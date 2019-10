Na konci novembra môže Žilina zostať bez autobusov

Zmluva s dopravcami sa končí, novú súťaž župa zbabrala.

17. okt 2019 o 8:56 Michal Filek

Do zamestnania či do škôl sa od 30. novembra autobusom v žilinskom regióne nedostanete. Takáto hororová situácia reálne hrozí po tom, čo Žilinský samosprávny kraj zrušil tender na výber dopravcu autobusovej dopravy na hornom Považí a Turci, pretože sa neprihlásil žiadny záujemca. Členovia komisie si za prípravu tendra rozdelili desaťtisíce eur.

Dva namiesto desiatich

Nespravil tak ani súčasný poskytovateľ dopravy, SAD Žilina. O postupe kraja totiž tvrdí, že je neštandardný, pre dopravcov absolútne nevýhodný, ba mohol by byť aj v rozpore s legislatívou. Župa oznámila tender už vo februári 2018 a potenciálnych uchádzačov informovala o dobe platnosti na 10 rokov. „Potom nastala nejaká zmena v rámci vnútorného procesu obstarávateľa, kde zmenili tento tender na dvojročný, čo je úplne neštandardný postup,“ hovorí riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.

Do dvojročného tendra sa však neprihlásil žiadny záujemca. „Dvojročný tender na takýto druh zákazky, kde musíte investovať na krátky čas, nie je štandardný. Z nášho pohľadu bola súťaž nastavená zle a sú v nej vážne rozpory so slovenskou aj európskou legislatívou. Rozhodnúť o tom má rada Úradu pre verejné obstarávanie. Preto sme my nemohli dať ponuku,“ vysvetľuje Pobeha.

Pre ostatných dopravcov boli navyše podmienky, ktoré kraj v dvojročnej súťaži nastavil, pravdepodobne ekonomicky nevýhodné a súťaž tým pádom nezaujímavá. Na dva roky by totiž musel víťaz investovať veľké množstvo peňazí, zaobstarať si spolu takmer 500 autobusov, zamestnať stovky vodičov a pritom počítať s návratnosťou a rizikom investície do dvoch rokov. To by zákazku pre ŽSK predražilo pravdepodobne o 7 miliónov eur oproti súčasnosti.

Ostatní predĺžili, Žilina nie

Končiaca zmluva bola podpísaná na 10 rokov. Župa mala dve možnosti. Predĺžiť o 5 rokov zmluvu so SAD Žilina, v ktorej sú akcionármi štát a podnikateľ George Trabelssie, alebo vyhlásiť tender. Rozhodla sa pre druhú možnosť. Ako jediná na Slovensku. Zvyšných 7 samosprávnych krajov zmluvu predĺžilo a získalo tak čas na prípravu kvalitnej súťaže na nového dopravcu. Prečo len ŽSK postupoval inak?

„Nové vedenie župy bezprostredne po nástupe do funkcie v roku 2018 zistilo, že jediná možnosť, ako zabezpečiť dopravu na nasledujúce obdobie v rámci platných zákonov, je ísť do verejnej súťaže. Podpísanie dodatkov by bolo porušením platných zákonov SR. Preto sme sa už vo februári 2018 začali pripravovať na súťaž. Dodatok by bolo možné podpísať, ak by bola pôvodná zmluva súťažená, ale aktuálna platná zmluva súťažená nebola, alebo ak by bola pôvodná zmluva tzv. koncesnou zmluvou (podnikateľské riziko by bolo na dopravcovi, čo podľa súčasnej zmluvy nie je), iné možnosti podpisu dodatku neexistujú,“ ozrejmila hovorkyňa Martina Remencová.

Peter Pobeha však nesúhlasí: „Európska smernica jednoznačne hovorí o tom, že pokiaľ počas obdobia trvania zmluvy boli v druhej polovici zabezpečené významné investície do infraštruktúry – ktorými jednoznačne sú aj autobusy, a hodnota týchto aktív presahuje platnosť zmluvy, je to oprávnený dôvod na jej predĺženie o 50 % doby jej platnosti. Len v rokoch 2016 – 2018 sme so súhlasom VÚC obstarali 85 autobusov do prímestskej dopravy. A tak v našom prípade je možné zmluvu predĺžiť o ďalších 5 rokov. Žilinská župa sa legitímne rozhodla pre tendrovanie. Chce vyberať dopravcu na základe súťaže. Je však namieste otázka, akým spôsobom sa súťaž uskutočnila.“