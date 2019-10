Paulína Fialková: Vstup medzi špičku som pocítila v mnohých oblastiach

Biatlonistka Paulína Fialková je jedna z najúspešnejších športovkýň zo stredného Slovenska. Dvadsaťsedemročná biatlonistka vyrastala v Čiernom Balogu, najskôr si vyskúšala plávanie, ktoré ju nechytilo.

23. okt 2019 o 10:42

Prednosť dostal biatlon a v ňom sa prepracovala do svetovej špičky. Biatlonoví fanúšikovia z celého sveta ju zaradili medzi desať najpôvabnejších vyznávačiek tohto športu vo svete.

V nadchádzajúcej sezóne sa bude musieť vyrovnávať s veľkým tlakom. Ešte pred jej začiatkom sa stretne s Banskobystričanmi, s ktorými sa podelí o svoje pocity pred začiatkom zimy. Fanúšikovia tak dostanú v nedeľu 3. novembra v Europa Shopping Centre unikátnu možnosť získať podpis či odfotiť sa s piatou ženou z individuálnych pretekov z olympijského Pjongčangu 2018. Stretnutie organizuje športová značka 4F pri príležitosti začiatku spolupráce s novou slovenskou biatlonovou jednotkou. Paulína Fialková príde do Banskej Bystrice po skončení prípravy v rakúskom Dachsteine. Doma sa dlho nezdrží, už o pár dní sa opäť zbalí a odcestuje na záverečnú prípravu do švajčiarskeho Lenzerheide. Nová sezóna Svetového pohára sa začína na prelome novembra a decembra vo švédskom Östersunde.

(zdroj: 4F)

Ramsau sa stalo obľúbenou destináciou vašich sústredení. Doma ste na strednom Slovensku, cítite sa pod ľadovcom Dachstein už tiež ako doma?

„Ramsau i Dachstein už dôverne poznáme. Sústredenia v tejto oblasti mávame pravidelne. Chodíme do rovnakého penziónu a s domácimi sme už skoro ako rodina. Pod Dachsteinom sme našli aj so sestrou Ivonou a členmi nášho realizačného tímu akoby druhý domov. Počas tejto jesene sme tam boli dvakrát, pripravovali sme sa tam už aj na začiatku roka. Počas predposledného sústredenia sme predovšetkým využívali tamojšiu kvalitnú dráhu pre lyžovanie na kolieskových lyžiach, ktorej súčasťou je aj strelnica. Hore do vyššej nadmorskej výšky na Dachsteine sme chodili lyžovať na snehu len minimálne. Teraz sme tam už každé predpoludnie a popoludní sme dole v Ramsau.“

Stretnite sa s Paulínou Pred začiatkom novej sezóny budú mať fanúšikovia jedinečnú príležitosť stretnúť sa s novou slovenskou biatlonovou jednotkou. Túto možnosť pripravila športová značka 4F, ktorá sa rozhodla spojiť sily s Paulínou Fialkovou a podporiť ju počas jej cesty na vrchol svetového biatlonu. Príďte v nedeľu 3. novembra do nákupného centra Europa v Banskej Bystrici. Paulína Fialková sa v čase obeda s fanúšikmi nielen odfotí, venuje autogram, ale aj osobne predstaví svoj výstroj a rozpovie svoj príbeh. To všetko priamo v srdci kraja, odkiaľ sama pochádza a kde je doma. Viac info o akcii nájdete na www.4Fstore.sk.

Po konci kariéry Anastasie Kuzminovej ste sa stali slovenskou jednotkou. Ako vnímate tento fakt?

„Slováci majú biatlon radi a pozorne sledujú naše výkony. Je pre mňa je cťou, že ich môžem výsledkami potešiť. Rovnako však môžu mať radosť aj z mojich reprezentačných kolegýň, verím, že sa nám všetkým bude dariť.

Ako sa vyrovnávate s tlakom, že všetka pozornosť sa sústredí v novej sezóne predovšetkým na vás?

„Som typ športovca i človeka, ktorý si síce názory verejnosti občas prečíta a vypočuje, ale príliš sa nimi nezaoberá. Do mojej hlavy nemôže vstúpiť nikto cudzí, tretí. Musím ju mať čistú. Sústredím sa na svoje výkony, chcem ich podávať maximálne. Vždy nastupujem na štart motivovaná uspieť a nezamýšľam sa nad tým, či ma bude po pretekoch národ milovať alebo mi bude nadávať. Nechcem, aby ma to ovplyvňovalo a zväzovalo mi to ruky.“

Pomáha vám, že ste sa stali súčasťou svetovej špičky?

„Keď som sa medzi ňu dostala, pocítila som to zrazu v mnohých oblastiach. Stúpol nielen záujem verejnosti o mňa, ale aj súperiek, ktoré chcú so mnou viac komunikovať. Rovnako sa zlepšilo aj moje materiálne zabezpečenie pre športovanie. V rebríčkoch dodávateľov som hodnotená vysoko, dostávam teda špičkové veci. Toto je teda pozitívny efekt a teším sa tomu. Na druhej strane si na seba vytváram stále väčší tlak. Ak chcem zostať medzi najlepšími, musím čo najviac trénovať, robiť veci lepšie, neustále sa zlepšovať. Vnútorne si hovorím, chcem ešte to a to. A potom ma zožiera najhoršia otázka, čo keď to nevyjde? Sama však viem, že nie je dobré si vytvárať vnútorný tlak. Teraz sa to aj hovorí síce ľahko, ale počas tréningov sa tieto myšlienky len ťažko zaháňajú. Prídu však preteky, odštartujem a už na nič nemyslím, len na svoj výkon a výstrely na strelnici.“

Vďaka sociálnym sieťam ste vnímaná ako žena, ktorá má svoj štýl aj čo sa obliekania týka. Aký typ športového oblečenia vám najviac vyhovuje?

„Pravdupovediac, počas tréningov v prípravnom období nepotrebujem nič špeciálne a drahé. Oblečenie nemusí mať žiadne kompresie či komplikované prešitia. Nemám rada nič predimenzované, uprednostňujem jednoduché, ľahké, ale samozrejme kvalitné materiály. Dôležité je, aby som sa cítila komfortne, oblečenie bolo vzdušné a vrchná časť aj nepremokavá, keďže som väčšinou vonku. Čo sa týka kombinéz na súťaže, tie mi vyrábajú samozrejme na mieru, keďže potrebujeme mať aj určitú aerodynamiku a pri streľbe sa lakte nesmú šmýkať, musíme ich mať pri mierení na strelnici stabilné. Aj preto nám našívajú na lakte špeciálne gumy.“