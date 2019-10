Hra žilinského divadla Prachy! odráža globálnu ekonomickú krízu

V programe divadla predstavenie nájdete v sobotu 12. októbra, v stredu 6. novembra, ako aj v sobotu 16. novembra.

10. okt 2019 o 15:10 Alexandra Janigová

ŽILINA. Dramatický text Prachy!, ktorého inscenácia v réžii Mariána Amslera mala nedávno premiéru v Mestskom divadle Žilina, napísala autorská dvojica Andreas Sauter a Bernhard Studlar v roku 2009 pre nemecké Oldenburgische Staatstheater. Hra odráža globálnu ekonomickú krízu, ktorá sa v Európe začala prejavovať od roku 2008. Európska ekonomika začala strácať istotu tak, ako aj postavy v Sauter-Studlarovej hre, ktoré každý deň čítajú v novinách rôzne správy o finančnej kríze a boja sa, že postihne aj ich.

Na druhej strane sa na nich z každého kúta valia informácie o výhodnom nakupovaní na lízing – nakúp dnes, plať zajtra. Ale ako ďalej, keď stratíte zamestnanie, nevládzete platiť úvery či vám zomrie matka, pretože šetrila na kúrení a zamrzla? Na javisku sa miestami až komiksovo stretáva panoptikum postáv z rôznych sociálnych vrstiev. Život v kríze však ponúka aj vtipné momenty. Aj šťastie treba hľadať, pretože je to krásna vec.

Hoci je to fuška a zdá sa, že jeho hľadanie ekonomická kríza dosť komplikuje. A potom sú tú slávni športovci, ktorí za hodinu zarobia viac než väčšina z nás za celý mesiac, ale to si radšej netreba všímať. Sauter a Studlar sa neuspokojujú s jednoduchými odpoveďami či všeobecnými tvrdeniami. Majú radi obyčajných, priemerných hrdinov, z ktorých osudov destilujú esenciu každodenného života. V réžii Mariána Amslera, ktorý so žilinským divadlom spolupracoval po prvý raz, sa na javisku stretne herecká energia celého ansámblu žilinského divadla.

Pre režijnú tvorbu oceňovaného režiséra Mariána Amslera je charakteristická práve podnetná spolupráca s celým hereckým súborom, ktorý dokáže inšpirovať k zaujímavým, vyrovnaným hereckým výkonom. Inscenácia Prachy! určite patrí medzi udalosti minulej sezóny v žilinskom divadle. V programe divadla ju nájdete v sobotu 12. októbra, v stredu 6. novembra, ako aj v sobotu 16. novembra.