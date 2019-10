Vlci položili základ víťazstva v druhej tretine

Žilinčanov posilnil v Trnave Marcel Dlugoš.

23. okt 2019 o 22:39 Tomáš Hládek

HK Trnava – MsHK Žilina 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Góly: 20. Klučiar (Kormúth, Jurák), 59. Klučiar (Vidovič, Jurák) – 23. Rehák S. (Dubeň), 35. Dlugoš (Markovič, Chlepčok), 37. Dubeň (Zahradník, Ondruš). Rozhodoval Tvrdoň, 275 divákov. Vylúčení: 4:3.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Coma, Dlugoš, Pišoja, Housa, Kováčik – Chlepčok, Minárik, Markovič – Rehák D., Húževka, Ondruš – Macek, Prašil, Zahradník – Rehák S.

Vlci mohli ísť do vedenia hneď v úvode stretnutia, ale ponúknutú presilovú hru na gól nepretavili. Na otvárací gól stretnutia sa čakalo do záverečných sekúnd prvej tretiny, keď štyridsať sekúnd pred sirénou rozvlnil sieť za Mikolášom Klučiar. Odpoveď vlkov prišla ihneď po zmene strán, keď sa premiérovým gólom prezentoval Samuel Rehák. Žilinčanov posilnil na zápas v Trnave odchovanec Marcel Dlugoš a bol to práve tento obranca, ktorý poslal v 35. minúte hostí do vedenia. Vydarenú druhú časť Žiliny podčiarkol o dve minúty Lukáš Dubeň, ktorý zvýšil vedenie hostí. V tretej časti hry sa domácim gladiátorom podarilo iba znížiť na rozdiel jedného gól, keď sa 63 sekúnd pred koncom presadil druhýkrát v zápase Klučiar. Vlci si už jednogólový náskok ustrážili a odnášajú si z Trnavy tri body.