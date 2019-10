Regionálny futbal: Teplička nadelila Žabokrekom päťku

Futbalisti Bánovej odohrali v predchádzajúcom týždni dva zápasy.

14. okt 2019 o 11:03 Tomáš Hládek

III. liga

Predohrávka 15. kola (09. 10.): MFK Žarnovica – TJ Jednota Bánová 0:4 (0:3)

Góly: 15. (pen.), 28. a 40. Mráz, 90. Švikruha. Rozhodoval Herdel, 100 divákov. ŽK: Laurov – Mráz.

BÁNOVÁ: Kosa – Ďurica, Mravec, Jasenovský (46. Harman), Kubena, Mráz, Bendík (61. Bielik), Kocian, Švikruha, Kincl, Bičan (70. Cisárik).

Bánová chcela v Novej Bani, kde sa zápas hral, odčiniť zaváhanie zo zápasu s Martinom. To sa hosťom darilo hneď od úvodu, keď sa z penalty, na ktorú si brankár siahol, presadil Mráz. V 28. minúte nahral Kocian na úroveň pokutového územia Mrázovi, ten si zasekol obrancu a obaľovačkou nedal Tatárovi v bráne domácich šancu na zákrok. O dvanásť minút sa individuálne presadil cez Blahúta Kocian, našiel Mráza a ten dovŕšil svoj hetrik. V druhom polčase si hostia strážili svoj náskok. V závere zápasu si excelentne spracoval nahrávku za obranu Švikruha, obišiel brankára a zavŕšil víťazstvo Bánovej v pomere 4:0.

Ostatné výsledky: FTC Fiľakovo – FK Rakytovce 2:0, MŠK Lučenec – TJ Kalinovo 5:1, TJ Krásno nad Kysucou - MŠK Námestovo 0:0, TJ Oravské Veselé – MŠK Rimavská Sobota 3:3, FK Čadca – ŠKM Liptovský Hrádok 0:2, ŠK Kováčová – MFK Zvolen 0:0, zápas TJ Liptovská Štiavnica – MŠK Martin sa hrá 16. 10.

FTC Fiľakovo – TJ Jednota Bánová 1:0 (1:0)

Gól: 28. Köböl. Rozhodoval Halfar, 500 divákov. ŽK: Strniša.

BÁNOVÁ: Kosa – Ďurica, Mravec, Jasenovský, Kubena, Mráz, Bendík, Švikruha, Kincl, Bielik (63. Bičan), Harman (67. Kocian).

Bánová cestovala v 11. kole na horúcu pôdu do Fiľakova. Domáci, hnaní početným fanklubom, sa ujali vedenia v 28. minúte, keď si hostia neustrážili Máté Köböla a ten prekonal Kosu. V druhom polčase sa hostia snažili s výsledkom niečo spraviť, ale ich snaha končila na domácej obrane a brankárovi Párišovi. Domáci po bojovnom výkone jednogólové vedenie udržali a zapísali si do tabuľky tri body.

Ostatné výsledky: MŠK Martin – MŠK Námestovo 4:0, MŠK Lučenec – MFK Zvolen 2:1, TJ Kalinovo – FK Rakytovce, TJ Liptovská Štiavnica – MŠK Rimavská Sobota, TJ Krásno nad Kysucou – ŠKM Liptovský Hrádok, MFK Žarnovica – FK Čadca 2:1, TJ Oravské Veselé – ŠK Kováčová 1:1.

1. MŠK FOMAT Martin 11 9 2 0 41:6 29

2. TJ Jednota Bánová 12 8 1 3 22:10 25

3. MFK Zvolen 12 7 2 3 16:11 23

4. TJ Baník Kalinovo 12 7 1 4 15:16 22

5. ŠK Kováčová 12 6 2 4 24:12 20

6. FTC Fiľakovo 12 6 2 4 21:11 20

7. MŠK Lučenec 12 6 1 5 17:15 19

8. TJ Oravské Veselé 11 5 4 2 16:12 19

9. ŠKM Liptovský Hrádok 12 4 3 5 15:15 15

10. Krásno nad Kysucou 12 3 6 3 10:13 15

11. MŠK Námestovo 12 4 2 6 12:14 14

12. Liptovská Štiavnica 11 4 2 5 17:20 14

13. MFK Žarnovica 12 2 3 7 8:32 9

14. Rimavská Sobota 12 1 4 7 12:28 7

15. FK Rakytovce 11 1 3 7 10:22 6

16. FK Čadca 12 2 0 10 6:25 6

IV. liga

OŠK Baník Stráňavy – TJ Belá-Dulice 1:2 (0:2)

Góly: 67. Remek – 21. Brzák, 38. Mravec L. Rozhodoval Melicher, 70 divákov. ŽK: Zajac, Kubica – Čierny, Vajdel. ČK: 85. (po druhej ŽK) Kubica.

STRÁŇAVY: Klocaň – Veselovský, Janči L. (87. Hreus), Janči m., Ivan, Bugala (80. Louda), Ďuratný, Zajac (62. Bukovčan), Chrachala (56. Kubica), Lajš, Schmiester (66. Remek).

Líder tabuľky privítal na domácej pôde nepríjemný tím z Belej. Prvý gól zápasu prišiel v 21. minúte, keď vybehnutého Klocaňa nachytal lobom Brzák. V 38. minúte odvrátila Kucejov center domáca obrana len na Mravca a ten strelou, aj s prispením teču hráča Stráňav, navýšil vedenie Dulíc. Stráňavy chceli s výsledkom niečo spraviť, no podarilo sa im len znížiť, keď sa presadil striedajúci Remek. Navyše, v závere bol vylúčený Kubica, čo zarezalo akékoľvek snahy domácich o vyrovnanie. Pre Baník je to prvá prehra v ligovej sezóne na domácej pôde.

OŠK Rosina – ŠK Makov 0:0

Rozhodoval Horváth, 200 divákov. ŽK: Jurčenko, Jaroš – Martinka Filo.

ROSINA: Jurčenko – Kadik, Riecky, Tabak, Líška, Šemik (67. Pudík), Gajdoš E. (60. Gajdoš M.), Jaroš (78. Konštiak), Kroupa, Slatinský, Turský (65. Drexler).

MAKOV: Kňazovič – Korček, Ometák (46. Filo), Šmehíl, Jakubec, Tlacháč, Lojdl, Ševčík J., Mikula (68. Masnica), Martinka (60. Ševčík M.), Kohút.

Do Rosiny pricestoval favorit súťaže z Makova. Nudný zápas sa v Rosine nehral, keď sa útoky prelievali z jednej strany na druhú. O vyložených šanciach sa však hovoriť nedá, obe obrany totiž dobre blokovali strely a hlavičkové zakončenia neboli dôrazné. Hostia mohli v 84. minúte ísť do vedenia, ale Filo svoj pokus z bieleho bodu poslal vedľa. V Rosine sa zrodila spravodlivá remíza.

FK Žabokreky – OFK Teplička nad Váhom 0:5 (0:2)

Góly: 7. Jánošík, 20. (pen.) Blaščik, 54. Padala, 74. Labuda, 89. Rybárik. Rozhodoval Valíček, 200 divákov. ŽK: Jesenský, Fúčela, Povinec, Šmehýl – Mrázik, Labuda.

TEPLIČKA: Ďuríček – Šipčiak S., Blaščik (81. Dzirbík), Beniač, Surma, Šipčiak R. (81. Gajdošík), Padala (70. Rybárik), Jánošík, Mrázik (75. Žitník), Labuda (77. Jaššo), Cingel.

Teplička mala zápas na pôde posledného tímu jasne vo svojich rukách už od úvodu stretnutia. V siedmej minúte potrestal nepozornosť domácej obrany Jánošík a hostia viedli. V 20. minúte si loptu na biely bod postavil Blaščík a bolo 2:0. Po zmene strán navýšil vedenie Tepličky Padala. O dvadsať minút sa uvoľnil Labuda a rozdiel v skóre bol štvorgólový. Bodku za zápasom dal minútu pred koncom riadneho hracieho času Rybárik. Teplička naplnila očakávania a hladko zvíťazila.

MŠK Kysucké Nové Mesto – FK Rajec 1:2

Góly: 73. Kubala - 9. a 63. Jeťko, R: Peter Bátory, 150 divákov, ŽK: 45. Ladislav Person.

RAJEC: Fraštia - Paulini, Drahno, Hnát, Rybár, Miko, Mazák, Person (87. Osika), Jeťko, Bujný, Chupáň (46. Žeriava).

Favoritom zápasu boli domáci futbalisti, no skóre otvorili hostia. V 9. minúte poslal Rajec do vedenia Jeťko – 0:1. Hostia pridali aj druhý gól, v 63. minúte sa oň postaral opäť Jeťko – 0:2. Domáci vrhli všetky sily do útoku a chceli vyrovnať. Prišlo však už len zmiernenie skóre, na 1:2 upravil Kubala. Domáci tak nezískali ani bod, Rajec si pripísal tretie víťazstvo v sezóne.

Ostatné výsledky: FK Staškov – ŠK Bobrov 6:0, MFK Dolný Kubín – ŠK Tvrdošín 1:2, ŠK Diviaky – ŠK Závažná Poruba 7:1.

1. FK Staškov 11 8 1 2 28:9 25

2. OŠK Baník Stráňavy 11 8 0 3 20:11 24

3. ŠK Makov 11 7 1 3 30:12 22

4. ŠK Tvrdošín 11 6 2 3 20:10 20

5. ŠK Diviaky 11 6 1 4 23:17 19

6. Teplička nad Váhom 11 5 3 3 20:14 18

7. OŠK Rosina 11 5 2 4 15:12 17

8. Kysucké Nové Mesto 11 5 1 5 18:12 16

9. Belá - Dulice 11 5 0 6 20:24 15

10. ŠK Bobrov 11 4 1 6 12:32 13

11. Dolný Kubín 11 3 1 7 18:19 10

12. FK Rajec 11 3 1 7 13:25 10

13. Závažná Poruba11 3 0 8 15:31 9

14. FK Žabokreky 11 2 0 9 10:33 6

V. liga

TJ Varín – OFK Kotešová 2:1 (2:0)

Góly: 14. Koňušiak P., 31. Ondráš – 57. Valášek. Rozhodoval Foltán, 150 divákov. ŽK: Ondráš, Zimen P., Horecký – Kendy.

VARÍN: Ružička – Zimen P. (82. Horecký), Ondráš, Koňušiak P., Repáň, Kadrliak (72. Ferjanec), Hruška T., Halama (85. Zimen J.), Hruška P. (46. Sobol), Williger, Lutišan.

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Škorvánek (33. Daniš), Jandačka, Krajči, Budiský (84. Papšo), Kendy (77. Mozolík), Plačko (68. Dolinajec), Tabak, Valášek, Polóni (60. Mikoláš).

Varín bol v prvom polčase lepším tímom a zaslúžene sa ujal vedenie, keď Kadrliak ušiel po pravej strane, našiel Koňušiaka a ten strelou do protipohybu brankára rozjasal domácich fanúšikov. V 31. minúte si na center z priameho kopu naskočil Ondráš a presnou hlavičkou navýšil vedenie Varínčanov. Domáci mohli dať na 3:0, no proti bola konštrukcia brány Kotešovej. Po zmene strán neprospelo domácim striedanie, ktoré ich rozhodilo a herne bola lepšia Kotešová, ktorá Varín zatlačila. Hosťom sa však podarilo streliť iba jeden gól Valášekom a to na body nestačilo.

FK Predmier – FK Turzovka 4:1 (2:1)

Góly: 12. Šimoník, 20. Novisedlák, 57. Šebík, 71. Bačík – 2. Šmahajčík R. Rozhodoval Plavecký, 150 divákov. ŽK: Praženica M., Pistovčák T. – Rovňaník P., Horčičák, Ciesarík. ČK: 58. (po druhej ŽK) Horčičák.

PREDMIER: Uríček – Pobijak M. (88. Gaňa), Pistovčák S. (82. Hrobárik), Pistovčák M., Martinka, Novisedlák, Pistovčák T., Popelka (75. Rosa), Slobodník (68. Bačík), Šimoník (85. Masiarik), Šebík.

Turzovka začala v Predmieri výborne, keď už v druhej minúte viedla po štandardke Šmahajčíka. Predmier však zapol a o pár minút vyrovnal, keď Šimoník ušiel a prekonal Stolárika. V 20. minúte najskôr nepremenil penaltu Šebík, ale loptu do siete dorazil Novisedlák – 2:1. Domáci výborne strážili Rolanda Šmahajčíka a tým trpela hra Turzovky. Po zmene strán navýšil vedenie žlto-zelených Šebík. Navyše, pod sprchy putoval predčasne Horčičák a o výsledku bolo rozhodnuté. Domáci požičiavali hosťom loptu sporadicky a ich víťazstvo ešte prikrášlil Bačík. Predmier nastúpil po troch týždňoch v plnej sile a zaznamenal tri body.

MFK Bytča – TJ Skalité 1:2 (0:1)

Góly: 81. Gašperík – 15. a 74. Štrba. Rozhodoval Oravec, 100 divákov. ŽK: Špánik – Lušňák, Špilák R.

BYTČA: Porubčan – Gajdošík, Čikota, Šichman, Jánošík, Špánik, Gašperík, Janásek, Pastorek, Šamaj, Schwarz.

Bytči sa vstup do stretnutia nevydaril, keď už v pätnástej minúte poslal Skalité do vedenia skúsený Zdeno Štrba. Ďalší gól prišiel v stretnutí až po zmene strán. Domáci si opäť nedali pozor na Štrbu a ten druhý raz v prekonal Porubčana. Kapituloval aj Kavčák, keď ho v 81. minúte prestrelil Gašperík. Bytča však už vyrovnať nedokázala.

ŠK Gbeľany – TJ Oščadnica 1:1 (1:0)

Góly: 40. Miček – 78. Poláček. Rozhodoval Matejčík, 100 divákov. ŽK: Hodoň, Kováčik – Gavlák, Petrák.

GBEĽANY: Kasman – Jadroň, Miček, Kašjak, Novosad F., Hodoň, Kabašta, Kováčik (66. Trhančík J.), Gašper, Melo, Adamovský.

V zápase proti Oščadnici mali jasnú prevahu od úvodu futbalisti Gbelian. Tí však predvádzali festival zahodených šancí, a tak sa do šatní šlo “len“ za stavu 1:0, keď sa odrazená lopta dostala k Mičekovi a ten prekonal Sedláka. Rovnaký obraz hry pokračoval v druhom polčase, keď domáci tápali v premieňaní šancí. Trest ich neminul a dvanásť minút pred koncom vyrovnal Poláček. Následne vrhli Gbeľany všetky sily do útoku a mohli pykať znova, ale veľkú šancu hostí zmaril výborný Kasman. Remíza domácich mrzí, pretože šancí mali na dva zápasy.

ŠK Belá – TJ Vysoká nad Kysucou 2:3 (2:1)

Góly: 31. Laščiak, 43. Mintách – 23. Pavlica J., 57. a 87. Janita. Rozhodoval Farsky, 200 divákov. ŽK: Švec, Macho – Červenec, Pavlica M. ČK: 90. (po druhej ŽK) Červenec.

BELÁ: Zimen – Skaličan, Kubík, Ševčík, Mintách (58. Mihalčatin), Krška, Špirka (78. Šugár), Laščiak, Žingora (42. Kopera), Švec, Mano.

Do Belej pricestoval výborný súper, ktorý bol futbalovejší. Domáci boli zase bojovnejším celkom na ihrisku. Hostia sa ujali vedenie gólom Pavlicu z 23. minúty. Odpoveď Belej však nenechala na seba dlho čakať, keď po dvoch brejkových situáciách otočili skóre v prospech domácich Laščiak a Mintách. Následne mala Belá kopať pokutový kop, no píšťalka rozhodcu ostala nemá. Potom nahrával Mintách Ševčíkovi pred odkrytú bránu, ale jeho zakončenie stihol v poslednej chvíli zablokovať jeden z hosťujpcich hráčov. Platilo nedáš-dostaneš a z následnej akcie vyrovnal Janita. Belá mohla ísť do vedenia, ale jej šancu na trikrát zastavila konštrukcia brány. Z následného brejku trafil do šibenice nechytateľne Janita a o výsledku bolo rozhodnuté. Belá si tak vypila kalich horkosti do dna a z dobre rozbehnutého zápasu neberie ani bod.

FK Strečno – TJ Stará Bystrica 4:0 (2:0)

Góly: 27. Bielik, 35. Beháň P., 77. Oberta, 80. (pen.) Beháň J. Rozhodoval Čordáš, 250 divákov. ŽK: Kosa.

STREČNO: Matejčík – Bielik, Oberta (83. Kormančík), Tučník, Svrček, Beháň J., Melo (67. Čičmanec), Kosa (80. Taraba), Beháň P., May (80. Kocian), Barošinec.

Strečno bolo od úvodu lepšie a ujalo sa vedenia, keď sa zo štandardnej situácie presadil skúsený Mišo Bielik. O osem minút navýšil vedenie domácich Patrik Beháň. Po zmene strán domáci navyšovali svoje vedenie. Najskôr sa presadil Vojtech Oberta a bodku za zápasom dal z pokutového kopu kapitán Jakub Beháň. Strečno vyhralo druhýkrát v sezóne.

ŠK Čierne – TJ Višňové 5:2

Góly: 2. Dirgas, 42., 74. Puček (prvý z 11 m), 47. Jurčík, 69. Baláž - 26. A. Štefanica, 65. O. Štefanica, R: Jozef Majerčík, 350 divákov.

VIŠŇOVÉ: Vereš - Štefunda (76. Mano), Minarčik, Kočiš, Janík (46. Majtán), Šimun, Majtanik (80. Kucharčík), A. Štefanica, Šottník (46. O. Štefanica), Pažický, Turský.

Štedré jesenné slnečné lúče zohrievali kvalitný a piatimi gólmi okorenený výkon domácich, a tak ani snaha hostí nestačila na pokračujúce víťazné ťaženie čierňanskych futbalistov. Zverenci Jozefa Privarčáka potvrdili skvelú formu. O dva góly sa postaral Puček, po jednom presnom zásahu pridali Dirgas, Jurčík a Baláž. Čierne tak bude v posledných dvoch kolách bojovať o prvé miesto v tabuľke po jesennej časti.

1. Vysoká nad Kysucou 11 8 1 2 36:21 25

2. ŠK Čierne 11 8 1 2 30:17 25

3. TJ Slovan Skalité 11 8 1 2 31:19 25

4. FK Predmier 11 6 3 2 28:17 21

5. TJ Višňové 11 6 2 3 31:20 20

6. ŠK Belá 11 6 0 5 27:27 18

8. TJ Stará Bystrica 11 5 1 5 22:24 16

9. FK Tatran Turzovka 10 5 0 5 29:20 15

10. OFK Kotešová 11 3 2 6 27:30 11

11. MFK Bytča 11 3 2 6 19:26 11

12. FK Strečno 11 2 3 6 18:25 9

13. ŠK Gbeľany 10 2 3 5 13:26 9

14. TJ Oščadnica 11 2 1 8 10:29 7

15. TJ Fatran Varín 11 2 0 9 7:27 6