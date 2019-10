V týždenníku MY Žilinské noviny sa dočítate

Téma z titulky: Žilina kolískou Slovanov. Archeologické nálezy z Frambora prepísali učebnice histórie

V Žiline bol protidrogový vlak, ukázal drogový brloh aj celu

Odvodňovacie kanály v centre mesta sú stále zničené

Zastávky MHD nie sú vo farbách mesta, niektorým to vadí. Radnica tvrdí, že modrá farba bola lacnejšou alternatívou

Krátke správy z nášho regiónu: Tentoraz z Rajca, Kotešovej, Bytče či Terchovej

Semaforový experiment na Košickej končí. Ak sú svetelne riadené križovatky dobre nastavené, majú význam

Krivú cestu na ulici Pod hájom po výmene potrubí nanovo vyasfaltujú

Alena Kánová cestovanie zdedila po rodičoch, neodradil ju ani vozík

Bytčianske gymnázium jubiluje. Škola oslavuje 50. výročie svojej novodobej histórie

Žilinská fakultná nemocnica v rebríčku poskočila. Na ktorom mieste medzi slovenskými fakultnými nemocnicami sa usadila?

Základňa dobrovoľníkov v Žiline je bohatá, pomáhajú, kde sa dá. Netreba byť nikdy ľahostajný, hovoria

V týždenníku MY Žilinské noviny ani tentoraz nechýba kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.