V žilinskej nemocnici vymieňajú lôžka za 1,6 milióna eur (foto)

Až do polovice novembra vymenia v nemocnici ďalších 500 lôžok.

23. okt 2019 o 12:01 SITA, Alexandra Janigová

ŽILINA. Až tri štvrtiny z celkového lôžkového fondu žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou prejdú v týchto dňoch výmenou. Dnes dorazili do Žiliny ďalšie kamióny s dodávkou nových postelí. Vďaka centrálnemu verejnému obstarávaniu Ministerstva zdravotníctva SR pôjde dovedna o 513 moderných lôžok v hodnote takmer 1,6 milióna eur. Ekonomický riaditeľ nemocnice Peter Braška zdôraznil, že ide o najrozsiahlejšiu obnovu lôžkového fondu v histórii nemocnice.

Obnova lôžok v žilinskej nemocnici začala ešte v polovici septembra dodávkou prvých jedenástich detských postieľok spolu s matracmi a infúznymi stojanmi na oddelenie pediatrie, oftalmológie a otorinolaryngológie. Až do polovice novembra vymenia v nemocnici ďalších 500 lôžok. "Je to veľmi dobrá správa pre pacientov, ktorí prirodzene počas svojho pobytu v nemocnici v najväčšej miere vnímajú to, kde ležia. Sú to práve postele, ktoré v mnohých prípadoch v našej nemocnici mali viac ako 20 rokov a už zďaleka nespĺňali požiadavky na dnešnú medicínu. Pevne verím, že táto investícia v hodnote takmer 1,6 milióna eur prinesie zvrat aj v tom, že naša nemocnica sa zaradí medzi tie zdravotnícke zariadenia, ktoré budú pacientami vnímané ako najkvalitnejšie," povedal Braška.



Najviac postelí vymenia na oddelení vnútorného lekárstva, kde budú mať až 133 nových lôžok, čo predstavuje kompletný lôžkový fond, ktorý tu majú k dispozícii. Novým posteliam sa podľa Brašku potešia nielen pacienti, ale aj obslužný personál. "Znamená to obrovský prínos aj pre našich zamestnancov, ktorí mali doteraz veľmi náročnú prácu pri manipulácii s imobilnými pacientmi. V dnešnej dobe pri moderných polohovateľných posteliach bude každý zamestnanec ušetrený od namáhavej fyzickej práce pri polohovaní či presúvaní pacienta," doplnil ekonomický riaditeľ žilinskej nemocnice.



Nové postele sú rozdelené do viacerých typov podľa toho, pre ktoré oddelenia a pacientov budú určené. Podľa slov vedúceho hospodársko-technického odboru žilinskej nemocnice Eduarda Dorčíka sú všetky postele polohovateľné a vybavené kvalitnými matracmi s možnosťou prania a sterilizácie obalov. Antidekubitné matrace zabezpečia, že aj pri dlhodobej liečbe, kde pacient trávi dlhý čas na lôžku, nedôjde k vzniku preležaním, čo by malo zvýšiť kvalitu starostlivosti.



Nie všetky staré postele skončia v odpade. "Lôžka boli rozdelené do troch kategórií. Nepoužiteľné lôžka končia po vyradení príslušnou komisiou v odpadových kontajneroch, ďalšie lôžka budú ponúknuté domovom sociálnych služieb a časť postelí poslúži v našom sklade ako rezervný fond," povedal na margo budúcnosti doterajších nemocničných lôžok Dorčík. Ako dodal, posledná kamiónová dodávka nových postelí je naplánovaná na 11. novembra, takže už v polovici novembra by mala byť historicky najväčšia obnova lôžkového fondu vo FNsP Žilina ukončená.