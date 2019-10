Žilinčania dohrávali oslabení, s Michalovcami napokon remizovali

Šošoni figurujú na druhom mieste o dva body za majstrovským Slovanom Bratislava.

20. okt 2019 o 11:54 TASR

Zemplínčania dostali v prvom kole doma od Žiliny tri góly a chceli u súpera podať lepší výkon. Prvý sa predstavil v šanci domáci Jánošík, ktorý v 5. minúte preveril prízemnou strelou pozornosť Kiru. O tri minúty vyskúšal na opačnej strane Holeca volejom Savvidis. Ďalšia dobrá príležitosť v zápase, ktorý mal slušné tempo, prišla v 19. minúte z kopačky Bernáta, ale loptu poslal tesne nad bránku.

V 23. minúte prišiel v šestnástke faul Carilla na Káčera, hlavný arbiter ukázal na biely bod a z neho sa o minútu neskôr nepomýlil Jánošík. Boženíkov pokus po polhodine hry vytlačil Kira na roh, ale o päť minút na opačnej strane Popovits zľava odcentroval cez Tomiča pred bránku, lopta prešla cez pokutové územie až na nepokrytého Kvoceru a ten vsietil svoj premiérový gól v drese Zemplínčanov.

Dobrý futbal pokračoval aj v druhom polčase. V 56. minúte musel Holec vytlačiť na roh výborný pokus Kvoceru, ktorý padal k ľavej žrdi a následne po rohu musel riešiť Modibeho zakončenie. Zemplínčania sa tlačili do druhého gólu, na opačnej strane mohol poslať Žilinu do vedenia hlavičkou striedajúci Paur, no Kira jeho pokus zastavil na čiare.

Káčerova strela v 70. minúte nemierila medzi tri žrde a potom sa na ihrisku začalo viac iskriť. V 74. minúte najskôr striedajúci Kontouriotis trafil presne do miest, kde stál pripravený Holec, na opačnej strane však Diaz zbytočnou hlavičkou uzemnil jedného z hostí a videl červenú kartu. Hostia okamžite posilnili útok, začali ešte viac útočiť, ale P. Kolesár v 81. minúte krížnou strelou iba tesne

minul ľavú žrď žilinskej bránky.

Šošoni sa aj v desiatich pokúšali útočiť, ale Balaj si so zakončením nepotykal. Nadstavovalo sa šesť minút a v nich mal veľkú šancu na gól opäť P. Kolesár, no jeho strelu ešte Káčer tečoval nad vlastnú bránku. Viac zaujímavého sa už neudialo a Žilinčania po remíze s Michalovcami stratili prvé body na

vlastnom trávniku v tejto sezóne.

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)

Góly: 24. Jánošík (z 11 m) 35. Kvocera. Rozhodovali: Kráľovič, Kováč, Borsányi, ŽK: Boženík, Demiri, Ďuriš Savvidis, Carillo, Martinez, ČK: 74. Diaz (Žilina), 1861 divákov.

ŽILINA: Holec - Tomič, Kaša, Králik, Sluka, Káčer, Bernát (59. Paur), Diaz, Jánošík, Boženík (68. Balaj), Demiri (84. Ďuriš).

MICHALOVCE: Kira - Rota, Carillo, Soler, M. Kolesár (78. P. Kolesár), Savvidis, Kvocera (73. Kontouriotis), Žofčák, Martinez, Popovits (80. Vojtko), Modibo.