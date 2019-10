Šnúru prehier preťali víťazstvom v regionálnom derby

Žilinskí hokejisti na domácom ľade vydreli výhru nad Považskou Bystricou.

12. okt 2019 o 13:40 Dominika Mariňáková

MsHK Žilina – HK 95 Považská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Góly a asistencie: 28. Rehák (Minárik), 49. Minárik – 37. Ligas (Drevenák).ŽILINA: Mikoláš (Lackovič) – Surán, Dubeň, Leško, Turian, Pišoja, Patlevič, Coma, Housa, Markovič, Minárik, Síkela, Rehák, Húževka, Ondruš, Macek, Prášil, Záhradník, Junas, Valášek, Korbáš.P. BYSTRICA: Lamper (Klinčúch) – Šefčík, Nahálka, Božík, Niník, Saboš, Augustín, Knudsen, Dmitriev, Zlocha, Cíger Ligas, Pšurný, Drevenák, Mokrohájsky, Turan, Švantner, Krieger, Németh, Hús. Rozhodovali: Purgat, Drblík, Znak. 451 divákov.

Nepriaznivú sériu štyroch prehier v rade ťahali do piatku žilinskí hokejisti. Šancu pretrhnúť ju mali na domácom ľade, v derby zápase s bojovným súperom sa však nevíťazí ľahko. Považská Bystrica prišla do Žiliny nabudená a so šancou dotiahnuť sa v tabuľke v prípade výhry na svojho piatkového súpera.

Pomalší vstup domácich do stretnutia poznačil pohyb i rozohrávku a do šancí sa tak viac dostávali hostia. Oporou bol brankár Maroš Mikoláš, ktorý s istotou kryl všetky pokusy považskobystrických hokejistov a do šatní sa odchádzalo za bezgólového stavu.

„Začiatok sa niesol v znamení našich predchádzajúcich výkonov, ktoré neboli dobré. A z našej strany nebola dobrá ani prvá tretina. Po nej sme si v kabíne povedali, že takto to ďalej nejde. Že musíme zvyšovať tempo, hrať jednoduchšie, tlačiť sa do bránky. Našťastie, podarilo sa nám dať gól,“ opísal situáciu Stanislav Škorvánek, tréner MsHK Žilina.

O otvárací gól duelu sa v 28. minúte postaral Dominik Rehák. V presilovke prepálil brankára hostí, o deväť minút sa však Považskej Bystrici zásluhou Patrika Ligasa podarilo vyrovnať.

V záverečnej dvadsaťminútovke bolo Žilinčanov cítiť na ľade azda najvýraznejšie. Radosť tribúnam priniesla 49. minúta, keď Vlci, opäť počas presilovej hry, dokázali využiť melu v bránkovisku a pretlačiť puk za bránkovú čiaru.

Na štadióne pôvodne ako meno strelca gólu zaznel Marek Minárik, devätnásťročný útočník však po zápase uviedol veci na pravú mieru. „Gól dal Lukáš Dubeň, nie ja. On to tam skvele dotlačil, takže veľká zásluha patrí jemu,“ vysvetlil Minárik, ktorý napokon duel ukončil s bodom za asistenciu pri Rehákovom góle.

Hoci hostia sa v záverečných minútach ešte snažili o vyrovnanie, ďalší gól už nepadol a Žilinčania po dvoch týždňoch opäť zvíťazili. „Už dlhšie sme boli v kríze, prehrali sme viac zápasov po sebe. Som rád, že sa nám v zápase proti Považskej Bystrici podarilo odraziť z dna. Aj keď, bolo to veľmi vydreté víťazstvo. Celý tím na striedačke žil, v tretej tretine sme predviedli bojovnosť, agresivitu, nechali sme tam srdiečko. Dnes sme sa zomkli, čo tu už dlhšie nebolo a chýbalo to. Som rád, že to teraz prišlo. Určite nás to nakopne do ďalšej práce,“ zhodnotil mladý útočník.

Filip Ondruš v súboji o puk s jedným z hokejistov Považskej Bystrice. (zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

Pôsobenie v druhej najvyššej súťaži prináša žilinským hokejistom špecifikum v podobe regionálnych derby. Na piatkový duel podľa oficiálnych štatistík zavítalo 451 divákov, početná skupinka v jednom z rohov tribúny hnala vpred hostí.

„Je to nová situácia. Chalani sa medzi sebou poznajú, mnohí spolu hrávali. V predchádzajúcich zápasoch s Považskou Bystricou a Martinom, ako aj dnes, sa to už vyhrocovalo do osobných súbojov. Ale to je úplne normálne. Mne sa to páči, je to derby a tak by to malo byť. Sú to vyšpikované zápasy, v ktorých mužstvá idú za víťazstvom. Nezáleží na tom, či je niekto prvý, deviaty alebo desiaty. Je to regionálne derby a v ňom sa ide na doraz,“ povedal žilinský tréner.

Výhra ho potešila a vyjadril presvedčenie, že na ňu jeho zverenci nadviažu aj v nasledujúcich stretnutiach: „Ubojovali sme to silou vôle. Na druhej strane, takéto zápasy mužstvo dávajú hore, posúvajú ho. Sme spokojní, takéto body sa zvlášť cenia. Samozrejme, výkon brankára Mikoláša bol základným kameňom tohto víťazstva. Nechcem sa ani zamýšľať nad tým, čo by bolo, keby sme dnes prehrali. To by už totiž bolo naozaj veľmi zlé a deka, ktorá bola na mužstve, by bola ešte ťažšia. Takže, sme vďační. Ja vravím, že niekedy je možno lepšie vyhrať 2:1 ako 6:0, pretože mužstvo si potom tie body viac váži. Verím, že sa ponaučíme z predchádzajúcich zápasov a budeme podávať lepšie výkony.“