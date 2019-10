Žilinská univerzita uspela s dvoma projektmi v programe zameranom na železničný sektor

Schválenie projektov H2020 Shift2Rail potvrdilo, že UNIZA je etablovanou výskumnou inštitúciou v železničnej doprave.

10. okt 2019 o 10:55

V rámci programu Horizon 2020 sú výskum a inovácie v železničnom sektore organizované a financované spoločným podnikom Shift2Rail. Spoločný podnik Shift2Rail zverejňuje v období 2014 - 2021 každý rok výzvy na predloženie návrhov pre projekty. Výzva pre rok 2019 bola ohlásená v januári, uzavretá v júni a v septembri 2019 sa rozhodlo financovaní celkom sedemnástich projektov za celkovo 148,6€ mil. €. V rámci projektov z tzv. Open Call, ktorej sa môžu zúčastňovať nečlenovia spoločného podniku, bude financovaných jedenásť projektov s celkovým rozpočtom 17,7 mil. €. V tzv. Open Call výzve Shift2Rail 2019 sa Žilinská univerzita v Žiline zúčastnila štyrmi projektmi. Úspešné boli dva z nich.

Prečítajte si tiež: FOTO: Tieto dve akrobatické lietadlá rozšírili leteckú flotilu Žilinskej univerzity Čítajte

Prvým úspešným projektom je projekt OPTIMA – Communication Platform for Traffic Managment Demonstrator. Projekt bol podaný vo výzve Shift2Rail IP2 zameranej na vývoj systémov pre riadenie dopravnej prevádzky a oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku na železniciach. Jeho cieľom je vyvinúť demonštrátor pre spoločné rozhranie (komunikačnú platformu), ktorá umožní interoperabilitu medzi oznamovacou a zabezpečovacou technikou na jednej strane a dispečerskými riadiacimi systémami na druhej strane.

„V Európe je v súčasnosti v rôznych krajinách v prevádzke mnoho systémov od rôznych výrobcov, ktoré navzájom nie sú kompatibilné. Projektové výsledky majú postupne dosiahnuť stav, že rôzne systémy od mnohých výrobcov dokážu medzi sebou komunikovať, čím sa umožní efektívne a spoľahlivé riadenie železničnej dopravnej prevádzky,“ vysvetľuje doc. Peter Márton, z Fakulty riadenia a informatiky. Koordinátorom projektu je UNIFE (Asociácia Európskeho železničného priemyslu).

Konzorcium projektu tvorí celkom šestnásť výskumných inštitúcií z ôsmych krajín EÚ (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Česká republika, Slovensko, Belgicko a Veľká Británia). Trvanie projektu je 33 mesiacov. Predpokladaný rozpočet je takmer 1,9 mil. €. Za UNIZA bude na projekte participovať tím z Fakulty riadenia a informatiky, ktorý pri spolupráci na projekte využije svoje dlhoročné skúsenosti z vývoja softvérových produktov pre železnice na Slovensku i v Českej republike, ako aj spoluprácu s firmou AŽD Praha.

Prečítajte si tiež: Na Žilinskej univerzite po desiatich rokoch stúpol počet prvákov Čítajte

Na druhom úspešnom projekte budú participovať vedecko-výskumní pracovníci z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov spolu s výskumníkmi novovytvoreného Oddelenia medzinárodných výskumných projektov – ERA Chair. Tento projekt bol podaný v rámci výzvy Shift2Rail IP4, zameranej na služby v osobnej doprave. Názov projektu je Travel Companion enhancements and RIDE-sharing services syncronised to RAIL and Public (RIDE2RAIL) – Rozšírenie cestovných aplikácií a služby zdieľania jázd medzi železničnou a inou verejnou dopravou. Cieľom projektu je na základe integrovania informácii z rôznych dopravných systémov a praxe v zdieľaní jázd vytvoriť nové doplnkové dopravné služby pre rozšírenie železničnej a inej verejnej dopravy. Projekt ukáže, ako integrovať a harmonizovať v reálnom čase rozmanité informácie o železničnej a inej verejnej doprave, zdieľaní jázd a crowdsourcingu v konkrétnom meste, čo umožní užívateľom porovnávať a vyberať medzi viacerými možnosťami / službami ohodnotenými podľa súboru kritérií – ako sú napr. vplyv na životné prostredie, cestovný čas, pohodlie, cena a zvoliť si spôsob prepravy podľa svojich preferencií.

„Dlhodobým cieľom projektu je zvýšenie kvality cestovania zlepšenie životného prostredia. Navrhnuté riešenia sa budú testovať v mestách Padova, Atény, Brno a Helsinki,“ doplňuje doc. Jaroslav Mašek, z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Projekt bude trvať 30 mesiacov, spolupracuje na ňom 17 partnerov z 10 krajín a celkový rozpočet projektu je 3 mil. €.

Úspech projektov vo výzve spoločného podniku Shift2Rail s účasťou UNIZA je dobrým signálom pre všetkých jej študentov a partnerov. Potvrdzuje sa ním dlhoročná tradícia univerzity so zameraním na dopravu a železnice. Úspešnosť v tvrdej konkurencii programu H2020 dokazuje, že UNIZA stále patrí k európskej špičke vzdelávania, výskumu a inovácií v železničnom sektore.