Hrubé chyby v obrane stáli hokejistov body

Vlci sa najbližšie predstavia na ľade Trnavy.

18. okt 2019 o 22:10 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Skalica 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Góly: 30. Pišoja (Halama), 46. Zahradník (Ondruš, Chlepčok) – 14. Trnka (Mikéska, Kotzman), 22. Pulščák (Andrisík, Janík), 35. Veshutkin, 59. Andrisík (Dvonč, Janík). Rozhodoval Moller, 362 divákov. Vylúčení: 4:7.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Leško, Turian, Pišoja, Patlevič, Housa, Coma – Rehák S., Minárik, Markovič – Chlepčok, Húževka, Ondruš – Macek, Prášil, Zahradník – Valášek, Halama, Magdolen.

Vlci sa mohli po polovici úvodnej časti hry ujať vedenia, no Húževka pálil v presilovke len do pravej žrde. Ihneď po návrate do rovnovážneho stavu ušiel domácim po pravej strane Trnka, natlačil sa pred Mikoláša a poslal hostí do vedenia. Vyrovnanie mal na hokejke Magdolen, ale jeden z hráčov Skalice v poslednej chvíli vložil hokejku do jeho strely a zabránil tak puku v ceste do prázdnej brány. Minútu pred koncom úvodného dejstva strieľal do tyče Samo Rehák. Ihneď po zmene strán tečoval puk pred Mikolášom Pulščák a Skalica viedla o dva góly.

Súvisiaci článok Kam za športom: Vlkov čaká Skalica, futbalistky Bardejov Čítajte

O štyri minúty bolo 0:3, ale rozhodcovia zobrali gól späť a vylúčili hostí za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche. Následne opäť čaroval muž zápasu v skalickej bráne – Christopher Landon Trutt, ktorý sa rýchlo presunul v bránkovisku a Minárikovi zmaril tutovku. V polovici stretnutia nahodil puk od modrej Pišoja a ten prešiel až za Trutta – 1:2. O päť minút najskôr Mikoláš zmaril dve tutovky hostí, následne domáci nedokázali vyviezť puk a Vešutkin na dvakrát prekonal žilinského brankára, ktorému obrana v tomto zápase príliš nepomáhala – 1:3. V tretej časti hry sa podarilo znížiť Zahradníkovi a po tomto góle Žilinčania ožili. Ich pomýšľanie na body z tohto zápasu definitívne potlačil Andrisík, ktorý ihneď po buly v útočnom pásme vymietol pavučinu v bráne frustrovaného Mikoláša. Vlci nezískali proti Skalici ani bod.