jeftič. Aj napriek tomu sme dokázali zápas vyhrať, za čo som veľmi rád. Túžba po víťazstve a bojovnosť nám priniesla body.“

BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 91:90 pp (17:14, 22:24, 23:25, 23:22 - 6:5)

ŽILINA: Dickson 18, Rožánek 16, Jeftič 15, Špaleta 8, Wiggins 4 (Merešš 20, Hoferica a Tot po 4, Podhorský 2, Ďuriš 0).

LUČENEC: Caffey 30, Eudy 13, Basabe a Murray-Boyles po 12, Musil 8 (Dunne 9, Zorvan 6, Jackuliak 0).

TH: 24/17 - 8/6, Fauly: 15 - 21, Trojky: 8 - 12, Rozhodovali: Doušek, Karniš, Uhrin.