Doma opäť víťazne. Žilinskí basketbalisti pokorili Svit

V druhom kole mala Slávia voľno, nastúpila až v sobotu na zápas tretieho kola.

13. okt 2019 o 9:39 Ján Hatala

V uplynulom týždni sa v Slovenskej basketbalovej lige mužov hrali dve kolá. V druhom kole v stredu podľa očakávania Svit porazil Handlovú, Komárno Spišskú Novú Ves a Inter vyhral nad Patriotmi v Leviciach. Veľkým prekvapením bolo víťazstvo Lučenca nad Prievidzou. Žilinská Slávia mala voľno. V 3. kole v sobotu sa trikrát radovali domáce tímy – žilinská Slávia porazila Svit, Prievidza si poradila s Komárnom a Inter s Lučencom. Pod vlastnými košmi Handlová nestačila na Levice.

BK Slávia Žilina – Iskra Svit 92:81 (17:15, 54:30, 70:59)

Body Žiliny: Sapp 20, Dickson 19, Wiggins 16, Rožánek 12 (3 trojky), Jeftič 11, Merešš 7, Špaleta 7, Podhorský 0, Hoferica 0, Ďuriš 0. Za Svit najviac bodov: Avramovič 25 (3), Baldovský 17 (2), Nesbitt 17. Fauly: 20 – 16. Trestné hody: 18/15 (83 %) – 23/18 (79 %). Trojky: 7 – 5. Rozhodcovia: Zubák, Bartoš, Turček. 550 divákov. Štvrtiny: 17:15, 37:15, 16:29, 22:22.

Svit bol prvým tímom, ktorý vymenil trénera, a to hneď na začiatku sezóny po prvom odohratom zápase v SBL. Odvolaného chorvátskeho kouča Igora Prtoriča vystriedal jeho krajan Rudolf Jugo, ktorý vo Svite už v minulosti pôsobil a v Žiline už aj viedol mužstvo.

Prečítajte si tiež: Šnúru prehier preťali víťazstvom v regionálnom derby Čítajte

Skóre zápasu otvoril trojkou domáci Wiggins, ale potom takmer tri minúty nedokázal do koša trafiť ani jeden tím. Šesť minút bol duel vyrovnaný herne i číselne (9:8), potom chytila opraty zápasu do rúk Slávia. Hráči veľmi dobrou obranou získavali lopty a rýchlymi protiútokmi získali sedembodový náskok (17:10). Ten ešte v závere úvodnej štvrtiny stačili Podtatranci skorigovať, a tak bol zápas po desiatich minútach otvorený. O víťazstve Slávie sa prakticky rozhodlo už v nasledujúcej štvrtine, hoci priebeh bol zaujímavý až do konca. Úsek od 11. do 14. minúty domáci tím vyhral 13:0, ďalší medzi 16. a 18. minútou 11:5, v 18. minúte viedol 44:22! Náskok udržiaval do konca 1. polčasu, ba v jeho samom závere Rožánek ďalekonosnou trojkou zvýšil na 54:30! Vyhrať štvrtinu zápasu nad Svitom 37:15, to sa len tak ľahko nevidí...

Výborne si počínal celý tím, vynikli v ňom Rožánek (tri trojky a 12 bodov), Jeftič a Wiggins (obaja po 7 bodov). Zápas mal aj po prestávke vysoké tempo, oba tímy hrali s veľkým nasadením, hra bola vyrovnaná, domáca Slávia si udržiavala dvojciferný náskok, postupne viedla 64:38, 69:44, v 27. minúte 70:46. Nečakaná strata koncentrácie celého tímu zahrala Svitu do kariet, ktorý posledné tri minúty tretej štvrtiny vyhral 13:0, o čo sa postaralo predovšetkým duo Avramovič s Baldovským. Svit znížil na 70.59, hneď na začiatku poslednej štvrtiny na 70:61, ba v 36. minúte po dvoch trojkách Avramoviča na 77:71! Črtajúcu sa drámu odvrátili Sapp s Dicksonom, spoluhráči sa prekonávali v bojovnosti, pomohli diváci a Svit už nemal ani čas, ale najmä schopnosti odvrátiť prehru.

Jeden zo žilinských lídrov, T. J. Sapp po zápase povedal: „Toto víťazstvo ma veľmi teší. Zo začiatku sa nám podarilo získať náskok, ktorý sme natiahli na viac ako dvadsať bodov. Hrali sme tímovo a to sa mi páči. Pod dojmom vysokého náskoku sme po prestávke trochu poľavili, čo súper okamžite využil. Je začiatok sezóny, verím, že postupne to bude ešte lepšie, že sa všetci zohráme“.

Výsledky 2. kola SBL: MBK Rieker COM-therm Komárno – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 79:73 (37:40), Iskra Svit – MBK Handlová 90:81 (47:42), BK Patrioti Levice – Inter Bratislava 65:75 (40:35), BKM Lučenec – BC Prievidza 78:67 (39:26). BK Slávia Žilina mala voľno.

Ostatné výsledky 3. kola: Inter Bratislava – BKM Lučenec 81:66 (45:37), MBK Handlová – BK Patrioti Levice 78:90 (46:45), BC Prievidza – MBK Rieker COM-therm Komárno 101:73 (49:40). Spišská Nová Ves mala voľno.

Predohrávka 8. kola: Inter Bratislava – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:67 (42:21).

1. Inter 4 4 0 335 : 262 8

2. Prievidza 3 2 1 273 : 232 5

3. Lučenec 3 2 1 227 : 223 5

4. Žilina 2 2 0 187 : 168 4

5. Levice 3 1 2 236 : 248 4

6. Svit 3 1 2 235 : 257 4

7. Komárno 3 1 2 227 : 257 4

8. Spišská Nová Ves 3 0 3 227 : 269 3

9. Handlová 2 0 2 159 : 180 2

V nasledujúcom týždni je na programe SBL mužov len jedno kolo, štvrté v poradí. V sobotu 19. októbra sa stretnú dvojice: BK Patrioti Levice – BK Slávia Žilina, iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, BKM Lučenec – MBK Handlová a BC Prievidza – Inter Bratislava. Komárno má voľno. Žilina sa s Levicami stretla v uplynulom ročníku SBL štyrikrát, jeden duel sa jej podarilo vyhrať.