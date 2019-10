Terchová: 70-ročná turistka uviazla pod Poludňovým grúňom

Incident sa obišiel bez zranení.

15. okt 2019 o 4:58 TASR

TERCHOVÁ. Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z oblastného strediska Malá Fatra pomáhali v pondelok 70-ročnej turistke, ktorá zišla z turisticky značeného chodníka a uviazla v žľabe pod Poludňovým grúňom.

Na pomoc jej prišli traja horskí záchranári, ktorí ju s pomocou lán vyslobodili z exponovaného terénu. "Následne ju za pomoci lanovej techniky spustili do bezpečia. Keďže bola bez zranení, záchranári ju sprevádzali do Vrátnej, odkiaľ ju za pomoci terénneho vozidla transportovali do Štefanovej. Zo Štefanovej už na vlastnú žiadosť pokračovala samostatne," informovala Horská záchranná služba o priebehu záchrannej akcie.