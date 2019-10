Dražba stánkov pre vianočné trhy v Žiline priniesla mestu 182-tisíc eur

V elektronickej aukcii sa uchádzalo 22 záujemcov.

19. okt 2019 o 11:34 SITA

ŽILINA. O predaj občerstvenia počas tohtoročných vianočných trhov v desiatich stánkoch na Mariánskom námestí a dvoch stánkoch na Námestí Andreja Hlinku v Žiline sa v elektronickej aukcii uchádzalo 22 záujemcov. Tucet úspešných uchádzačov zaplatí mestu celkovo 182 392 eur. Výsledky aukcie zverejnila žilinská radnica na svojej internetovej stránke.

Podmienky elektronickej aukcie boli známe od polovice septembra. Dražba sa uskutočnila v troch kategóriach - pre stánky s občerstvením na Námestí A. Hlinku a v prípade Mariánskeho námestia samostatne pre občerstvovacie stánky s prioritou tradičných jedál a s prioritou tradičných nápojov. Pre stánky na Mariánskom námestí bola najnižšia možná cena nájmu 4 500 eur, pre Námestie A. Hlinku to bolo 4 000 eur. Všetci záujemcovia boli povinní písomne potvrdiť svoj záujem o prenájom stánku do 4. októbra. O necelé dva týždne nato sa uskutočnila samotná dražba.



Už tradične priniesla dražba najväčší výnos zo stánkov s nápojmi na Mariánskom námestí. Dražilo sa ich dovedna päť a sumár nájomného presiahol 91-tisíc eur. Najvyššia ponuka pritom bola 20 822 eur. Päť najvyšších ponúk nájomného za stánky s tradičnými jedlami sa pohybovalo od 13-tisíc do 17 256 eur. Dva stánky s občerstvením na Námestí Andreja Hlinku sa dražili za štvorciferné sumy a výnos z nich predstavoval 13 355 eur.



O prevádzkovateľoch občerstvovacích stánkov počas žilinských vianočných trhov sa rozhodovalo formou elektronickej aukcie siedmykrát. Kým v roku 2013 radnica vydražila jedenásť stánkov za necelých 50-tisíc eur, tohtoročný príjem je viac ako 3,5-násobný. Rekord z minulého roka sa však pokoriť nepodarilo, vlani bol zisk z dražby 184 816 eur. Tohtoročné vianočné trhy v Žiline otvoria 24. novembra.