Najväčšou motiváciou Auto Becchi je spokojnosť klientov

O vzniku, budovaní, rozvoji a stratégii firmy Auto Becchi Žilina sme sa rozprávali s majiteľmi Petrom Belinským a Branislavom Jakubovom.

11. okt 2019 o 10:53 Branislav Koscelník

Desaťročie je hodnotiacim míľnikom v živote firmy. Aké boli začiatky pri budovaní značky Auto Becchi? Etablovali ste sa nielen v Žiline, ale aj širšie na trhu v predaji a servise automobilov.

V prvom rade by sme sa touto cestou radi poďakovali v mene spoločnosti Auto Becchi všetkým klientom, ktorí nám prejavili dôveru počas týchto 10 rokov a kúpili si u nás nové či jazdené vozidlo alebo využívali naše služby na servise. Počas tohto obdobia sme totiž predali viac ako 3500 vozidiel a služby servisu využilo takmer 30 000 zákazníckych vozidiel. Začiatky neboli jednoduché, no naša filozofia zamerania sa v prvom rade na potreby klientov a vysokú kvalitu poskytovaných služieb v oblasti servisu aj predaja vozidiel nám začala hneď od začiatku prinášať svoje ovocie a zákazníci sa k nám začali vracať s radosťou a dôverou.

Určite ste sa počas tohto obdobia stretli s množstvom prekážok, čo bolo najnáročnejšie na tejto ceste?

Samozrejme, že nie vždy sa nám darilo mať po celý čas úsmev na tvári a najťažšie bolo asi získať si dôveru našich klientov. No najväčšiu prácu a pomoc pri riešení problémov urobili naši zamestnanci, ktorých je dnes oproti začiatku pred desiatimi rokmi viac ako trojnásobok. Svoju úlohu pri presadení sa na trhu zohral aj jedinečný dizajn talianskych áut značiek Fiat, Alfa Romeo a Fiat Professional, ktoré predávame od samého začiatku. Zásadné zmeny však doniesla „naša domáca“ značka Kia, ktorej sme sa stali partnerom v septembri 2015. Predaj a servis športovej značky Abarth, ktorú ponúkame od mája 2017, dotvoril obraz o produktovej škále nášho predajného portfólia.

Keď už analyzujeme jednu etapu firmy, prezradíte nám, ako vznikol názov Auto Becchi a prečo práve značka Fiat, ktorá bola prvotnou vo vašom terajšom portfóliu?

Prečo Fiat? Pretože sme to vnímali ako príležitosť, ktorá sa práve v lete 2009 naskytla na trhu v Žiline. Ale nebol to iba Fiat. Bola to trojica Fiat, Alfa Romeo a úžitkové vozidlá Fiat Professional, s ktorými sme začínali púť Auto Becchi. A pre tých, ktorí nevedia, odkiaľ je názov Auto Becchi, tak Auto je zrejmé a Becchi je dedina v Taliansku, kde sa narodil Don Bosco, patrón rehole Saleziánov, s ktorými sme veľmi úzko v našich začiatkoch spolupracovali a v ktorých priestoroch sme začínali na Saleziánskej ulici v Žiline našu zatiaľ 10-ročnú cestu.

Postupne ste sa začali rozširovať a okrem autorizovaného servisu značky Fiat, predaja značky Fiat a Alfa Romeo ste posilnili Auto Becchi o silnú značku KIA. Čo bolo vaším hnacím motorom a prečo práve KIA?

Kia je vnímaná ako domáca, slovenská značka nielen pre región Žiliny, keďže jediný európsky závod Kia je práve v tesnej blízkosti Žiliny v Tepličke nad Váhom. Kia Motors a jej obchodné zastúpenie pre SR v tom čase prišli s predajno-servisným konceptom „RED CUBE“, ktorý predstavuje doteraz najvyšší štandard pre značku KIA a ktorému sme dokázali dať reálnu podobu tu v Žiline. Odvtedy sme u nás privítali mnoho návštev nielen z Južnej Kórey, ale aj kolegov dílerov z viacerých krajín. Najbližšie to bude v októbri asi 40 Dánov. Naše predajno-servisné centrum KIA na Košickej ulici v Žiline tak plní aj úlohu „výkladnej skrine“ žilinskej fabriky. Naša práca má stúpajúcu tendenciu a stále hľadáme nové možnosti, ako vyhovieť potrebám trhu a hlavne našim klientom. V poslednom čase sme venovali veľa energie tomu, aby sme vedeli ponúknuť širokú škálu jazdených vozidiel Kia, ktorých dnes už máme celkom zaujímavú ponuku.

Keď si to zhrnieme, tak za posledných 10 rokov ste neustále venovali energiu na rozširovanie firmy. Okrem nárastu služieb a rozšírenia portfólia o nové značky je čo v Auto Bechci nového?

Naši klienti, resp. ľudia zvonku vnímajú asi najviac rozširovanie a rast našej spoločnosti. No asi najväčším benefitom pre našich klientov je neustály rast kvality a rozsah poskytovaných služieb. Iba pre priblíženie: v roku 2009 sme začínali v jednej dielni so 4 použitými zdvihákmi a 3 mechanikmi, bez vlastnej lakovne, bez vlastného klampiara, bez vlastného umývacieho centra atď. Teda veľa vecí sme museli riešiť subdodávkou, čo niekedy bolo naozaj ťažké zariadiť tak, aby klient dostal všetky služby načas a v požadovanej kvalite. Dnes môžeme ponúknuť dve komplexne vybavené predajno-servisné centrá. Jedno pre talianske autá a druhé pre vozidlá Kia, s tromi servisnými dielňami, vybavenými najnovšími technológiami, ako sú: 16 zdvihákov na osobné i úžitkové vozidlá, rýchly test geometrie podvozku, test bŕzd a tlmičov, najmodernejší tester nastavenia svetiel, automatická umývacia linka, 2 lakovne, certifikovaná klampiarska dielňa, špičkový tester emisií pre benzínové i naftové motory a podobne. Avšak bez našich špičkových zamestnancov, ktorí sú pravidelne školení, by to bolo iba zariadenie bez obsluhy. Veríme, že takýto štandard dokáže uspokojiť väčšinu požiadaviek našich klientov.

Na čo ste za tých 10 rokov existencie Auto Becchi najviac hrdí?

To, čo nás teší každý deň, je v podstate skutočnosť, kde sa nám to za 10 rokov až podarilo dotiahnuť. Ale vyslovene hrdí sme asi najviac na to, že dokážeme popri robení biznisu s autami podporovať aj iné oblasti života v spoločnosti, ktoré to nevyhnutne potrebujú. Menovite by som spomenul podporu Slovenskej katolíckej charity, spoluprácu s futbalovým klubom MŠK Žilina, ktorý už 4 sezóny využíva 15 vozidiel Kia od našej spoločnosti, ďalej je to podpora volejbalového oddielu AC UNIZA v Žiline, podpora rôznych dobročinných akcií ako Streetball proti rakovine, Kia family day a veľa ďalších kultúrnych i športových podujatí.

Aké sú vaše ďalšie, najbližšie plány?

Myslíme si, že tak ako na začiatku, tak aj teraz a aj do budúcnosti sa chceme sústrediť na neustále zvyšovanie kvality nami poskytovaných služieb a na budovanie vzťahu s klientmi. Už dnes je k dispozícii napríklad služba požičovne vozidiel, ktorú by sme chceli ešte viac zdokonaliť a tak, ako je trend, aj my by sme chceli naše aktivity smerovať na postupnú elektrifikáciu vozidiel, teda k využitiu alternatívnych pohonov áut.

Čo je motiváciou pre vás v neustálom rozvoji firmy?

Najväčšou motiváciu je spokojnosť našich klientov a ich pozitívne hodnotenie našej práce, ktoré zabezpečí hospodársku stabilitu našej spoločnosti. Sme radi, ak naši zamestnanci dokážu spolu s nami vytvoriť v práci dobrý kolektív, kde spolu tvoríme jednu veľkú rodinu Auto Becchi. Dobre vykonaná práca je pre nás najväčším motivátorom a záväzkom na každý deň.

Ako by ste zhodnotili 10 rokov Auto Becchi a čo si želáte do ďalších 10 rokov?

Jedným slovom: VĎAKA za 10 rokov, ktoré sme prežili v Auto Becchi. Bolo to 10 rokov stretávania zaujímavých ľudí, rôznorodých situácií, bolo to vzrušujúce zoznamovanie sa so všetkými novými modelmi vozidiel všetkých značiek. Do ďalších 10 rokov si prajeme spokojných a verných klientov, dobré a kolegiálne vzťahy vo vnútri firmy. Veríme, že ďalších 10 rokov bude minimálne tak pozitívnych, ako boli tie prvé.