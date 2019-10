Výhru sme odovzdali Petroviciam

Dobrovoľný hasičský zbor Petrovice vyhral v súťaži MY novín o naj hasičský zbor.

13. okt 2019 o 10:34 Michal Filek

PETROVICE. Dobrovoľný hasičský zbor z Petrovíc sa v hlasovaní čitateľov MY Žilinských novín, MY Turčianských novín, MY Kysuckých novín a týždenníka Kysuce stal Naj hasičským zborom horného Považia, Kysúc a Turca pre rok 2019. V súťaži našich týždenníkov sa zúčastnili po druhýkrát. Vlani obsadili druhé miesto.

Majú množstvo ocenení. (zdroj: MICHAL FILEK)

„Toto víťazstvo nás prekvapilo. Vďaka zaň patrí hlavne nášmu tajomníkovi Štefanovi Hlavoňovi, ktorému sa podarilo zmobilizovať ľudí v obci, aby nám pomohli a odovzdali hlasy. Je to pekná výhra. Zapojili sa aj dva obchody, ktoré ľudí tiež vyzývali, či môžu podporiť náš hasičský zbor. Pomohli aj ženy z obecného úradu a aj členovia DHZ. Skrátka, snažili sme sa zapojiť všetkých, aby sme niečo pre náš zbor získali,“ hovorí veliteľ a predseda DHZ Petrovice Štefan Chlebina.

Výhru v podobe 500-eurovej bankovky, ktorú víťazom venoval podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar, a ďalších hodnotných cien sme boli odovzdať minulý týždeň priamo v Petroviciach. Predseda a tajomník nás privítali priamo v hasičskej zbrojnici.

Súvisiaci článok Čičmany a fujara. Keď sa spoja dva unikáty svetového významu Čítajte

Za vyhraté peniažky si hasiči v Petroviciach zadovážia pravdepodobne novú hasičskú striekačku. Tá by mala slúžiť najmä dievčatám. „Naše dievčatá dosiahli fantastický úspech, keď vyhrali Bytčiansku hasičskú ligu. Okrem toho získali v tomto roku ešte množstvo ďalších pohárov. A to aj napriek tomu, že v okrese máme azda najslabšiu a najstaršiu striekačku zo všetkých. Preto by sme im chceli kúpiť novú, aby mohli mladí naplno trénovať a súťažiť. Pretože tie staré mašiny, ktoré máme, nám berú len peniaze. Tento rok sme do opráv investovali už okolo 1 000 eur. Dievčatá sú šikovné a zaslúžia si pomôcť. Dovolím si tvrdiť, že všade, kam prišli na súťaž, boli najlepšie. Napríklad na Makove alebo aj v Setechove, kde získali aj putovný pohár Súkromného centra voľného času zo Štiavnika. Okrem toho získali aj pohár primátora mesta Bytča, ktorý detskú hasičskú ligu zastrešuje,“ hovorí Štefan Hlavoň.

V Petroviciach hasiči nielen behajú na súťažiach, v ktorých pôsobia družstvá dievčat, chlapcov, dorasteniek a dospelých, ale tiež sa snažia pomáhať. „Snažíme sa pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. Napríklad futbalistom, ktorí začali pred tromi rokmi. Pomáhame škole, škôlke. Spolu s Červeným krížom sme dve jediné organizácie, ktoré sa snažia aktívne pracovať pre obec. Pomáhame na farských hodoch vždy v septembri, pri oslavách SNP na Magáloch. Bohužiaľ, je však stále menej ľudí ochotných sa pridať. Keď sú však nejaké živelné pohromy, ani nás nemusia volať, vždy prídeme,“ hovorí Chlebina.

Zasahovali napríklad pri požiari kúrenia v dome alebo začínajúcom požiari lesa, ktorý sa aj vďaka nim podarilo dostať pod kontrolu. Pravidelne riešia aj vyliaty miestny potok. „Máme vybudované cvičisko s umelou trávou. Radi by sme ju rozšírili na rozmery, aby sme mohli behať stovku. Všetko si ale platíme z vlastných peňazí. Naším cieľom a snom je nová požiarna zbrojnica.

Teraz máme miestnosti v škole, v škôlke, ale radi by sme mali techniku na jednom mieste. Veríme, že sa nám to podarí,“ uzavrel Štefan Hlavoň.