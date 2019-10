Muž v Žiline pristúpil ku Kórejčanke, hajloval a snažil sa hovoriť po anglicky

Muža za jeho prejav obvinili.

18. okt 2019 o 16:11 Alexandra Janigová

ŽILINA. Polícia prostredníctvom sociálnej siete informovala o včerajšom prípad ev Žiline. "Vo štvrtok 17. októbra 31-ročný Ján C. išiel po ulici Daxnerova v Žiline, kde si všimol ženu kórejskej národnosti. Pristavil sa k nej a začal ju slovne obťažovať. Snažil sa hovoriť lámanou angličtinou, ale veľmi mu to nešlo. Počas tohto slovného útoku "zahajloval" pravou, vztýčenou rukou," informuje polícia.

Nasleduje prepis jeho komunikácie voči žene. "Ak sa raz bude dať, zverejníme celé video a nebudete veriť, akí ľudia medzi nami žijú." Prepis znie: "Dobrý deň, to je moja lavička. Aleeee pozrime sa. This is white, sieg heil! Yellow is...bitch. Toto je náš štát, čisté biele a slovenské chápeš?," zverejnila prepis polícia.

Ján C. bol dnes obvinený za prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. "Pri vyšetrovaní bude zohľadnené, že menovaný už bol za obdobný trestný čin právoplatne odsúdený," dodali.