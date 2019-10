MŠK vyhralo v Nových Zámkoch. V sobotu hrá prvýkrát na domácej pôde

Makroteam sa predstaví v Leviciach.

10. okt 2019 o 18:48 Tomáš Hládek

Žilinčania cestovali na pôdu nováčika súťaže do Nových Zámkov v pozícii papierového favorita. Navyše, na zápas štvrtého kola cestovali v nabitej zostave, keď do tímu pribudli už aj Koleno s Belaníkom. Hosťujúci tréner mal tak pred zápasom plné ruky práce s tým, ako jednotlivých hráčov do zostavy nakombinovať.

„Náš výkon nebol optimálny a taký ako by som si predstavoval. Boli sme málo aktívni v defenzíve, v ofenzíve sme často hrali zbytočne komplikovane. Niektorí hráči musia prepnúť na vyšší stupeň, aby boli pre tím prospešní a ako tím sme boli úspešní. Spokojnosť môžem vysloviť s brankármi, podržali mužstvo, keď sme to potrebovali. Vyhrali sme výrazne 6:1, ale Novozámčania ma milo prekvapili a ich mladé mužstvo má všetko pred sebou,“ zhodnotil duel štvrtého kola tréner Branislav Škorec.

Na prvý gól v zápase sa čakalo až do desiatej minúty. Dovtedy viackrát hrozili hráči nováčika súťaže a hostia museli viac krát hasiť v hodine dvanástej.

„Zápas sme začali pomerne nervózne, keď sme za stavu 0:0 museli viac krát vykopávať loptu z našej bránky a veľa krát nás podržal aj brankár. Hra sa však upokojila po našom prvom góle, ktorý strelil po vynikajúcej individuálnej akcii Ševčík. Od toho gólu sme hru kontrolovali a až na jeden inkasovaný gól sme si súpera držali na dištanc. Nové Zámky boli nepríjemným súperom, mali šikovných mladých chalanov a hrozili hlavne individuálne. Náš výkon nebol zlý, no máme na oveľa viac. Hlavné sú však tri body. Teraz si trocha oddýchneme a od budúceho týždňa začíname prípravu na prvý domáci zápas s Prievidzou,“ dodáva na margo duelu Filip Vaktor.

Vaktor aj Škorec po zápase vyzdvihli výkon oboch brankárov. Skúsený Herko a mladý Kavčák svoj manšaft držali nad vodou.

„Trošku pomalšie sme sa rozbiehali, ale nakoniec sme strelili dva góly v prvom polčase. Druhý polčas sme už mali hru pod kontrolou a nakoniec sme zaslúžene vyhrali. Treba pochváliť aj súpera, ktorý hrá len s mladíkmi a snažia sa postupne napredovať. Ťažké zápasy mame stále len pred sebou, ktoré nám úkazu zrkadlo,“ podotkol skúsený strážca žilinskej svätyne Milan Herko.

MŠK Nové Zámky – MŠK Žilina futsal 1:6 (0:2)

Góly: 27. Varga – 10. a 32. Ševčík, 20. a 29. Zaťovič, 24. Marton, 40. Marušinec. Rozhodovali Matula a Šlapka, 200 divákov. ŽK: Molda, Varga – Kavčák.

MŠK ŽILINA: Herko (21. Kavčák) – Koricina, Ostrák, Ševčík, Štrbák, Vaktor, Zaťovič, Bevelaqua, Marušinec, Belaník, Koleno, Marton.

Ostatné výsledky: Mimel Lučenec – MIBA Banská Bystrica 9:1, TNF Prievidza – FT Levice hrá sa 25. 10., Makroteam Žilina mal voľný žreb.

Mimel Lučenec 4 4 0 0 47:6 12 MŠK Žilina 3 2 1 0 16:8 7 Banská Bystrica 4 2 1 1 20:21 7 Makroteam Žilina 3 1 0 2 21:14 3 FT Levice 2 1 0 1 5:6 3 TNF Prievidza 2 0 0 2 7:27 0 Nové Zámky 4 0 0 4 3:37 0

Program 5. kola: MŠK Žilina futsal - TNF Prievidza (ŠH na Rosinskej ceste, úvodný výkop o 20:00 hod.), Miba Banská Bystrica - MŠK Nové Zámky, FT Levice - ŠK Makroteam Žilina.