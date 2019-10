Kráľ je späť. Beh Súľovskými skalami ovládol Andrej Paulen

Strečanský: Kto beží v Súľove, ten si to zapamätá.

13. okt 2019 o 16:06 Tomáš Hládek

V sobotu sa konal v Súľove piaty ročník Behu Súľovskými skalami. Partia ľudí okolo Slavomíra Strečanského pripravila pre tisícku bežcov tri rôzne trate, ktoré boli takmer identické ako minulý rok. Najväčšiu zmenu zaznamenali preteky na pozícii generálneho partnera behu, keď záštitu nad podujatím prebral Garmin.

Najkratším variantom bola trasa o dĺžke 6,7 kilometra, pri ktorej bežci prekonali prevýšenie približne 200 výškových metrov. Pretekári sa dostali k zrakovej pyramíde, odkiaľ si to namierili pod sedlo Roháč, následne zamierili do miest, kde sa natáčal Sokoliar Tomáš a potom sa dostali naspäť do obce. Trasa pre strednú trať už bola technicky náročnejšia s prevýšením 500 metrov. Na najdlhšom variante mali bežci “za odmenu“ úsek po hrebeni od sedla Patúch až do sedla Roháč s prevýšením 850 metrov.

Na najdlhšej trase sa z víťazstva radoval Žilinčan Andrej Paulen, ktorý ako jediný pokoril hranicu hodiny a pol. Druhý skončil Peter Ceniga a tretí Peter Flašar. Medzi ženami bola najrýchlejšia Eszter Hortobágyiová. S nástrahami stredného variantu pretekov sa najlepšie pobil medzi mužmi Tomáš Maceček a medzi ženami Michaela Kucháriková. Na 6,7 kilometrovej trati sa radovali z prvenstva Michal Kováč a Mária Danečková.

Vyhral aj napriek chorobe

Andrej Paulen vyhral Beh Súľovskými skalami po štvrtýkrát. Pre Žilinčana je Súľov domácim prostredím.

„Minulú nedeľu som si bol prebehnúť najťažší úsek zo sedla Patúch na sedlo Roháč, čo bolo päť kilometrov. Toto bola jediná časť, ktorú som si bol prebehnúť. Keďže je to pre mňa domáce prostredie, tak ma nič neprekvapilo. Navyše, organizátori si dávajú na trasách naozaj záležať, chodia s fukárom na listy, čistia ich a tie trasy sú ešte v lepšom stave ako počas roka, keď si ide človek len tak zabehať,“ pochválil organizačný tím Paulen.

Vo štvrtok sa miestom konania pretekov prehnala búrka, no na trasách nečíhalo žiadne bahenné peklo. „V Súľove to mám vyskúšané. Aj keď prší, tak tie chodníky nie sú veľmi blatisté. Viac blata bolo skôr na lúkach a v lesíkoch ako na hrebeni. Nebolo to však nič, čo by extra vadilo,“ dodáva víťaz.

Andrej Paulen minulý rok svoje triumfy z prvých troch ročníkov neobhajoval, keďže mladého bežca zradilo zdravie. Tento rok opäť bojoval s nachladnutím, ale do Súľova prišiel a vyhral, keď sa súperov z nenazdajky zbavil.

„Od stredy som začal byť prechladnutý, tak som nešiel nejak na čas. Prvých päť kilometrov som šiel v prvej skupine a tempo som nejak “nehrotil“. Potom nejak zvyšní bežci poodpadávali. Bolo to sedle Patúch v takej strmej stojke. Nemal som ani pocit, že sa mi ide nejak dobre. Nakoniec som to udržal a je z toho prvé miesto,“ hovoril bezprostredne po pretekoch pre MY Žilinské noviny Andrej Paulen.

Organizátori si vysoký štandard udržali. „Myslím si, že i pred tými dvomi rokmi to bolo na veľmi vysokej úrovni. Neviem, či sa dá vôbec organizátorom niečo vytknúť. Možno jedine ľuďom zdôrazniť, aby chodili na preteky skôr. Predsa tisíc ľudí je dosť a potom sa tá dedina upchá. Je to dobré, že sa drží limit a viac ako tisíc pretekárov by už bolo priveľa,“ dodáva mladý Žilinčan.

Bežec z tímu Kamzík 1000+ už pomaly myslí na koniec sezóny. „Aktuálne mám už záver sezóny, čiže v zahraničí už nič nechystám. Budúci týždeň som zvažoval dvanásťkilometrové preteky v Beskydoch, ale ešte to nie je isté. Určite však absolvujem lokálne podujatia. Teším sa na Beh na Minčol, čo je super akcia a potom Vianočný beh,“ zakončil Paulen.

Je to ťažké, ale krásne

Hlavného organizátora behu Slavomíra Strečanského potešili vysmiate tváre účastníkov a taktiež počasie, ktoré bolo rovnaké ako v roku predošlom.

„Mali sme nového partnera behu, trasy zostali, ale bolo to ťažké. Videli sme tu však veľa usmiatych tvárí a tom to je. Mali sme všelijaké roky aj pri cyklistike. Tentokrát nám počasie vyšlo a ďakujeme všetkým hore. Je to vec, ktorú neovplyvníme. Vychádza pekné počasie, som za to rád. Verím, že si to ľudia vychutnali a prídu do Súľova opäť,“ zhodnotil podujatie bezprostredne po ukončení hlavný organizátor.

Na trasách zásadné zmeny pre budúce ročníky nechystajú. Najťažším je úsek medzi Patúchom a Roháčom.

„Sám o sebe je náročný hrebeň medzi Patúchom a Roháčom, ktorý je bonusový pre pretekárov na najdlhšej trase. Kto beží Súľov, ten si ho určite zapamätá. Je to ťažké, ale krásne. Práve tie intenzívne zážitky ostávajú ľuďom dlho v hlavách. Necháme však tomu čas a uvidíme aj reakcie od účastníkov. Myslím si, že tento beh je pohodová akcia a príliš do života obce nezasahuje. Zásadné zmeny neplánujeme. Uvidíme, čo s detskými pretekmi. Musíme nejakým systémom predísť tomu, aby prezentácia týchto detičiek nebola kvôli čipom taká náročná,“ hovorí Strečanský.

Organizátori chceli spraviť zmeny na trase medzi Patúchom a Roháčom, no k nim nakoniec nedošlo.

„Robili sme aj nejaké úpravy na chodníkoch. Plánovali sme väčší zásah na úseku z Patúcha na Roháč, ale nevyšlo to. Bola tam aj ťažba a nie je to vôbec jednoduché urobiť nejaký zásah na tomto úseku. Skôr sa zameriame na opravy chodníkov. Veľká nepríjemnosť turistiky v Súľove sú motorkári, ktorí doslova likvidujú chodníky. To je smutné. Človek by aj niečo urobil, ale prejdú tadiaľ dvaja-traja motorkári a vaša celá robota je preč. Máme nejaké chodníky vybudované, napríklad v Hlbokom. Tam máme zabezpečenie, aby sa tam motorkári nedostali. Z tohto hrebeňa sme nešťastní my, miestni aj ochranári. Uvidíme. Pozrieme sa, čo sa bude dať robiť,“ dodal Strečanský.

Paulen má v nohách dynamit

Beh v Súľove bol limitovaný počtom účastníkov na 1000. Tento krok usporiadateľov sa ukázal ako správny, keď sa na tratiach netvorili zápchy a trasy boli výborne pripravené na takúto záťaž.

„Limit určite ostane. Je to taká hranica, keď ostávajú trasy ešte "behateľné". Ľudia si takto trasy užijú a stále sa dá na nich behať. Jasné, trať je raz hore a potom dole, ale stále na nej nie je pretlak. To chceme zachovať aj s ohľadom na ochranu prírody,“ zdôrazňuje riaditeľ behu.

Výkon víťaza neušiel ani pozornosti Strečanského, ktorý v ňom už dávnejšie videl obrovský potenciál.

„Andrej (Paulen pozn. autora) je človek, ktorého som spoznal ešte predtým, ako sme začali usporadúvať beh v Súľove. Spoznali sme sa na zájazdoch do zahraničia, ktoré som organizoval. Andrej Paulen už jazdil do zahraničia ako cyklista a to ešte nemal ani osemnásť rokov. Ja som už vtedy videl, že v ňom je nenormálny potenciál. Ten chalan vyšiel kopec, my sme sa ledva dopotili hore a on tam na nás čakal vysmiaty a úplne v pohode. Andrej má v nohách dynamit a keby nebol minulý rok chorý, tak by bol päťnásobný víťaz najdlhšej trasy v rade. Touto cestou mu chcem pogratulovať,“ zakončil Slavomír Strečanský.

Už teraz je jasné, že Beh Súľovskými skalami naberá na tradícii. Jeho šieste pokračovanie je na programe 10. októbra 2020.

Beh Súľovskými skalami - výsledky:

17 km – Muži: 1. Andrej Paulen (Kamzík 1000+) 1:29:33 hod., 2. Peter Ceniga (ETOS Slovakia) + 02:09 min., 3. Ján Flašar (SK Čtyři Dvory) + 02:38 min.

17 km – Ženy: 1. Eszter Hortobágyiová (ETOS) 1:38:24 hod., 2. Eva Lopatová + 12:24 min., 3. Ivana Gajdošíková + 17:16 min.

10,5 km – Muži: 1. Tomáš Maceček (BUFF/Samolon Team) 47:02 min., 2. Peter Kováč (Run For Fun) + 02:25 min., 3. Štefan Štefina (Omes.sk) + 03:17 min.

10,5 km – Ženy: 1. Michaela Kucháriková (ŠK Kriváň) 58:43 min., 2. Janka Pialová (Maratón klub Rajec) + 02:45 min., 3. Iveta Furáková (Svetielko nádeje) + 04:24 min.

6,7 km – Muži: 1. Michal Kováč (Run For Fun) 26:06 min., 2. Taras Ivaniuta (Reštartnisa.sk) + 17 sek., 3. Filip Rybár (MK Rajec) + 58 sek.

6,7 km - Ženy: 1. Mária Danečková (Reštartnisa.sk) 30:54 min., 2. Žofia Naňová (AO STU) + 42 sek., 3. Veronika Platková (BKJ Gabčíka) + 01:15 min.